Kita Kinderburg: Lostorf erhöht die Defizitgarantie

Lostorf Jährliche Defizitgarantie für die Kita Kinderburg wird um 23'000 Franken erhöht – Rückweisung des Antrags fällt durch Die Institution in Lostorf könnte von der Gemeinde neu 100'000 Franken in Anspruch nehmen; auch die Leistungsvereinbarung wird angepasst. Beat Wyttenbach Jetzt kommentieren 21.09.2022, 11.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Kita Kinderburg ist derzeit durchschnittlich zu 70 Prozent belegt. Themenbild: Andrea Stalder

Der Verein Kinderburg, eine Non-Profit-Organisation, betreibt seit neun Jahren eine «qualitätsorientierte Kinderkrippe» mit Standort an der Räckholdernstrasse in Lostorf. Darunter wird eine «familienergänzende Betreuung für Kinder ab drei Monaten bis zehn Jahren» verstanden, wie der Website zu entnehmen ist. Die Krippe steht allen Kindern offen. Die «optimale Betreuung» beinhaltet unter anderem geregelte Tagesstrukturen, Ausflüge in den Wald, gemeinsame Mahlzeiten und natürlich auch Möglichkeiten zum Spielen. Seit Beginn der Kinderburg übernimmt die Einwohnergemeinde eine jährlich wiederkehrende Defizitgarantie über 77'000 Franken, die an eine Leistungsvereinbarung geknüpft ist.

Aufgrund der Coronapandemie sowie einer Leistungsvereinbarung hatte der Souverän vor einem Jahr einen Nachtragskredit in der Höhe von 77'221 Franken zu genehmigen, was dieser damals einstimmig und diskussionslos auch tat. Da laut Gemeinderätin Sabina Bättig die ursprüngliche Summe auch in den kommenden Jahren nicht ausreichen werde, beantragte der Gemeinderat am Dienstagabend den 34 anwesenden Stimmberechtigten nun, die Defizitgarantie auf 100'000 Franken pro Jahr zu erhöhen.

Leistungsvereinbarung wird erneuert

An die erneuerte Leistungsvereinbarung werden neu 24 statt 12 Ganztagesplätze geknüpft, «wie wir dies seit 2015 schon anbieten», so Bättig. Derzeit sei die Kita Kinderburg zu gut 70 Prozent belegt. Die höheren Aufwendungen begründeten sie und Vereinspräsident Thomas Dietschi mit der Anpassung der Löhne und Personalkosten sowie den höheren Ausgaben für Essen, Miete und Betriebsmittel.

In der Diskussion beantragte Kurt Kristandl, die Rückweisung des gemeinderätlichen Antrages, da dieser seiner Meinung nach «zu wenig ausgereift» sei. Zudem forderte er die Prüfung weiterer Modelle und Varianten, welche die Gemeinde möglicherweise günstiger kommen könnten. Sein Antrag blieb mit 5 zu 29 Stimmen allerdings chancenlos. In der Folge hiess der Souverän die neue Leistungsvereinbarung mit 28 zu 6 Stimmen gut. Sie tritt per 1. Januar 2023 in Kraft.

Renoviertes Schulhaus 1912 wird bereits bis zu den Herbstferien bezogen

Unter «Verschiedenem» informierte Gemeinderat Andreas Sämi Bünder die Versammlung, dass das Projekt Sanierung Hauptstrasse Nord zügig voranschreite; in diesen Tagen werde der bauliche Schulterschluss zwischen dem unteren Teil und dem Dorfplatz vollzogen. Zudem sei die Grünplanung beendet; auf dem Dorfplatz werden insgesamt 29 neue Bäume gepflanzt, eine «kleine grüne Lunge», so Bünder.

Gemeindepräsident Thomas A. Müller gab zudem bekannt, dass sich die Erneuerung des Schulhauses 1912 in der Schlussphase befinde. Die Innensanierung sei abgeschlossen, die Baute wurde an die Gemeinde übergeben. Das Ziel sei, dass die Schulkinder und die Lehrerschaft noch vor den Herbstferien ihre renovierten Schulzimmer beziehen können. Für Samstag, 5. November, ist ein Tag der offenen Tür geplant.

Zusätzlicher geschützter Arbeitsplatz Der Gemeinderat beantragte dem Souverän die Genehmigung einer zweiten geschützten Arbeitsstelle auf dem Bauamt. Die erste bestehe laut Gemeinderat Andreas Sämi Bünder seit mehr als 20 Jahren, stelle «eine gute Unterstützung des bestehenden Teams» dar und sei somit «ein voller Erfolg». Mit der zweiten Stelle könnten die Arbeiten deutlich besser eingeteilt werden, und die Angestellten könnten sich gegenseitig unterstützen und ergänzen. Ferner wäre das Bauamt in der Lage, fremdvergebene Arbeiten in der Höhe von etwa 28000 Franken wieder selber zu übernehmen. Der Arbeitsplatz mit Personalkosten von rund 26000 Franken sei ausschliesslich an die anfragende Person gebunden und würde bei einer Kündigung wieder aufgehoben. Die Stelle mit den damit verbundenen Personalkosten wurde folglich diskussionslos und einstimmig bewilligt. (bw)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen