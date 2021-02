Niederamt Wie die Museen in der Region die Zeit im Lockdown nutzen Die Museen im Niederamt nutzen die Zeit während des zweiten Coronalockdowns ganz unterschiedlich. Lorenz Degen 05.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch die Sonderausstellung 25 Jahre Paul Gugelmann-Museum ist momentan nicht zu sehen. Bruno Kissling

Am 21. Dezember 2020 mussten die Museen im Kanton Solothurn ihre Türen zum zweiten Mal während der Coronapandemie schliessen. Seither dürfen sie keine Besucherinnen und Besucher mehr empfangen. Stand heute soll dies bis Ende Februar 2021 so bleiben. Wir haben bei vier Museen in der Region nachgefragt, wie sie die Zeit im zweiten Lockdown nutzen.

Inhaltsverzeichnis

Dorfmuseum Trimbach verschob Ausstellung

Die erneute Schliessung der Museen hatte zur Folge, dass die Ausstellung «120 Jahre Bürgergemeinde 1900–2020» des Trimbacher Dorfmuseums vorzeitig beendet werden musste. Diese hätte eigentlich bis zum 16. Januar gedauert. So aber hatte Urs Ramseier, Präsident des Vereins Trimbacher Kulturgut, der auch das Dorfmuseum im Trimbacher Gemeindehaus betreibt, schon früher Zeit, sich um die neueste Ausstellung zu kümmern.

Urs Ramseier führt im Dorfmuseum Trimbach durch die 6. Ausstellung zum Thema 120 Jahre Bürgergemeinde und 30 Jahre Forstbetrieb Unterer Hauenstein. (Archiv) Patrick Lüthy

«Ich habe seit der Schliessung des Museums die neue Ausstellung zum Thema Fossilien und Mineralien vorbereitet. Wir werden dort Fundstücke der Gebrüder Imhof aus Trimbach zeigen, die mit ihrem Geowissenschaftlichen Atelier bei uns in der Region, aber auch international Ausgrabungen machen», sagt Ramseier.

Diese Ausstellung hätte eigentlich heute Freitag eröffnet werden sollen. «Jetzt hoffen wir, dass wir im März loslegen können. Wir sind soweit bereit und müssen nur noch einige Leihgaben von anderen Museen abholen. Damit warten wir aber noch, bis klar ist, wann wir öffnen dürfen», so Ramseier. Langweilig wird ihm deswegen aber nicht. Urs Ramseier steckt bereits in den Vorbereitungen für die neue Jahresausstellung 2022.

Dorfmuseum Lostorf putzt sich heraus

Das Dorfmuseum Lostorf hat seine Türen seit fast einem Jahr nicht mehr geöffnet. Sowohl die Kunstausstellung im Mai, als auch die Themenausstellung im Herbst wurden wegen Corona nicht durchgeführt und ins Jahr 2021 verschoben. «Ein Drittel unserer Vorstandsmitglieder gehören der Risikogruppe an. Entsprechend war es für uns nicht möglich, die Ausstellungen vorzubereiten und die Öffnungszeiten des Museums abzudecken. Zudem konnten wir auch nicht in die Archive und Bibliotheken gehen und im Moment ist es ebenfalls nicht ganz einfach, Interviews durchzuführen», sagt Raphaela Glättli-Gysi, Vizepräsidentin des Vereins Dorfmuseum.







Bruno Kissling

Untätig waren die Verantwortlichen des Dorfmuseums in Lostorf aber keinesfalls. Im Moment arbeiten sie an einer eigenen Website, die Ausstellungswände werden gestrichen, das Inventar nachgeführt und Bilder archiviert. «Natürlich stecken wir auch in den Vorbereitungen für die Ausstellungen. Wir hoffen sehr, dass wir von Mai bis Juli die Skulpturen von Herbert Niederreuther und im Herbst die Ausstellung zum Thema Schule zeigen können. Es würde auch dem Dorf guttun, wenn das Museum wieder öffnen dürfte.»

Ballyana Schönenwerd verlängert «Bally Monsieur»

Auch im Ballyana Museum in Schönenwerd hofft man, bald wieder Besucherinnen und Besucher begrüssen zu können. Klar ist aber bereits jetzt, dass das erste Halbjahr 2021 nicht mit früheren Jahren mithalten kann. «Wir haben schon jetzt viele Absagen von grösseren Gruppen, die im Frühling oder Sommer zu uns kommen wollten», sagt Martin Matter, Vizepräsident des Stiftungsrats Ballyana.







Sandra Ardizzone / AAR

Zu einem existenziellen Problem wird diese Tatsache für das Ballyana Museum allerdings vorläufig nicht. «Es ist natürlich sehr schade, aber bei uns wird es deswegen keine Katastrophe geben. Wir arbeiten alle freiwillig und müssen daher glücklicherweise keine Löhne bezahlen. Dennoch sind wir froh, dass wir vom Kanton finanzielle Unterstützung bekommen», so Matter, der darauf hofft, dass die zweite Jahreshälfte ein Erfolg wird. Aus diesem Grund haben die Verantwortlichen auch entschieden, die Sonderausstellung «Bally Monsieur» um ein Jahr bis Ende 2021 zu verlängern.

Paul-Gugelmann-Museum wartet auf Gruppen

Ähnlich präsentiert sich die Situation im Paul Gugelmann-Museum in Schönenwerd. Auch dort bleiben die Reservationen vorläufig aus.

Foto: Bruno Kissling

Bis im Mai sind alle Veranstaltungen und Gruppenführungen abgesagt worden. «Die Leute sind vorsichtig und trauen sich noch nicht. Ausflüge oder Klassenzusammenkünfte werden im Moment noch nicht geplant», sagt Madeleine Kuhn, die im letzten Frühling ihren Job als Geschäftsführerin des Paul-Gugelmann-Museum angetreten hat. Sie nutzt den zweiten Lockdown, um organisatorische Arbeiten zu erledigen.

Die Unterlagen für die Museumsführer werden aktualisiert, die administrativen Arbeiten rund um die GV im Mai und die Neuwahl zweier Vorstandsmitglieder erledigt und der Geschäftsbericht inklusive Jahresabschluss vorbereitet. «Das Ergebnis fürs letzte Jahr sieht leider nicht so erfreulich aus, jedoch hatten wir das Glück, im November die Sonderausstellung mit Paul Gugelmann vor dem zweiten Lockdown durchführen zu können. Dank Reserven aus vergangenen Jahren ist die Lage für unser Museum aktuell noch nicht bedrohlich», sagt Madeleine Kuhn.