Firmenjubiläum Elektromechanische Verbindungstechnik «made in Lostorf»: Die Vogt AG wird 60 Jahre alt Am Tag der offenen Tür der Lostorfer Vogt AG gab Geschäftsführer Thomas Vogt einen Einblick in die vergangenen 60 Jahre und in die Zukunft des Unternehmens. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 27.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Unternehmen Vogt AG aus Lostorf feierte am Samstag 60 Jahre und öffnete ihre Türen. Der Rundgang führte auch durch die Produktionshallen. Patrick Lüthy

Die vor 60 Jahren in Lostorf gegründete Vogt AG für Verbindungstechnik öffnete am Samstag ihre Tore für Gross und Klein. Die Firma startete ursprünglich als Handelsbetrieb – dabei blieb es aber nicht. Individuelle Kundenwünsche gaben dem Unternehmen bald den entscheidenden Impuls, sich weiterzuentwickeln und in die Produktion einzusteigen; wo früher das Kerngeschäft daraus bestand, als Zwischenhandel zu fungieren, wurde zunehmend selbst produziert.

Mittlerweile bietet das Unternehmen über 13’000 eigene Artikel – Einzelteile sowie Komponenten – aus dem Bereich der elektromechanischen Verbindungstechnik an und hat sich auf die Fahne geschrieben, führender Anbieter in Europa zu werden.

Geschäftsführer Thomas Vogt Patrick Lüthy

Dabei sei für die AG besonders wichtig, dass die Qualität stimmt und dass die Wünsche der Kundschaft in nützlicher Frist umgesetzt werden, wie Geschäftsführer Thomas Vogt erklärt:

«Wir wollen für unsere Kundschaft Lösungen aus einer Hand anbieten.»

So würden Ressourcen gespart und die Qualität könne sichergestellt werden. Die Vogt AG mit ihren insgesamt vier Produktionsstätten sei ein kleines KMU, weshalb das Unternehmen praktisch alles selbst mache. Gerade in der heutigen Zeit habe das entscheidende Vorteile: «Dadurch, dass alles unter einem Dach hergestellt wird, können wir sehr schnell liefern.» Ebenfalls werde alles in der Schweiz produziert, was den Werten vieler Menschen entspreche, auch wenn es mehr koste.

Der Geschäftsführer beschreibt das Klima als familiär

In der Vogt AG sind momentan rund 120 Menschen beschäftigt. Vogt vertritt dabei die Idee, brachliegendes Talent zu fördern.

«Wenn wir neues Personal rekrutieren, ist es mir zwar wichtig, dass eine gewisse einschlägige Grundausbildung vorhanden ist, aber es ist ebenfalls essenziell, dass neue Mitarbeitende dazulernen und gefördert werden können.»

Gerade das Schliessen dieser Lücke zwischen dem mitgebrachten Wissen und Können und jenen Fähigkeiten, die für den Arbeitsplatz erforderlich sind, führe zu hoch motivierten Mitarbeitenden. Ob der exakt richtige Abschluss vorliege, sei dabei zweitrangig.

Die Angestellten erlebten den Arbeitsalltag somit als interessant und herausfordernd und es würde ihnen nicht so schnell langweilig. «Ein junger Mann aus dem Kosovo hat vor zwölf Jahren bei uns eine Logistiklehre absolviert.» Vogt erinnert sich, wie der junge Mann bei ihnen anfing und wie er sich Schritt für Schritt weiterentwickelte. «Mittlerweile ist er Leiter der Logistik», so Vogt zufrieden.

Das Arbeitsklima innerhalb der Vogt AG beschreibt der Geschäftsführer als familiär.

«Natürlich gibt es bei uns eine Hierarchie und eine reine Wohlfühloase sind wir selbstverständlich auch nicht.»

Dennoch sei es ihm sehr wichtig, dass die Mitarbeitenden gerne an ihren Arbeitsplatz kommen und die Gewissheit hätten, in einem «coolen Team» zu arbeiten und eigene Ideen umzusetzen. «Die Menschen hier sollen das Gefühl haben, willkommen zu sein und etwas bewegen zu können.»

Eine Mitarbeiterin zeigt, wie man Kunststoff spritzt. Patrick Lüthy

Auch lege Vogt Wert auf den persönlichen Kontakt zu seinen Angestellten: «Bei 120 Mitarbeitenden kann ich natürlich nicht mit jeder und jedem stundenlange Gespräch führen, aber dennoch kenne ich allesamt persönlich und wechsle immer einmal wieder ein Wort mit ihnen, um meine Wertschätzung auszudrücken.»

Ziel: schrittweise Abkehr von fossilen Brennstoffen

Für die nächsten Jahre hat sich die Vogt AG verschiedene Ziele vorgenommen. Eines davon ist die schrittweise Abkehr von den fossilen Brennstoffen, wenn auch nicht mit dem Ziel eines 100-prozentigen Verzichts. «Unser Werk 2 – das grösste Produktionswerk – wird seit einer Woche teilweise durch unsere eigene Fotovoltaikanlage gespiesen.» So könne in diesem Werk rund 45 Prozent des benötigten Stroms durch Sonnenenergie gedeckt werden.

Diese beiden Besucher bewundern am Tag der offenen Tür die kleinen Teile, die diese Präzisionsmaschine produzierte. Patrick Lüthy

Durch weitere FV-Anlagen, wie auch durch verbesserte Gebäudeisolation, soll der Bedarf nach fossilen Brennstoffen nun noch weiter gesenkt werden. Ebenfalls werde in Zukunft fokussiert auf die Stärkung der Kernkompetenzen gesetzt, da die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden eher zu- als abnehmen werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen