Schönenwerd muss sparen – Musikschule wird teurer

Gemeindeversammlung Dunkle Wolken am Schönenwerder Finanzhorizont – und auch an einer Strassensperrung führt kein Weg vorbei Die Inflation reisst ein Loch in den Haushalt der Gemeinde. Neben höheren Gebühren bei der Musikschule und Mahngebühren, die neu eingeführt werden, sollen vor allem «schmerzhafte» Sparmassnahmen das Budget wieder ins Lot bringen. Tomasz Sikora 13.12.2022, 18.51 Uhr

Muss den Gürtel enger schnallen: Schönenwerd. (Archivbild) Bild: Bruno Kissling

«Die lukrativen Jahre gehören der Vergangenheit an», erklärte am Montag die zuständige Gemeinderätin Jolanda Zollinger an der Gemeindeversammlung in Schönenwerd, an der 33 Stimmberechtigte anwesend waren. Erwirtschaftete die Niederämter Gemeinde in den vergangenen Jahren noch Überschüsse von fast zwei Millionen Franken, wendet sich das Budget 2023 ins Gegenteil um.