Rentner nach brutalem Überfall in seiner Wohnung

Niederamt «Die würden besser arbeiten gehen»: Rentner brutal in seiner Wohnung in Dulliken zusammengeschlagen Drei Männer drangen in die Wohnung eines Rentners in Dulliken ein, raubten ihn aus und verletzen ihn. Die Täter konnten gefasst werden. Albert S. hofft, dass er solch einen Schrecken nicht mehr erleben muss. 31.07.2021, 19.40 Uhr

Zu Hause überfallen: Ein Dulliker Rentner erzählt vom brutalen Überfall auf ihn. TeleM1

Rentner Albert S. wird am Dienstag in seiner Attikawohnung in Dulliken brutal von drei Räubern überfallen. «Zwei haben mir mit Klebeband die Augen, Nase und Mund zugeklebt», erzählt Albert S. nun gegenüber TeleM1. Da sei er zornig geworden, weil er keine Luft mehr bekam und habe um sich geschlagen.