Gretzenbach Seit der Coronakrise nie ganz ausgebucht: Die Hundepension Villa Kunterhund verzeichnet weniger Besuche Auch die Hundepension in Gretzenbach bekommt die Auswirkungen des Lockdowns zu spüren, wie die Besitzerin berichtet. Noël Binetti 0 Kommentare 16.02.2021, 05.00 Uhr

Daniela Meier führt in Gretzenbach an der Oltnerstrasse 11 den Hundehort Villa Kunterhund

Daniela Meier mag Hunde. Schon ihr ganzes Leben verbrachte sie an der Seite von Tieren. Mit 15 Jahren zog sie von zu Hause aus, um ein Jahr in einer Tierpension zu arbeiten. Anschliessend absolvierte sie an diesem Ort die dreijährige Ausbildung zur diplomierten Tierpflegerin. Das war in Kloten. Ende der Achtziger machte sich Meier im Kanton Thurgau zum ersten Mal selbstständig.

Heute lebt Meier in Gretzenbach und betreibt hier seit mehr als acht Jahren ihre mittlerweile dritte eigene Hundepension: die «Villa Kunterhund». «Momentan bringen einige Leute ihren Hund nur noch an zwei statt an fünf Tagen in der Woche zu mir», erklärt Meier auf Anfrage am Telefon.

Generell finden Hunde in der Tierpension an der Oltnerstrasse 11 in Gretzenbach nur einen Tagesplatz: Sie werden von ihrer Halterin am Morgen gebracht und am Abend wieder abgeholt, so wie arbeitstätige Eltern ihre Kinder in die Kita bringen. «Für vertraute Tageshunde mache ich aber eine Ausnahme; sie können auch die Ferien hier verbringen», sagt Meier.

Meier hat eigentlich Platz für bis zu 30 Hunde. «Seit der Coronakrise bin ich aber nie mehr ganz ausgebucht.» Zurzeit bewegt sich die Anzahl der abgegebenen Tiere zwischen sechs und 15 Hunden.

Kosten werden nach Gewicht berechnet

Die meisten Hunde, die sie beaufsichtige, seien Mischlinge, sagt Meier. Mittwoch und Donnerstag seien jeweils die strengsten Tage der Woche. Die Kosten für die Aufsicht werden nach dem Gewicht des Tieres berechnet: Die Beaufsichtigung eines Hundes, der bis zu 19,9 Kilogramm wiegt, kostet 25 Franken am Tag. Für Hunde über 20 Kilogramm müssen 30 Franken bezahlt werden. Wer seinen Vierbeiner nur einen halben Tag beaufsichtigen lassen möchte, bezahlt dafür 20 Franken.

Meier verneint die Frage, ob sie bei der Aufsicht Unterstützung habe:

«Die Tageshunde teile ich ein, in ein oder zwei Rudel. Die Hunde haben hier ihr eigenes Futter vor Ort und werden nach den Wünschen des Besitzers gefüttert.»

Die verfügen in der Villa Kunterhund über mehrere grosse Ausläufe. Auf besonderen Wunsch und gegen Aufpreis geht Meier mit ihnen auch spazieren. Komplikationen gebe es dabei eigentlich selten, meint Meier: «Bevor ich einen neuen Hund bei mir aufnehme, mache ich mit der Halterin oder dem Halter ein Gespräch.» Dort gehe es darum, den Charakter des Tieres einzuschätzen und prüfen zu können. «Und den des Besitzers gleich mit», fügt Meier hinzu und lacht. Für aggressive Hunde und solche, die nicht rudeltauglich sind, habe sie keinen Platz.

Auf ihrer Website hat Meier die Öffnungszeiten ihrer Hundepension an fünf Tagen in der Woche aufgeführt. Darunter schreibt sie aber «Ich bin 365 Tage im Jahr für ihren vierbeinigen Liebling da». Termine übers Wochenende oder an Feiertagen seien nach telefonischer Absprache möglich.

Liebe zu den Tieren ist Grundvoraussetzung

Als besondere Anforderungen, die ihr Beruf der Tierpflegerin mit sich bringe, nennt Meier die Liebe zu den Tieren. Und auch Geduld spiele eine Rolle. Sie habe schon als Kind gewusst, dass sie später einmal mit Tieren – und mit Hunden im speziellen – arbeiten möchte.

Diesen Traum hat sich Meier verwirklicht. Sie kann von der Tätigkeit als Hundesitterin leben und hofft, dass bald wieder mehr Tiere den Weg in die Villa Kunterhund finden. Wenn die Leute wieder aus dem Homeoffice, zurück an die Schreibtische in den richtigen Büros müssen.

