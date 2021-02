Gerichtsfall Ein konfuses Szenario Am Amtsgericht Olten-Gösgen wurde gestern einem 45-jährigen Italiener häusliche Gewalt und Missbrauch vorgeworfen. Lorenz Degen 08.02.2021, 04.00 Uhr

Der Grosseinsatz der Polizei in Dulliken im Morgengrauen des 2. Februars 2019 sorgte schweizweit für Schlagzeilen. Diese Woche muss sich nun der damals verhaftete, heute 45-jährige Italiener wegen massiver häuslicher Gewalt und mehrfacher Vergewaltigung seiner Frau, die sich mittlerweile scheiden liess, vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen verantworten.

Für einen aussenstehenden Beobachter war es am ersten Prozesstag gestern Montag nicht möglich, ein schlüssiges Bild von den Vorfällen zu bekommen, zu unübersichtlich präsentierte sich die ausgebreiteten Schilderungen. Nach mehrstündiger, detaillierter Einvernahmen sowohl des Angeklagten als auch des mutmasslichen Opfers, blieb die total konfuse Szenerie aus häuslicher Gewalt und sexuellem Missbrauch unscharf und ohne Kenntnisse der Gerichtsakten undeutbar.

Angeklagter findet Gewalt gegen seine Frau normal

Klar ist, dass der Kampfsportler in psychiatrischer Behandlung ist, weil er unter Panikattacken leidet und sich von der Polizei verfolgt fühlt. «Jeder Mann schlägt ab und zu seine Frau», liess der Angeklagte tief in sein Weltbild blicken. «Wenn ich sie im Streit beschimpft oder sie sogar geschlagen habe, dann ging das aber nicht um Sex. Wenn sie nicht wollte, habe ich das akzeptiert.» Eine Aussage schien schon fast skurril für einen der Vergewaltigung angeklagten: «Drei Tage bevor ich ins Gefängnis geworfen wurde, wollte meine Frau mit mir zusammen duschen. Ich habe sie abgewiesen und sie weinte. Das tut mir leid.»

«Manchmal war es so, dass er sich im Bad selber befriedigte. Manchmal hat er mich aber bedroht und geschlagen, bis ich den Widerstand aufgegeben habe», beschrieb die Ex-Frau die Vergewaltigungen. Amtsrichter Markus Meyer wollte erfolglos genauer wissen, wie das mit der Selbstbefriedigung des Ex-Mannes abgelaufen sei. Schliesslich hakte er konkret nach: «Wie kommt es, dass es auf seinem Handy keinerlei Pornographie gab, ihr Handy dagegen voll von eindeutigem Bildmaterial ist und die Polizei darauf auch Kontaktapps gefunden hat?» Die Ex-Frau sagte, sie könne sich das nicht erklären.

Ehefrau: «Er war ein Waffennarr»

Und so tauchten nach jeder scheinbar logischen Aussage gleich wieder zwei neue Fragen auf. Warum kauft zum Beispiel eine Frau für den Ehemann, der sie immer wieder vergewaltigt und zusammenschlägt, eine Beretta – und geht dann selber ins Schiesstraining mit der Waffe? «Er war ein Waffennarr und hat mich dazu gezwungen, die Beretta zu kaufen», sagte die Ex-Frau zu der Pistole, die ihr laut Anklage der Ex-Mann kurz vor der Verhaftung geladen und entsichert an den Kopf gehalten haben soll.

Warum schreit ein muskulöser Kampfsportler aus dem Fenster und aus der Haustüre lauthals nach Hilfe, nachdem er seine Frau verprügelt hat? «Ich brauchte Hilfe, weil ich spürte, dass sie mich zerstören wollte», meinte der Ex-Mann. Und auch die Ex-Frau blieb selbst bei ganz konkreten Fragen von Rechtsanwältin Eveline Roos mit ihren Aussagen im vagen Bereich. So wusste sie nicht mehr, welche Kleider es gewesen waren, die ihr Ex-Mann auf ihrem Körper bei der letzten angeklagten Vergewaltigung am 29. Januar 2019 zerriss. Sie sagte: «Ich weiss es nicht mehr, ich bin nicht sicher, ich will nichts Falsches behaupten.»

Erst vergewaltigt, dann geheiratet Die erste Vergewaltigung fand laut Anklageschrift im Jahr 2011 statt. Die Frage, in welchem Monat oder wenigstens in welcher Jahreszeit, konnte die Ex-Frau nicht beantworten. Geheiratet hat sie den gewalttätigen Mann danach trotzdem, nämlich im Dezember 2012.

Die Amtsgerichtspräsidentin Eva Berset bemühte sich darum, die Beweggründe dafür herauszufinden und stellte ganz zu Beginn und am Schluss der Anhörung zweimal die exakt gleiche Frage: «Warum sind sie trotz der sexuellen Übegriffe und der Schläge bei ihm geblieben?» Sie habe Angst gehabt, dass er sie finden und umbringen würde, antwortete die Ex-Frau, die sich vor dem Alleinsein fürchtete: «Ich hatte auch Mitleid mit ihm, weil er die Aufenthaltsberechtigung verloren hätte. Und ich habe Angst, dass mich sonst keiner will.»