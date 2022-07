Erlinsbach SO: Polizei hält mutmasslichen Exhibitionisten an

Erlinsbach SO Polizei erwischt am Aareufer einen mutmasslichen Exhibitionisten Während mehrerer Jahre hat die Kantonspolizei Solothurn Meldungen erhalten, dass ein Mann am Ufer der Aare exhibitionistische Handlungen vornehme. Nun hat sie den mutmasslichen Täter erwischt. 20.07.2022, 07.16 Uhr

Eine Fusspatrouille konnte den tatverdächtigen Mann anhalten. Symbolbild: Kapo SO

Es waren immer wieder ähnliche Meldungen, die die Polizei Kanton Solothurn erhalten hat. Besonders während den Sommermonaten wurde sie darauf aufmerksam gemacht, dass sich ein unbekannter Mann im Niederamt entlang der Aare nackt vor mehreren Geschädigten gezeigt haben und exhibitionistische Handlungen vorgenommen haben soll. In einer Mitteilung der Polizei ist die Rede davon, dass die Hinweise über «mehrere Jahre hinweg» eingegangen seien.

Seitens der Polizei wurden aufgrund dieser Meldungen immer wieder Kontrollen im Naherholungsgebiet entlang der Aare im Niederamt durchgeführt.

Nun vermeldet die Polizei in einer Medienmitteilung einen Erfolg: Vor einer Woche, am Mittwoch, 13. Juli 2022, konnte eine Patrouille, welche zu Fuss in Erlinsbach unterwegs war, in diesem Zusammenhang einen tatverdächtigen Mann anhalten. Der 52-jährige Schweizer habe sich für weitere Abklärungen vorübergehend in Haft befunden, schreibt die Kantonspolizei Solothurn.

Inwieweit der Tatverdächtige für die gemeldeten Fälle exhibitionistischer Handlungen verantwortlich ist, sei allerdings noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (cri)