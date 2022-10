Lostorf Zivildienstleistender auf dem Buechehof: «Ich habe realisiert, dass man keine besondere Ausbildung braucht um zu helfen» Auf dem Buechehof in Lostorf arbeitet der Oltinger Kai Rutschmann als aktuell einer von mehreren Zivildienstleistenden. Der 24-Jährige erzählt, warum diesen Einsatz ihn als Mensch und aber auch beruflich bereits jetzt weitergebracht hat. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 03.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kai Rutschmann aus Oltingen ist seit knapp fünf Monaten als Zivildienstleistender auf dem Buechehof dabei.

Am Morgen unseres Besuchs auf dem Buechehof steht Gartenarbeit auf dem Plan von Kai Rutschmann. Zuerst bereitet er die Bestellungen des Hofladens und der Küche vor. Dafür müssen Früchte, Gemüse, Kräuter, Beeren und verschiedenste Blumen geerntet und geschnitten werden, die alle auf dem Gelände des Buechehofs angebaut werden. Anschliessend lockert er mit einer Harke die Erde eines Gemüsebeets und entfernt das Unkraut.

Die Arbeit in der Natur hat es dem gelernten Gebäudetechnikplaner Heizung aus Oltingen BL angetan. Als er sich gegen den Militär- und für den Zivildienst entschieden hatte, war für ihn klar: «Ich will draussen in der Natur arbeiten.» Vor allem der Bereich Landwirtschaft und die Tätigkeiten als Gärtner haben ihn gereizt. Seine ersten beiden Einsätze als «Zivi» absolvierte der 24-Jährige in den Merian Gärten in Basel und auf einem Biohof in seinem Wohnort Oltingen.

Auf dem Buechehof arbeiten bis zu fünf Zivildienstleistende auf einmal

Seit knapp fünf Monaten arbeitet er nun auf dem Buechehof im Lostorfer Weiler Mahren. Auf dem Hof, wo Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung wohnen und arbeiten können, haben Einsätze von Zivildienstleistenden eine lange Tradition. Seit mehr als 20 Jahren leisten sie hier ihre Arbeit.

«Aufgrund der Grösse unserer Institution und der Anzahl unserer Klientinnen und Klientinnen arbeiten bis zu fünf Zivildienstleistende gleichzeitig bei uns», sagt Sonya Egger. Sie ist Mitglied der Geschäftsleitung und zuständig für die Betreuung der Zivildienstleistenden.

Diese werden als Begleitung in den geschützten Arbeitsstätten und im Wohnbereich eingesetzt. «Sie sind sehr wichtig für die Entwicklung unserer Klientinnen und Klienten. Sie sind jung und bringen neue Ansichten in den Alltag. Und dank ihnen ist es auch möglich, unseren Klientinnen und Klienten hin und wieder eine Eins-zu-Eins-Begleitung zu ermöglichen», sagt Egger.

Kai Rutschmann wird auf dem Buechehof mit verschiedensten Aufgaben betraut. Gearbeitet wird im Hofladen, im Garten, in der Küche und im technischen Dienst. Jeweils nach einem halben Tag wechselt Rutschmann den Arbeitsbereich. «Diese Vielfältigkeit schätze ich sehr – das macht meinen Arbeitsalltag sehr abwechslungsreich», sagt der 24-Jährige.

«Es ist eine grosse Bereicherung für mich»

Die meisten Tätigkeiten erledigt er gemeinsam mit den beeinträchtigten Menschen, die auf dem Buechehof arbeiten. Eine grosse Umstellung für Kai Rutschmann, der zuvor in seinem Leben noch kaum Berührungspunkte mit kognitiv beeinträchtigten Menschen hatte.

«Ich hatte am Anfang sehr viel Respekt vor dieser Herausforderung und konnte mir diese Arbeit auch nicht so richtig vorstellen. Natürlich hatten wir einen Vorbereitungstag in der Ausbildung zum Zivildienstler, aber Theorie und Praxis sind zwei Paar Schuhe», gibt Rutschmann zu.

«Ich brauchte rund einen Monat, bis ich richtig Fuss gefasste hatte und die begleiteten Personen mich kannten und mir vertrauten.»

Kai Rutschmann bei der Feldarbeit. Fabio Baranzini

Der anfängliche Respekt ist längst kein Thema mehr. Ja mehr als das. Kai Rutschmann hat die Menschen auf dem Buechehof schätzen gelernt.

«Mit diesen Menschen zu arbeiten ist eine grosse Bereicherung für mich. Aus meiner Sicht sind sie – vielleicht gerade aufgrund ihrer Beeinträchtigung – menschlicher und ehrlicher als wir. So sind viele schöne Begegnungen entstanden. Wenn beispielsweise am Morgen jemand ankommt und mich schon von weitem quer über ganzen Platz fröhlich grüsst, ist das eine zusätzliche Motivation. Diese kindliche Freude zu erleben, die viele der Klientinnen und Klienten haben, ist sehr schön.»

Zivildiensteinsatz hat Einfluss auf künftigen Berufsalltag

Rutschmann ist überzeugt, dass er aus seinem Jahr als Zivildienstler viel mitnehmen kann. So hat er bereits entschieden, dass er künftig nicht mehr ausschliesslich im Büro arbeiten will. «Ich werde meiner Branche zwar treu bleiben, aber stärker in der Ausführung auf den Baustellen arbeiten. So kann ich mehr draussen sein und habe häufiger Kontakt zu den Menschen. Dass mir das wichtig ist, habe ich im Zivildienst erkannt», sagt Rutschmann.

Aber nicht nur das. Auch im sozialen Bereich konnte Kai Rutschmann viel profitieren. «Ich habe eine grössere Offenheit gegenüber Menschen. Ich habe insbesondere auf dem Buechehof realisiert, dass man keine besondere Ausbildung braucht um zu helfen. Man muss einfach den Mut aufbringen, es zu tun. Auf diese Weise habe ich sehr viel Wertschätzung erfahren von den Menschen auf dem Buechehof.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen