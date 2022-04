Gastronomie Der «Rumpel» ob Trimbach bleibt vorerst im Winterschlaf – «Jetzt wird zuerst einmal umgebaut» Das beliebte Ausflugsrestaurant ob Trimbach schloss im Dezember seine Pforten – die angekündigte Nachfolge kommt nicht zu Stande. Nun bleiben die Türen wahrscheinlich auch im Sommer geschlossen. Felix Ott Jetzt kommentieren 13.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Restaurant Rumpel ob Trimbach befindet sich nach wie vor im Winterschlaf und bleibt vorerst geschlossen. Bruno Kissling

Lockdowns, Terrassenschliessungen und Zertifikatspflicht: Die Gastronomie hat während der Corona-Pandemie gelitten. Besonders Ausflugsrestaurants, die sich nicht mit Take-away-Angeboten über Wasser halten konnten, mussten teilweise schliessen. So leidet auch die Gastronomie in den Niederämter Naherholungsgebieten.

Beim Restaurant Rumpel musste die Thommen-Gastronomie AG nach 16 Jahren die «Reissleine» ziehen, wie Beat Thommen im Dezember 2021 erklärt. Gründe für die Schliessung waren Personalprobleme und Pandemie. Der «Rumpel» lebte vor allem durch Bankette und Familienfeiern, die in der vergangenen Zeit häufig ausgefallen sind. Laufkundschaft gab es beim Ausflugsrestaurant halt nur wenig.

Im Dezember sah es zwar noch danach aus, als sei für die «Rumpel»-Nachfolge eine schnelle Lösung in Sicht. Ein Dreiergespann aus ehemaligen Angestellten wollte das Restaurant oberhalb Trimbach weiterführen.

Eine mögliche Nachfolgerin zeigte sich damals zuversichtlich, dass der «Rumpel» im März wieder eröffnet werde. Doch nun, drei Monate später, sind die Türen des Restaurants noch immer geschlossen. Auf Anfrage winkt die Frau heute ab: sie habe nichts mehr mit dem «Rumpel» zu tun. Auf den sozialen Medien häufen sich derweil die Stimmen, wann das Restaurant denn nun wieder öffne.

Die Türen bleiben vorerst geschlossen

Der Liegenschaftsbesitzer, Reinhold Dörfliger, erklärt am Telefon: «Jetzt wird zuerst einmal umgebaut.» Der «Rumpel» werde wohl in den nächsten drei bis vier Monaten nicht wieder öffnen. Auf die Sommersaison bleibt der Rumpel also geschlossen. Dörfliger will einfach kein «Gjufel».

Auf die Frage hin, woran es denn mit der potenziellen Nachfolge gescheitert sei, sagt er:

«Gescheitert ist noch gar nichts. Uns stehen alle Möglichkeiten offen. Wir sind einfach mit dem Umbau noch nicht so weit.»

Grundsätzlich sei der «Rumpel» aber begehbar. Der Liegenschaftsbesitzer sagt: «Das Gelände ist aufgeräumt und die Büsche geschnitten. Kinder können den Spielplatz benutzen.» Aktuell überlegt sich Dörfliger, allenfalls einen Getränkeautomat bereitzustellen, damit sich Besuchende vor Ort trotz geschlossener Gaststube verpflegen können.

Der Spielplatz beim «Rumpel» ist trotzdem begehbar. Bruno Kissling

Die Gemeinde Trimbach wünsche sich selbstverständlich eine schnelle Lösung, sagt Gemeindepräsident Martin Bühler auf Anfrage. Der «Rumpel» sei immer gut besucht und ohne Reservation sei ein Besuch jeweils kaum möglich gewesen.

Auch historisch habe das Restaurant in der Gemeinde einen hohen Stellenwert, erklärt Bühler. Als ehemaliges Kurhaus sei es sogar schon zu Streitereien zwischen Wangen bei Olten und Trimbach über die Kurtaxe gekommen: Die Ortsgrenze verläuft genau durchs Grundstück. Bühler sagt:

Martin Bühler, Gemeindepräsident Trimbach. Bruno Kissling

«Naherholungsgebiete haben heute nicht mehr denselben Stellenwert wie früher»

Andere Ausflugsrestaurants hätten zur Zeit ebenfalls zu kämpfen, so der Gemeindepräsident. Auch das Restaurant Froburg etwa renoviert gerade und sucht ebenso noch immer nach einer Nachfolge.

Die Übernahme eines Gastro-Betriebs sei halt momentan mit viel Risiko verbunden, sagt Bühler. Da könne die Gemeinde nicht viel mehr tun, als sich umzuhören und eventuell Interessierte zu ermutigen, den Schritt zu wagen.

Gastronomie-Tipps in Naherholungsgebieten Im «Sälischlössli» in Starrkirch-Wil heisst seit vergangenem Mittwoch ein neues Pächterpaar seine Gäste willkommen. Nachdem der ehemalige Wirt Ende März aufhörte, wurde die Speisekarte nur «leicht angepasst». Weiter ist Naturfreundehaus auf der Rumpelweid in rund einer Stunde Fussmarsch von Olten, Wangen bei Olten und Trimbach erreichbar. Für Wandernde werden hier jeweils mittwochs und sonntags «Stärkungen» angeboten. In Walterswil auf dem Engelberg lädt zudem der Eventgasthof Eberg mit seinem Panoramakiosk und Biergarten zu einer Erfrischung ein. Sonn- und feiertags wird zusätzlich ein «Bergbrunch» serviert. Im Waldgasthof Chalet Saalhöhe ob Kienberg werden Besucherinnen und Besucher mit «gutbürgerlicher Küche verwöhnt».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen