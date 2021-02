Niederamt «Die Leute wollen etwas erleben» – Warum Gastronomen in der Krise auf Foodtruck umstellen Im Lockdown setzen immer mehr Gastronomen auf Take-away aus dem Foodtruck. Auch im Niederamt gibt es einige. Fabio Baranzini 15.02.2021, 05.00 Uhr

Vor dem Storchen in Schönenwerd ist ein Food-Truck aufgestellt. Bild: zVg/Strorchen Schönenwerd

Die Situation in der Gastronomie ist im Moment äusserst schwierig. Der zweite Lockdown, der jetzt schon seit Wochen andauert und dessen Ende derzeit noch nicht absehbar ist, bringt viele Gastronomen in existenzielle Probleme. In dieser Situation sind Kreativität und Flexibilität gefragt. Viele sind auf Take-away-Angebot umgestiegen, da diese trotz Lockdown weiterhin erlaubt sind.

Im Trend liegen momentan aber auch Foodtrucks. Denn auch diese fahrenden Gastro-Angebote wurden als «Take-away-Angebot» eingestuft und dürfen während des Lockdowns geöffnet bleiben. Entsprechend wollen einige Restaurants diese Möglichkeit nutzen, um ihre Produkte an den Mann zu bringen. Doch ganz so einfach, wie sich das wohl einige vorstellen, ist das Foodtruck-Business nicht.

Den Schritt trotzdem gewagt hat das Restaurant des Hotels Storchen in Schönenwerd. Seit dem 15. Januar bietet die «Storchen»-Crew Burger, Flammkuchen und Tatar an. Dies von Mittwoch bis Samstag jeweils abends im neu angeschafften Foodtruck, der direkt vor dem Hotel steht.

Noch im ersten Lockdown haben die Verantwortlichen darauf verzichtet, Take-away anzubieten. Warum also jetzt die Kehrtwende?

«Unser Betrieb eignet sich eigentlich nicht für Take-away-Angebote, wie das beispielsweise bei einer Pizzeria der Fall ist. Wir machen alles selber und sind eher im oberen Preissegment anzusiedeln»

, sagt Lukas Fritschi, General Manager des Hotels Storchen. «Im zweiten Lockdown läuft unser Hotel jedoch etwas besser. Darum wollten wir unseren Hotelgästen auch kulinarisch etwas bieten.»

Kontakt zu Stammgästen halten und Mitarbeiter beschäftigen

Doch das Bekochen der Hotelgäste ist nur einer der Gründe, der für den Foodtruck spricht. Lukas Fritschi führt noch zwei weitere hinzu: «Mit dem Foodtruck können wir den Kontakt zu unseren Stammgästen halten und auch unseren Mitarbeitenden wieder eine Aufgabe geben. Das ist insbesondere für unsere Lernenden sehr wichtig», so Fritschi.

Pro Tag stehen nun zwei Mitarbeitende im Einsatz, die in der Küche die Vorbereitungen treffen und anschliessend direkt im Foodtruck die Menus für die Kunden kochen. Ein Konzept, das sich für den «Storchen» bislang bezahlt macht. «Wir können die Kosten decken und haben auch positives Feedback von den Kunden erhalten. Man spürt die Solidarität der Leute. Sie möchten in dieser schwierigen Situation rausgehen und etwas erleben – das können wir ihnen zumindest im kleinen Rahmen bieten mit unserem Foodtruck», sagt Fritschi.

Nicht als Kerngeschäft gedacht

Die Umstellung von der stationären Gastronomie zum Foodtruck war dennoch nicht ganz einfach. «Man muss die Prozesse in der Verarbeitung ganz neu denken, denn man kocht nicht in der normalen Küche und richtet nicht klassisch auf einem Teller an. Hinzu kommt auch das Thema der Verpackung, das für uns neu ist, da wir bislang kein Take-away Angebot hatten», erklärt Fritschi. Für ihn ist der Foodtruck lediglich ein temporäres Angebot. «Take-away ist nicht unser Kerngeschäft. Das sollen weiterhin das Restaurant und das Hotel bleiben.»

Den umgekehrten Weg des Hotels Storchen hat das Restaurant Brücke in Niedergösgen gewählt. Im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 hatten sie noch einen Foodtruck betrieben, aktuell verzichten sie jedoch darauf. «Wir haben uns in der kalten Jahreszeit dagegen entschieden, einen Foodtruck zu betreiben. Anstelle dessen bieten wir jedoch jeweils am Freitag einen Wochenend-Take-away-Service an», sagt Markus Gfeller, der das Restaurant in vierter Generation führt.

«Nadi's Kitchen» gab es schon lange vor dem Lockdown

Dennoch ist der Foodtruck des «Storchen» nicht der Einzige im Niederamt. Bereits lange, bevor Corona aufgetaucht ist, hat Nadia Kammer ihren Foodtruck in Stüsslingen eröffnet. Seit fast fünf Jahren betreibt sie «Nadi’s Kitchen» an der Hauptstrasse 15 direkt neben der Bushaltestelle und bietet neben verschiedenen Burgerkreationen auch jeweils zwei Tagesmenus an.

Sie hat sich über die Jahre eine Stammkundschaft in Stüsslingen und Umgebung erarbeitet, die ihr auch im Coronajahr die Treue gehalten hat. Dennoch hat sich Nadia Kammer nach Weihnachten für eine kurze Auszeit entschieden. Seit Anfang Januar und noch bis Ende Februar weilt sie auf einer Alp in Centovalli. «Im Moment kümmere ich mich um meine Gesundheit, damit ich im März wieder voller Elan starten kann», sagt Nadia Kammer.

Bruno Kissling