lostorf Auf dem Setzlingsmäret gehen die Tomaten «am besten weg» – grosser Andrang auf die «Gratis-Billett» Auf dem Buechehof in Lostorf werden diesen Freitag und Samstag Setzlinge verkauft – der Andrang auf die Anmeldungen ist bereits gross. Cyrill Pürro 12.05.2021, 05.00 Uhr

Der Buechehof erwartet grossen Andrang.

Bruno Kissling (Archiv)

Von A wie Ananaskirsche bis zur Z wie Zucchetti: 220 verschiedene Setzlingsarten werden auf dem alljährlichen Setzlingsmarkt der sozialtherapeutischen Einrichtung Buechehof angeboten. Fast alle Setzlinge stammen aus eigener Produktion. Trotz Pandemie verkauften sich die Setzlinge auch im letzten Jahr gut. Gemäss Kurt Schüle, dem Leiter der Gärtnerei auf dem Buechehof, reisten vor einem Jahr gut 450 Personen aus der ganzen Schweiz an. Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit.