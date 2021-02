INTERVIEW Trimbacher (81) philosophiert: «Was ist Kunst an der Kunst?» Wilhelm Kufferath von Kendenich (81) aus Trimbach beschäftigt sich immer wieder mit der Definition des Begriffes «Kunst». Lorenz Degen 13.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wilhelm Kufferath von Kendenich denkt über das Wesen der Kunst nach. (Archiv) Bruno Kissling

Herr Kufferath von Kendenich, Sie haben da zwei Fotos von Gemälden vor sich liegen. Ich habe ich den Eindruck, dass beide Fotos einander identisch sind.

Wilhelm Kufferath von Kendenich: Das ist eine ganz kuriose Sache. Die Salzburger Nachrichten melden am 28.1.1999 auf Seite 15: Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg rechnet mit einem Besucheransturm auf das Rembrandt-Selbstbildnis. Das Gemälde, das über hundert Jahre lang als Kopie angesehen wurde, hatte sich völlig unerwartet als Original des Meisters (1606-1669) herausgestellt.(...)Die Stadt Nürnberg als Eigentümerin des Bildes hat unterdessen dezidiert ausgeschlossen, dass das Bild mit Marktwert von 30 Millionen Mark (15.3 Millionen Euro) veräusserst werden könnte.

Was sagen Sie zu dieser seltsamen Verwechslung?

370 Jahre wurde die Kopie als Original und das Original als Kopie gewertet. Eine Kopie gilt nicht als Kunst und hat daher keinen nennenswerten Preis auf dem Kunstmarkt. Beide Gemälde sind einander so ähnlich, beide wurden mal für Kunst und beide wurden mal für Nichtkunst gehalten. Kurios!



Warum wurden Kopien angefertigt, obschon sie keinen besonderen Wert hatten, beziehungsweise haben?

Kopieren war zur Zeit Rembrandts nicht verpönt. Vielmehr übten sich die Schüler bereits anerkannter, berühmter Meister, dessen neustes Werk zu kopieren. Und wie der Fall des Germanischen Museums in Nürnberg zeigt, kamen mitunter wahre Meisterwerke zustande. Solch hervorragende Arbeiten verdienen nicht eine so pejorative Bezeichnung, wie sie in unserer Zeit dem Begriff Kopie anhängt.

Was ist denn Kunst an der Kunst?

Ja, was ist Kunst an der Kunst? Fragt man heute Menschen, die sich, warum auch immer, ein wenig für Kunst interessieren, was Kunst sei, dann hört man meistens den Spruch: «Kunst kommt von Können!» Des Öfteren bekommt man dann dazu auch noch den fast schon witzigen Nachsatz zu hören: «Kunst kommt von Können und, wenn man‘s kann, ist es keine Kunst!» Woher kommt dieser Unterschied? Im Sinne der sprachlichen Herkunft, der sogenannten Etymologie des Begriffes «Kunst», ist das zutreffend, er leitet sich vom Indogermanischen über Althochdeutsch zu kunnan (können, wissen) und zu kundan (künden, verkünden) ab. Im Deutschen wurden daraus die Begriffe Kunst = Können, Wissen und Kunst = künden, verkünden.

Was schliessen Sie daraus?

Die deutsche Sprache macht es sich also mit dem Wort «Kunst» leider recht schwer. Kunst ist einerseits das, was man kann, was man beherrscht. Kunst ist auch etwas «künstlich» Geschaffenes wie Kunststoff, Kunstdünger, Kunstsprache usw. Aber Kunst führt im Deutschen eben auch zu: gekünstelt, kunstbeflissen, künstlerisch usw. Stellt man zum Beispiel dem Begriff «künstlich» den Begriff «künstlerisch» gegenüber, dann wird deutlich, wie weit die Anwendung des Wortes Kunst auseinander driftet. In vielen europäischen Sprachen wird für «Kunst» das aus dem Lateinischen abgeleitete Wort ars verwendet. Für «Kunst kommt von Können» hat man daher überhaupt kein Verständnis. Les Beaux Arts im Französischen, The Art im Englischen.

Es gibt auch die «Schönen Künste»: Malerei, Bildhauerei, Musik, Tanz, Literatur, Architektur. Was ist an den schönen Künsten die Kunst? Was ist «schön» an ihnen?

Erstens: Bleiben wir zunächst beim Grundsätzlichen. Kunst im Sinne der «Schönen Künste» kann nur etwas sein, das ausschliesslich von Menschenhand gefertigt ist. Das ist eine Grundbedingung. Wenn also die Gischt des Meeres einen Felsen über viele Jahre so zugeschliffen hat, dass wunderschöne Bögen, durch die man mit einem Boot hindurchfahren kann, entstanden sind, so ist das keine Kunst, weil nicht Menschenhand am Werk war. Bekannt ist auch, dass manche Katzen gern malen, sehr farbenfrohe, abstrakte und schöne Bilder, die uns gefallen können. Aber, das ist eben keine Kunst. Zweitens: Kunst, die Kunst genannt werden will, muss zwingend mindestens eine Eigenschaft aufweisen, die es mit nichts anderem auf der Welt zu teilen hat. Und das Andere auf dieser Welt hat diese Eigenschaft eben nicht.



Können Sie das vielleicht mit einem Beispiel verdeutlichen?

Ich gebe zwei Beispiele, was und wie das gemeint ist: Jemand will sich einen Anhänger für sein Fahrrad bauen, um darin seine kleine Tochter auf seine Frische-Luft-Ausflüge mitzunehmen. Das Gefährt muss allen verkehrstechnischen Anforderungen genügen. Dem gegenüber gestellt sei ein anderer Jemand, nämlich van Gogh, der sich vorgenommen hat, ein weiteres Bild zu malen. Als Maler hat er schon viel Erfahrung und Können gesammelt. Ein Bild zum Thema «Sonnenblumen» schwebt ihm vor.



Was nun ist der wesentliche Unterschied in der Aktivität der beiden «Akteure»?

Der Jemand, der den Fahrrad-Anhänger anfertigen will, überlegt sich jede, auch die kleinste Kleinigkeit in der Ausführung seines Fahrradanhängers. Reinste Ingenieurarbeit gemäss den Gesetzen der Mechanik. Also reine Verstandessache. Und handwerkliches Können. Schön, ja schön sollte das Gefährt auch sein; doch das ist für ihn eigentlich Nebensache. Gefühle sind Nebensache. Er erfreut sich zwar an seinem Tun, aber die Freude hat nichts mit seiner Aufgabenstellung zu tun. Sein Ziel ist der wohl funktionierende Anhänger. Dieses Ziel ist ein ganz «konkretes Ziel» seiner Arbeit.



Und wie verhält es sich beim Maler des Sonnenblumenbildes?

Dem anderen Jemand, van Gogh als Beispiel, ist in den letzten Wochen immer wieder der Gedanke an ein Sonnenblumen-Bild durch den Kopf gegangen. Es bewegt ihn, es dreht sich förmlich in seinem Innern. Viele, viele Sonnenblumen sieht er vor seinem geistigen Auge. Es hat ihn tief in seiner Seele, in seinem Unbewussten erfasst: Er könnte das Bild so malen oder vielleicht so oder gar noch anders. Er muss einfach beginnen, einfach anfangen und dann sehen, fühlen, wohin es ihn treibt. Nicht planen nach irgendwelchen Gesetzen, nein nur erfühlen. Ein Ziel, das ihm sein Tun abzwingt, hat er nicht. Er malt einfach und seine Gefühle leiten ihn dabei. Sein ganzes Wesen, seine ganze Lebenserfahrung geht in seine Arbeit ein. Entstanden das berühmte Bild: Zwölf Sonnenblumen. Ein «konkretes Ziel» hat er nicht und will er auch nicht haben. Er malt einfach.

Ist denn, ein Sonnenblumen-Bild zu malen, kein Ziel?

Doch, das kann man so sagen, aber das Ziel geht nicht inhaltlich in seine Arbeit ein. Nur seine Gedanken und Gefühle sind am Werk und zeigen dem Künstler, wie das Werk werden soll. Das ist es, worauf es ankommt. Er erarbeitet das Objekt aus innerer Freiheit, lässt sich von seinen seelischen Kräften leiten, von allem, was er in seinem Leben, in dieser Welt gelebt und erlebt und gesehen hat; das ist ihm heilig, es ist sein heiliger Schatz, sein Wegweiser. Wie das Bild, die Statue oder das Objekt und dergleichen werden sollen, das entwickelt sich in ihm aus innerer Freiheit. Ob auch in Freiheit, das spielt für den Künstler keine Rolle. Er könnte sein Werk auch unter den erschwerten Bedingungen der Unfreiheit schaffen.

Was sind nun Künstlerinnen und Künstler?

Da muss ich zurück zu den Salzburger Nachrichten: Es gibt Kopisten, die grosse Könner sind, nicht aber Künstler. Vermutlich lässt sich das, was Original, was Kopie ist, nur mit physikalischen und chemikalischen Methoden identifizieren. Eine Kopie gilt wenig, aber dennoch, ich möchte sie allzu gern besitzen. Ein Kunstwerk ist nur dann ein Kunstwerk, wenn seine Konkretisierung, also sein Werden, folgendes Merkmal aufweist: Der Weg ist das Ziel, nicht das Ziel ist der Weg; nicht das Ziel ist das Ziel, das Nichtziel ist das Ziel. Eine Weitere Maxime: Ein Kunstwerk ist erst dann ein Kunstwerk, wenn jemand davor steht, der es «lesen» kann, der die Welt und das Erleben des Künstlers am oder im Werk mitzuerleben fähig ist und sein ästhetischen Empfinden ausgelöst wird. Dazu muss man in irgendeiner Weise sozusagen ständig mit Kunstobjekten leben.

In welcher Beziehung stehen Kunst und Mensch?

Wenn das Kunstmuseum zum Beispiel in der Nacht geschlossen ist, dann gibt es dort nur Material: Leinwand, Farbe, Bilderrahmen, Aufhängehaken, aber keine Kunst! Weil kein Betrachter, keine Betrachterin zugegen ist, der oder die erahnen, erfühlen könnten, dass dort Kunstwerke sehen sind. Eine Maus im grossen Ausstellungsraum wird enttäuscht wieder in ihrem Mauseloch verschwinden, allenfalls beglückt mit einer Brotkrume. Erst der Betrachter macht das Objekt zur Kunst. So erst wird das Bildobjekt zum Kunstobjekt.

Was halten Sie davon, «künstliche Intelligenz» (KI) einzusetzen?

Es lässt sich ein Computerprogramm für Musik im Stile Mozarts schreiben, indem man die Mozart-typischen Tonfolgen etc. dem Computer eingibt. Es sind da schon sehr gute Beispiele bekannt. Aber ist das Kunst? Nein, natürlich nicht; nur was von Menschenhand in innerer Freiheit entstanden ist, kann Kunst sein. Der Computer besitzt keine innere Freiheit, er tut nur das, was ihm über das Programm vorgeben ist.

Glauben Sie an das Künstlerische im Menschen?

Ich sehe keinen Grund, nicht daran zu glauben. Der Mensch ist von der Evolution her ein kulturell begabtes Wesen. Kultur zu betreiben, ist in seinem Unbewussten fest verankert. Warum sonst hätten Menschen in ganz früher Zeit angefangen, Tiere an die Wände ihrer Höhlen zu malen? Weil die Veranlagung, so etwas zu können und zu tun, in ihnen lag.