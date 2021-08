Clientis erreicht solides Halbjahresergebnis

Lostorf / Erlinsbach Clientis Bank Aareland: Solides Halbjahresergebnis trotz Corona-Krise Die Bilanzsumme der Bank erhöhte sich im ersten Semester 2021 um 6.2 Prozent auf 811 Millionen Franken. Der Geschäftserfolg konnte gegenüber dem Vorjahr praktisch gehalten werden. Die Bank unterstützte auch wieder sportliche sowie kulturelle Anlässe. Felix Ott 02.08.2021, 17.50 Uhr

Die Clientis Bank Aareland Niederlassung in Lostorf Zvg (Archiv)

Die Clientis Bank Aareland (CBA) mit Hauptsitz in Küttigen (AG) und Geschäftsstellen in Erlinsbach sowie Lostorf konnte, trotz anhaltender Corona-Krise, die Bilanzsumme um 48 Millionen auf 811 Millionen Franken erhöhen . Doch durch die andauernde Tiefzinsphase sank der Nettoerfolg im Zinsgeschäft um 1.4 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf rund 3.86 Millionen Franken, schreibt die Bank in einer Medienmitteilung.