Kanton Solothurn Warum lassen einige Altersheime schon wieder Besuche auf dem Zimmer zu und andere nicht? Ungleiche Behandlung sorgt für Unmut Altersheime setzen die Lockerungen von Corona-Schutzmassnahmen unterschiedlich rasch um. Das sorgt bei Betroffenen und deren Angehörigen für Unmut. Eine neue Weisung soll aber bald folgen. Cyrill Pürro 22.04.2021, 05.00 Uhr

Individuelle Risikoabwägungen in Altersheimen führen zu Ungleichbehandlungen der Bewohnenden. Bruno Kissling

Kürzlich berichtete diese Zeitung über Lockerungen in Niederämter Altersheimen. Solche wurden möglich, weil immer mehr Bewohnerinnen und Bewohner geimpft sind. In einem der genannten Altersheime wurden beispielsweise die Besuche von Angehörigen auf den Zimmern der Bewohnenden wieder ermöglicht – mit Maskenpflicht für die Besucher.

Ein Leser dieser Zeitung, der anonym bleiben möchte, hat sich im Zuge des damaligen Artikels gemeldet und störte sich an der ungleichen Behandlungen von Bewohnenden in Altersheimen: Seine Mutter lebe in einem «strengeren» Altersheim in der Region. In diesem seien Besuche auf den Zimmern nicht erlaubt. Zudem würden die Besuchszeiten für Angehörige auf 45 Minuten und in einem dafür vorgesehen Raum beschränkt.

Unterschiedliches Tempo bei Lockerungen

Das Tempo bei den Umsetzungen der Lockerungen in den einzelnen Institutionen erfolgen also sehr unterschiedlich. Die Weisung des Amtes für soziale Sicherheit (ASO) gibt den Rahmen für die Lockerungsschritte jedoch genau vor. Da die Institutionen aber individuell eine Risikobeurteilung vornehmen, werden die Lockerungen nicht kantonsweit gleich rasch umgesetzt.

Dieser Umstand sorgt bei Betroffenen und deren Angehörigen offenbar für Unmut. Der erwähnte Leser kann die unterschiedliche Handhabung der Pandemiebekämpfung in den Altersheimen nicht nachvollziehen. Laut seiner Aussage sei er mit dieser Meinung auch nicht alleine. Auch Angehörige von Bewohnenden anderer Altersheime würden sich über solche ungleiche Zustände beschweren, hält er fest .

Kanton wartet auf neue Weisungen aus Bern

Nachdem der Bund Empfehlungen zu ersten Lockerungsschritten in sozialmedizinischen Institutionen äusserte, erliess der Kanton Solothurn am 16. März eine darauf aufbauende Weisung an die Solothurner Alters- und Pflegeheime. Gemäss dieser Weisung des ASO kann die Maskenpflicht im Kanton Solothurn für Bewohnende in nicht öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten abgeschafft werden.

Der Artikel 3b der Covid-19-Verordnung des Bundes sieht dies ebenso vor. Nicht öffentlich zugängliche Räume können demnach von der Maskenpflicht befreit werden. Dafür gilt folgende Richtlinie: «Als nicht öffentlich zugänglich gelten die Räume ab Zutrittskontrolle und die Zimmer.»

Für die Einrichtung einer Zutrittsschranke (einer Anmeldepflicht, einer Eingangskontrolle, Pflicht eines negativen Selbsttestresultats) sind die Institutionen selbst verantwortlich.

Ein Update soll schon bald erfolgen

Aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen in den Heimen hinsichtlich Infrastruktur, Durchimpfungsrate und Besucherzahl sind die Heimleitungen dazu angehalten, Lockerungsschritte gemäss einer auf ihre Institution angepasste Risikobeurteilung zu beschliessen.

Passende Regelungen seien im Rahmen der kantonalen Vorgaben zu erlassen. Dies führt vielleicht zu passenden Lösungen. Jedoch auch dazu, dass die Heime im Kanton die Lockerungen unterschiedlich rasch umsetzen.

Christian Bachmann, Amt für Soziale Sicherheit ASO Web

Christian Bachmann bestätigt auf Anfrage, dass das ASO derzeit eine neue Weisung mit weiteren Lockerungsschritten erarbeite. Bachmann ist Leiter der Fachstelle für Soziale Organisationen beim ASO.

«Das Bundesamt für Gesundheit hat nun weitere Informationen in naher Zukunft angekündigt.»

Darum müsse das ASO mit der Kommunikation von neuen Weisungen zuwarten. Bis dahin gelten weiterhin die Regelungen vom 16. März. «Weitere Lockerungen folgen. Dabei wird weiterhin auf eine sorgfältige Risikoabwägung gesetzt», erklärt Bachmann.