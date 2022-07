Schwerer Verkehrsunfall in Niedergösgen: Auto prallt in Lastwagen – Autofahrer stirbt auf der Unfallstelle

Auf der Oltnerstrasse in Niedergösgen sind am Dienstagmorgen ein Lastwagen und ein Auto zusammengeprallt. Der Autofahrer kam dabei ums Leben. Der Verkehr wurde bis am Mittag umgeleitet.