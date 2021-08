Gretzenbach Interessengemeinschaft setzt sich gegen Handy-Antenne im Quartier ein Der Mobilfunkanbieter Salt baut in Gretzenbach sein Netz aus. Eine Interessengruppe wehrt sich unteranderem mit Flugblättern dagegen. Cyrill Pürro 27.08.2021, 05.00 Uhr

30 Meter hoch soll die Antenne die neue Mobilfunk-Antenne in den Himmel ragen. Damit sind – nicht zuletzt des Ortsbildes wegen – nicht alle einverstanden. Bruno Kissling

In Gretzenbach ist zurzeit eine Bauausschreibung für eine neue Mobilfunkantenne hängig. Die Einsprachefrist dauert noch bis nächsten Donnerstag, dem 2. September. Die Pläne zum Bauobjekt können auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. Das Baugesuch stammt vom Mobilfunkanbieter Salt Mobile AG, der mit dem Bau der Antenne im Quartier Lochhof seine Netzabdeckung verbessern will, wie der Bauverwalter von Gretzenbach Roman Leimgruber auf Anfrage erklärt.

Das Bauprojekt koste laut Leimgruber rund 50'000 Franken. Geplant ist eine rund 30 Meter hohe Mobilfunkanlage an der Lochhofstrasse 9, mit einer «grossen» Sendeleistung, die gemäss Erhard Roggo über einem Kilowatt liegt. Roggo lebt selbst im Wohnquartier und ist Mitinitiant der Interessensgruppe IG-OOA (Interessen-Gemeinschaft Oelihof Ohne Antenne). Das Bauvorhaben der Salt Mobile AG stösst bei der IG-OOA auf Unmut. Denn der geplante Standort befindet sich mitten im Garten eines Anwohners und somit auch mitten in einem ortsbildgeschützten Wohnquartier, so Roggo.

Zahl der Einsprachen erhöht sich vermutlich

Bei der Gemeinde gingen bisher zwei bis drei Einsprachen ein, wie Leimgruber sagt. Er rechne aber damit, dass sich diese Zahl bis zur Einsprachefrist erhöht. In den vergangenen Tagen habe die IG-OOA Flugblätter an die Haushalte der Gemeinde verteilt. «Ich gehe davon aus, dass es zu einer Sammelklage seitens der Interessensgruppe kommen wird», schätzt Leimgruber die Lage ein.

Er setzt sich zusammen mit der IG-OOA gegen eine neue Mobilfunk-Antenne ein: Gretzenbacher Erhard Roggo Zvg

Die IG-OOA stellte dem Gemeinderat den Antrag, eine «Planungszone Mobilfunkantennenanlagen» über das ganze Gemeindegebiet zu erlassen. «Wir sind zurzeit an der Prüfung dieses Antrags», sagt Leimgruber. Denn die Gemeinde befände sich mitten in der Ortsplanungsrevision. Leimgruber betont, dass die Bauverwaltung der Gemeinde nichts mit der Überprüfung der Strahlung bezüglich Umwelt und Gesundheit der Antenne zu tun habe. «Das Amt für Umwelt ist für diese Überprüfung zuständig», erklärt Leimgruber.



Interessensgruppe verteidigt Schutzgebiet

Die Anliegen der Gegner der Antenne beziehen sich vor allem auf den Ortsbild- und Landschaftsschutz. Zudem gelten «Wohngebiete als sensible Bereiche, die es zu schützen gilt». Oder «Betreiber von Antennen bezahlen dem Grundbesitzer eine Entschädigung, die Nachbarn tragen die Emissionen», wie Hans-Peter Steiner die Gegenargumente der IG-OOA in einem Bericht vom 22. August ausführt. Steiner ist Mitglied bei Fokus Gretzenbach und fasste die Diskussion um die Salt-Antenne als objektiver Beobachter in seinem Bericht «Mobilfunkantenne Nr. 5?» zusammen.

Wie er schreibt, traf das Gesuch der Salt Mobile AG am 28. Juni bei der Gemeinde ein. Daraufhin habe der Kanton diverse Messungen vorgenommen. Auf den 15. Juli bestätigte der Kanton, dass die Grenzwerte der Verordnung für nichtionisierende Strahlung (NISV) eingehalten werden. Erhard Roggo erklärt auf Anfrage:

«Die Interessensgruppe war über den Entscheid, eine Antenne mitten in das Quartier zu stellen, schockiert.»

Es widerspreche dem von der Gemeindeversammlung bewilligten Leitbild der Gemeinde, ein naturnahes und umweltfreundliches Gretzenbach aufrecht zu erhalten. Er sei einer der betroffenen Nachbaren und erkenne im Mobilfunknetz keinen Ausbau, der von Nöten wäre. Die Eigentümer des Grundstücks der Lochhofstrasse 9 waren für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Wegen Datenmenge Ausbau «dringend notwendig»

Die PR- und Kommunikationsmanagerin der Salt Mobile AG, Viola Lebel, erklärt auf Anfrage, dass der Mobilfunkanbieter bei solchen Bauvorhaben generell immer wieder auf Proteste und Einsprachen stosse, unabhängig von der Technologie, also ob mit 3G, 4G oder 5G ausgerüstet wird. «Während der Gebrauch des Smartphones und die damit verbundene Datennutzung heute praktisch für die gesamte Bevölkerung selbstverständlich ist, tun sich viele Leute immer noch schwer damit, dass es dafür auch die entsprechende Mobilfunkinfrastruktur braucht», so Lebel am Telefon. Grundsätzlich sei zwar das Verständnis für diese Zusammenhänge gestiegen, dennoch würden die zur Smartphone-Nutzung benötigten Mobilfunkantennen weiterhin nicht überall akzeptiert.

Aufgrund des exponentiell steigenden Datenkonsums sei jedoch der kontinuierliche Netzausbau «dringend notwendig» – auch in Gretzenbach. Laut Lebel sei der Standort in Gretzenbach für die Salt Mobile AG wichtig, um das Netz in dieser Gegend für die Kundschaft zu verbessern.

Seitens Salt Mobile AG sei noch nicht klar, ob zu einem späteren Zeitpunkt beim Standort Gretzenbach auch die 5G-Technologie eingesetzt wird. Ob sich am Ende die IG-OOA durchsetzt, wird sich zeigen.