Wasserstoff soll weiter mit Aarestrom produziert werden

Kraftwerk Gösgen Wasserkraft: In Niedergösgen soll auch langfristig Wasserstoff durch «Aarestrom» produziert werden Die Wasserstoffanlage in Niedergösgen sorgte vergangenes Jahr für Knatsch: Die Nachbaren störten sich ab dem Lärm der Anlage. Dennoch soll nun die langfristige Produktion sowie der künftige Ausbau gesichert werden. Felix Ott 20.04.2022, 18.00 Uhr

Die Konzession für das Wasserkraftwerk Gösgen soll angepasst werden. Bruno Kissling (Archiv)

Um die Wasserstoffproduktionsanlage in Niedergösgen gab es in der Vergangenheit bereits Knatsch: Anwohnende berichteten über Lärmbelästigungen und gelangten an den Gemeinderat.