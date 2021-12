Sonntagsverkauf im Fashion Fish in Schönenwerd

Fashion Fish Entspannter Sonntagsverkauf in Schönenwerd – mit teilweise mehr Schaufensterpuppen als Besucher Dieses Wochenende war im Fashion Fish in Schönenwerd Sonntagsverkauf. Der Andrang hielt sich in Grenzen. Hans Peter Schläfli 12.12.2021, 16.18 Uhr

Das geht geschmeidig. Auf dem grossen Parkplatz beim Bally-Areal helfen viele Einweiser, um schnell einen freien Parkplatz gleich in der Nähe des Eingangs des Fashion Fish zu finden. Maske auf und rein ins Vergnügen.

Und das ist ganz entspannt, denn trotz weihnächtlichem Sonntagsverkauf hat es erstaunlich wenige Kundinnen und Kunden, in manchen Läden hat es sogar mehr Schaufensterpuppen als Menschen. Das Angebot ist verlockend, die Preise verführen zum Kauf. Einzig am späteren Nachmittag gab es etwas Andrang. In diesen schwierigen Zeiten zahlt es sich aus, dass die Gänge und Flanierzonen im Verhältnis zu den Ladenflächen sehr grosszügig bemessen wurde.

Das Outlet funktioniert als Einstiegsdroge zur Welt der noblen Markenartikel. Unter den edlen Labels gehört natürlich auch Bally fix zum Fashion Fish. Schliesslich begann in diesen Hallen 1851 alles mit der Gründung der Schönenwerder Schuhfabrik.

Vor zwei Jahren noch deutlich mehr Kunden

Geschäftsführer des Bally-Ladens ist Boris Yildiz – und der erinnert sich an die Weihnachtsverkäufe vor der Pandemie: «Die Kundenfrequenz war vor zwei Jahren ganz anders, es war viel mehr los.» Aber es sei wichtig, den Weihnachtsverkauf trotz Pandemie-Schutzmassnahmen durchzuführen.

«Viele Stammkunden kommen extra wegen uns nach Schönenwerd und wir wollen für sie da sein.» Das Einkaufserlebnis sei bei edlen Produkten doppelt wichtig, das könne Bally nicht nur im Internet anbieten. Dass er deshalb am Sonntag arbeiten muss, stört Boris Yildiz nicht.

«Es ist unsere Leidenschaft und unsere Aufgabe im Detailhandel.» Mehr offene Tage bedeute mehr Platz und dadurch ein sicheres und stressfreies Einkaufen. «Und es macht sogar mehr Spass, wenn man sich für die Kunden genügend Zeit nehmen kann.»

Manche lassen sich zu Geschenken verführen

Sie habe keinen Stress, aber immer etwas zu tun, sagte Leonie Känzig. Mit geschickten Handgriffen verpackte sie die Einkäufe, welche die Kunden dann hübsch dekoriert so unter den Weihnachtsbaum legen können.

Diesen Service, der im Fashion Fish gratis angeboten wird, schätzt die Kundschaft. «Eigentlich sind wir gekommen, weil wir schöne Sachen für die Wohnung suchten, aber dann liessen wir uns verführen und haben Kleider gekauft», sagte Liliana Mosca. «Und ein Geschenk für Weihnachten haben wir auch gekauft», ergänzte Pasquale Fati, «das lassen wir uns jetzt hier einpacken.»

Fashion Fish gibt es seit 2005, 2013 wurde die zweite Halle in Betrieb genommen. Heute gibt es 45 verschiedene Läden, einen Pop-Up-Store und ein Restaurant. Verkauft werden Auslaufmodelle, die nicht mehr in sämtlichen Grössen vorhanden sind, aber kein Ramsch.

Absage des Weihnachtsverkaufs war nie Thema

«Bei Fashion Fish bieten national und international bekannte Markenprodukte-Hersteller ihre Inventarüberschüsse und Artikel der vergangenen Saison mit mindestens 30 Prozent Rabatt an.» So beschreibt Elena Pintabona, Marketingleiterin des Einkaufcenters, das Konzept.

Eine Absage des Weihnachtsverkaufes sei nie ein Thema gewesen, sagt Pintabona. «Wir können grosszügig Raum anbieten, sodass die Abstandsregeln gut eingehalten werden können. Wir halten uns an alle Schutzvorgaben und Massnahmen.»

Nächsten Sonntag ist erneut ein offener Sonntag angesetzt. «Sollte der Bundesrat die Vorschriften nochmals anpasse, werden auch wir uns daran halten und alles sofort umsetzen. Aufgrund der vergangenen Monaten sind wir jederzeit auf alles gefasst.» Das Shopping-Erlebnis mit Familie, Freunden und Bekannten sei durch nichts zu ersetzen, meint die Marketingverantwortliche.

Der Besucherandrang hielt sich im Fashion Fish in Grenzen. Hans Peter Schläfli Weihnachtsstimmung herrschte trotzdem. Hans Peter Schläfli Kein Gedränge vor dem Haus des Weihnachtsmanns. Hans Peter Schläfli Corona-Schutzmassnahmen. Hans Peter Schläfli Kein Stress: Leonie Känzig machte im Fashion Fish hübsche Päckli für unter den Weihnachtsbaum. Hans Peter Schläfli Snacks gab es an der frischen Luft, absolut konform mit den Pandemie-Schutznassnahmen. Hans Peter Schläfli