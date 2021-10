Gemeindepolitik Kienbergs Schulhaus soll pünktlich fertig werden «Zeitgerechte» Materiallieferungen stellen eine Herausforderung dar, der Gemeinderat zeigt sich dennoch zuversichtlich. Die Schulklassen werden aktuell in Containern unterrichtet. 25.10.2021, 05.00 Uhr

Sanierung Schule MZH Turnhalle Kienberg. Der Unterricht findet in dieser Zeit bis ins nächste Jahr in einem Container-Provisorium statt. Auf der Vorderseite des Schulhauses sieht man bereits den neu separat geregelten Eingang in die Gemeindeverwaltung im unteren Gebäudebereich. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

«Die Sanierung des Schul- und Mehrzweckgebäudes schreitet planmässig voran», heisst es in einer Mitteilung des Kienberger Gemeinderats. Das Gebäude, in welchem neben Schule auch Gemeindeverwaltung und Mehrzweckhalle untergebracht sind, wird saniert. Die Schulklassen werden derweil in Containern auf dem Schulhausplatz unterrichtet (wir berichteten).