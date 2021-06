Erlinsbach: Sanierung der Zufahrtsstrasse zur Barmelweid

Erlinsbach Ein Teil der alten Zufahrtsstrasse zur Barmelweid wird saniert: Diese Mauer soll die nächsten hundert Jahre halten In Erlinsbach wird derzeit ein Teil der alten Sanatoriumsstrasse zur Barmelweid saniert – sie gehört zu den schützenswerten Verkehrswegen der Schweiz. Lorenz Degen 22.06.2021, 05.00 Uhr

Bis Ende Juni sollen die Arbeiten fertig sein. Bruno Kissling Die alte Mauer hielt 110 Jahre. Bruno Kissling So sehen die ursprünglichen Baupläne aus. Bruno Kissling In den nächsten Tagen wird mit dem Aufmauern der Mauerkrone begonnen. Bruno Kissling So sieht die sanierte Trockenmauer aus. Bruno Kissling Die Involvierten der Instandstellung der Strasse (von links): Cornel Doswald (Fachexperte für historische Verkehrswege), Thomas Murkowsky (Trockenmauer-Spezialist), Lukas Rocchinotti (Bauingenieur/Vertreter Gemeinde Erlinsbach), Martin Blattner und Markus Lüthy (beide Forst Jura). Bruno Kissling

Sechs Meter erheben sich die gefügten Kalk-Bruchsteine vom steilen Waldbord bis zum ebenen Strassenniveau. Baumeister Thomas Murkowsky überwacht die Arbeiten seiner vier Gesellen, die mit dem Stampfen und Bewässern von Mergel beschäftigt sind. Seit Mitte April haben sie eine Trockenmauer der Kurvenumfassung erstellt, die alte war teilweise eingestürzt. Etwa 250 Kubikmeter Steine aus dem nahen Steinbruch Gugen und aus Magglingen wurden ohne Mörtel oder Beton verbaut. Murkowsky hat die ganze Konstruktion im Kopf: «Die Mauer ragt erst nach einem Meter aus dem Waldboden und ist dort rund zwei Meter dick. Nach oben verjüngt sich der Querschnitt.»

In den nächsten Tagen wird mit dem Aufmauern der Mauerkrone begonnen, gegen Ende Monat sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Murkowsky hat extra ein Lehrgerüst für die Wasserdurchlässe gezimmert. «Alle zehn Meter gibt es eine Öffnung in der Mauer, auch wenn das Wasser jetzt nicht unbedingt dadurch abfliessen wird.» Doch auch die Optik ist wichtig: «Würde man darauf verzichten, wäre die Ordnung gestört», so der erfahrene Mauerbauer.

Die ersten Schäden wurden vor über 15 Jahren entdeckt

Grund für den Neubau waren Schäden, die vor über 15 Jahren erstmals entdeckt wurden. Frost, Feuchtigkeit und Bewuchs haben dazu geführt, dass Teile der Mauer herausgebrochen und den Hang hinuntergestürzt sind. Für Murkowsky sind 110 Jahre dennoch ein sehr gutes Alter. «Die Mauer hielt sehr lange, wenn man bedenkt, dass die letzten Unterhaltsarbeiten wohl vor dem Zweiten Weltkrieg ausgeführt wurden. Denn die heutige Strasse zur Salhöhe wurde erst Anfang der 1940er-Jahre angelegt.

«Bis dahin war die 1910/11 eröffnete Sanatoriumsstrasse der einzige Zugang zur Barmelweid.»

Da die Mauer so stark beschädigt war, kam nur ein kompletter Neubau der Kurve in Frage, der sich an die bestehende Strassenmauer anschliesst.

Die heutzutage idyllische Waldstrasse hat eine besondere Geschichte. «Es handelt sich um die ursprüngliche Zufahrtsstrasse zur damaligen Höhenklinik», erklärt Cornel Doswald. Der Aargauer gilt als schweizweit führender Experte für historische Verkehrswege. Aufgrund eines Hinweises wurde er aktiv: «Bekannte von mir haben mich auf die Schäden aufmerksam gemacht.» Dabei ging es um eine schonende Instandstellung: «Die alte Sanatoriumsstrasse gehört zum Inventar der schützenswerten Verkehrswege der Schweiz. Daher beteiligt sich auch der Bund an den Instandstellungskosten von etwa 200'000 Franken», so Doswald. Den Löwenanteil übernimmt die Gemeinde Erlinsbach AG. «Aber auch Vereine und Stiftungen haben Beiträge geleistet», hält Doswald fest. Im Staatsarchiv hat er das Dossier mit Plänen und Devis gefunden. «Die ganze Strasse zu bauen kostete damals 140'000 Franken.» Noch immer ist das Steinbett von damals vorhanden und auch Beton-Durchlässe von 1910 entwässern die Strasse noch heute.

Strasse wird von Fahrzeugen für die Waldbewirtschaftung genutzt

Die Strasse hatte den Zweck, die Barmelweid zu erschliessen, die auf dem Berg gebaut wurde. «Die Klinik auf der Barmelweid wurde als Tuberkulose-Anstalt gegründet, da man die mittlere Höhenlage als gesundheitsfördernd erkannte. Denn dieser Krankheit fielen im 19. Jahrhundert pro Jahr mehrere hundert Menschen zum Opfer», weiss Doswald. «In den Alpen wurden vornehme Sanatorien für das gehobene Bürgertum gegründet, hier im Jura handelt es sich um eigentliche Volks-Heilanstalten.»

Nachgewiesen ist, dass kurz nach der Eröffnung erstmals Automobile die Strasse benutzten, dies jedoch eher selten. «Vor allem waren Fuhrwerke und Kutschen hier unterwegs, jetzt sind es Spaziergänger und Velofahrerinnen», sagt Doswald. Hinzu kommen vereinzelt Fahrzeuge für die Waldbewirtschaftung. «Der Wald gehört der Ortsbürgergemeinde Erlinsbach», sagt Förster Martin Blattner. Seine Maschinen werden künftig die einzig schweren Lasten sein, die die neue Mauer tragen muss. «Wir achten darauf, die Kurve schonend zu befahren. Die Mauer soll schliesslich wieder die nächsten hundert Jahre halten.»