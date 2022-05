Erfahrung Schule Kappel: Ein Zivi ist eigentlich nie einer zu viel Noah Hodonou leistet an der Schule Kappel seinen Zivildienst. Er will Lehrer werden und nutzt seinen Einsatz zur beruflichen Vorbereitung. Urs Huber Jetzt kommentieren 05.05.2022, 05.00 Uhr

Schulleiterin Therese Chrétien und der Zivildienstleistende Noah Hodonou: «Für mich ist dieses Jahr enorm wichtig», sagt der Mann, der die Lehrerausbildung anstrebt. Bruno Kissling

Er ist einer jener Zivildienstleistenden, die im vergangenen Jahr zu den rund 224'000 absolvierten Diensttagen an Schulen beigetragen haben. Der 20-jährige Noah Hodonou aus Zofingen.

Seit gut fünf Jahren nämlich können Zivis, wie sie im Umgangston bezeichnet werden, landesweit auch in der Schule eingesetzt werden. Gut 13 Prozent aller 1,7 Millionen verrechneter Diensttage entfielen 2021 auf den Schuldienst. Die Einsätze dort gehören nach jenen im Sozial- und Gesundheitswesen offenbar zu den beliebtesten.

«Für mich ist dieses Jahr enorm wichtig, da es als Berufserfahrung angerechnet wird», sagt Hodonou, der an der Schule Kappel zum Einsatz kommt. Wenn seine Dienstzeit im Juli endet, will der ausgebildete Fachangestellte Gesundheit (EFZ) mit einjähriger Berufserfahrung via Berufsmaturität an die Pädagogische Hochschule wechseln; Lehrer werden.

Ganzjahreseinsätze werden bevorzugt

Kappel gehört zu jenen Gemeinden, die seit rund fünf Jahren einen Zivi im Schulbetrieb einsetzen. Schulleiterin Therese Chrétien hat mit ihnen «grundsätzlich gute Erfahrungen gemacht», wie sie sagt. Ein Zivi ist nie einer zu viel, also. «Am liebsten ist uns ein Einsatz, der sich über ein ganzes Schuljahr erstreckt», gibt die Schulleiterin zu verstehen. Das sei aber nicht bei allen möglich.

Und Kappel zeigt sich dabei flexibel. Hodonous Nachfolger etwa wird ein halbes Jahr in Kappel beschäftigt sein. Dabei war der Anfang des Engagements für Zivis eher zufällig. «Ich wurde aus meinem näheren Umfeld angefragt, ob’s in Kappel nicht eine solche Möglichkeit gäbe», erinnert sich Chrétien. Es gab.

Grundvoraussetzung muss erfüllt sein

Aber nicht bedingungslos: Einem Grundsatz ist man in Kappel in all den Jahren treu geblieben: «Wenn ich den Eindruck gewinne, der Interessent habe keine pädagogisch-soziale Affinität, so verzichte ich lieber», sagt die Schulleiterin.

Zivis haben in Kappel ein relativ eng umrissenes Pflichtenheft, aber Lehrkraftersatz sind sie nicht. «Sie werden in aller Regel als Klassenassistenz eingesetzt, zur situativen Begleitung von Schülerinnen und Schülern», sagt Chrétien. «Er unterstützt die Kinder im Lernprozess», steht im Pflichtenheft nachzulesen.

Aufsicht im Ufzgi-Träff

Regelmässig kommt er auch als Aufsichtsperson im Ufzgi-Träff zum Einsatz, wo die Kinder konzentriert und selbstständig arbeiten können. «Oft haben Schülerinnen und Schüler einfach eine Aufgabenstellung nicht verstanden», weiss Hodonou aus Erfahrung. Dann hilft er nach, beantwortet allenfalls Fragen. Manchmal muss er auch ordnend eingreifen oder sanktionieren, wie er zu verstehen gibt. Natürlich nach vorgegebenen und vereinbarten Regeln. Wenn Kinder im Ufzgi-Träff überborden.

Inzwischen ist auch eine weitere Aufgabe auf den Zivi zugekommen: Aus aktuellem Anlass nimmt sich Hodonou derzeit auch begleitend eines schulpflichtigen Kindes aus der Ukraine an.

Zunehmend erfordert auch der Umstand, dass Kinder immer häufiger den Religionsunterricht nicht mehr besuchen, den Zivieinsatz. Während die andern den Religionsunterricht besuchen, betreut er die vom Unterricht befreiten. In der Gestaltung dieser Lektionen ist er frei. «Ich habe dabei die Möglichkeit, mit den Kindern kleine Projekte zu realisieren», sagt Hodonou.

Im entfernteren Sinne hat er mit ihnen eine «Weltreise» unternommen. Die Kinder aus anderen Kulturen hätten sich dabei vornehmlich mit Besonderheiten ihres eigentlichen Herkunftslandes auseinandergesetzt, ist Hodonou aufgefallen.

Nicht nur rein schulische Einsätze

Daneben aber ist der Mann aus Zofingen, der für die Schülerschaft einer Lehrperson gleichgestellt ist und der von den Kindern mit dem Familiennamen angesprochen wird, noch mit unterrichtsfernen Tätigkeiten beauftragt.

Er hat kleinere, schulinterne Verwaltungsaufgaben zu erledigen, hat infrastrukturelle Arbeit zu erledigen, hilft in der Mediothek mit, ist speziell zu Coronazeiten mit besonderen Reinigungsarbeiten betraut: «Türfallen und Lichtschalter waren zu desinfizieren», erklärt Therese Chrétien.

«Natürlich gehört das alles zum Pflichtenheft», meint Hodonou ohne Dünkel. Davon sei er nicht überrascht worden, den Aufgabenkatalog habe er schon vor seinem Antritt in Kappel gekannt. «Aber klar: Die Mithilfe im Unterricht macht mir schon am meisten Freude.» Und: Er würde die Schule Kappel anderen Zivildienstleistenden auf jeden Fall weiterempfehlen. «Meine Erfahrungen hier sind positive.»

Auch eine Investition

«Man muss das Engagement unsererseits auch als Investition ansehen», gibt Therese Chrétien zu verstehen. Als Schulleiterin weiss sie um den zunehmend ausgetrockneten Stellenmarkt im schulischen Bereich. So wie Hodonou haben denn auch viele Zivis die Absicht, nach der Ausbildung in den Schuldienst zurückzukehren. «Da ist es doch gut denkbar, dass der eine der andere sich für Kappel entscheiden könnte.»

