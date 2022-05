Erlinsbach SO: Beizlifest Speuz war ein voller Erfolg

Erlinsbach Nachholbedarf nach zwei Jahren Zwangspause: Am Beizlifest herrschte ausgelassene Stimmung Endlich wieder zusammen feiern, essen und lachen stand auf dem Programm in Erlinsbach. Erstmals sorgte die Spielgruppe mit Anlässen wie dem Bobby-Car-Rennen dafür, dass auch die Kinder voll auf ihre Kosten kamen. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 29.05.2022, 16.00 Uhr

Beizlifest Speuz 2022 in Erlinsbach. Blick auf den Dorfplatz. Patrick Lüthy

Bereits um 18 Uhr herrschte am Samstag in Erlinsbach – von den Einheimischen «Speuz» genannt – reger Betrieb auf dem Dorfplatz. Speuz wird das Dorf deshalb genannt, da man sich einst aufgrund schwerer kantonaler und religiöser Differenzen über den Erzbach hinweg anzuspucken pflegte.

Das Wetter war dem Beizlifest an beiden Abenden gut gesinnt. Die Sonne schien kräftig auf das festliche Treiben hinab, gleichzeitig sorgte immer wieder eine frische Brise Wind für etwas Abkühlung.

Martin Roth, Präsident der Musikgesellschaft Erlinsbach, stand die Freude ins Gesicht geschrieben: Nach zwei Jahren des pandemiebedingten Unterbruchs konnte endlich wieder das Beizlifest auf dem Erlinsbacher Dorfplatz durchgeführt werden. «Es geht wieder los», war denn auch das Motto, als bekannt wurde, dass der Anlass stattfinden darf. Jedoch bedeute das auch immer jede Menge Arbeit. Roth sagt:

«Die Mitarbeit an der Realisierung des Beizlifests ist immer Pflicht und Kür.»

Endlich gibt es wieder Geld für die Vereinskassen

Allerdings sei die Musikgesellschaft im Wesentlichen dankbar dafür, dass auf diesem Weg wieder Geld verdient werden könne, um die laufenden Vereinskosten zu decken. Einnahmen generierten die Musizierenden mit dem Verkauf von Raclette und Getränken.

Die Farben der Ukraine auf dem grossen Sonnenschirm mitten auf dem Dorfplatz. Patrick Luethy Blick auf den Dorfplatz. Patrick Luethy Nur dem Hund war der Festbetrieb egal. Patrick Luethy Die Spielgruppe Paradiesli hat mit ihren Helferinnen am Samstag einen Spielplatz für Kinder eingerichtet. Es war das erste Mal, dass am Beizlifest etwas für Kinder dargeboten wurde. Der Andrang war gross. Patrick Luethy Zufriedene Gesichter am Beizlifest: Marcel Lüsser (links) und Martin Roth (Präsident Musikgesellschaft, rechts). Patrick Luethy

Insgesamt waren sechs Vereine vor Ort, welche diverse Speisen anboten. Ganz besonders gut besucht war das Rösti-Zelt des Ski-Clubs; die Bedienungen dort waren bereits in den frühen Abendstunden stark gefordert.

Ein ungeschriebenes Gesetz ist gemäss Roth, dass die Besuchenden sich von Zelt zu Zelt bewegen, um überall einen Happen zu essen oder etwas zu trinken. «Am Beizlifest soll das Zusammensein und der Austausch im Zentrum stehen und natürlich das kulinarische Vergnügen.»

Und für alle, die sich gern dem musikalischen Genuss hingeben, bot der Örgeliverein einmal pro Stunde ein kleines Intermezzo an.

Einmal alle Mitsingen: In der Kaffee-Stube spielten die Schwyzerörgelifreunde Ramsflueh aus Erlinsbach. Patrick Lüthy

Zwei Frauen halten die Fäden in der Hand

Die 26-jährige Erlinsbacherin Leana Baumann bildet seit 2019 zusammen mit Caroline Kuster das Organisationskomitee des Beizlifests. Die beiden Frauen halten die Fäden im Hintergrund in der Hand und sorgen dafür, dass alles Planerische und Administrative reibungslos läuft. Sie organisieren alles, was an Infrastruktur benötigt wird.

Auch Baumann freute sich auf das Fest nach der langen Pause. «Die Leute aus dem Dorf haben sich in den letzten beiden Jahren etwas aus den Augen verloren.» Nicht nur, weil das Beizlifest ausfiel, sondern auch, weil die Fastnacht ins Wasser fiel. Baumann sagt:

«Als klar war, dass das Beizlifest wieder stattfinden kann, musste das Ganze deshalb schon etwas angekurbelt werden.»

Den Besucherzahlen des Vorabends zu entnehmen, sei der Dorf-Event jedoch auf gutem Weg, da weiterzumachen, wo 2019 aufgehört werden musste. Bis zur Krise war das Beizlifest für viele Bewohnerinnen und Bewohner ein fix vermerkter Termin in der Agenda.

Bobby-Car-Rennen und Spiele für die Kinder

Rebecca Lässer. Präsidentin des Spielgruppenvereins Paradiesli. Patrick Lüthy

Zum ersten Mal hatte sich der Spielgruppenverein Paradiesli auf dem Dorfplatz einquartiert. «Bis jetzt gab es am Beizlifest nichts Konkretes für Kinder», erklärte Rebecca Lässer, Präsidentin des seit 35 Jahren bestehenden Vereins.

Dies wollte die Spielgruppe nun ändern, indem sie verschiedene Aktivitäten für die kleinsten Besucher des Festes organisierte.

Das Bobby-Car-Rennen fand bei den Kindern grossen Anklang. Patrick Lüthy

Alle 30 Minuten fand ein Bobby-Car-Rennen statt, ebenfalls konnten sich die etwas grösseren Kids am «Heissen Draht» versuchen. Und für jene, die gerne Süsses mögen, fand ein Schokokuss-Werfen statt. Die strahlenden Kinderaugen zeigten: Das Angebot der Spielgruppe traf voll ins Schwarze.

