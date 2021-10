Demo am Dienstag «Walk of Care»: Hunderte Pflegende gehen für Pflegeinitiative in Olten auf die Strasse Am Dienstagabend liefen zahlreiche Demonstrierende durch Olten und Baden, um sich für die Pflegeinitiative einzusetzen. 13.10.2021, 11.14 Uhr

Demonstrieren für den Pflegeberuf trotz Nieselregen. zvg

Trotz Nieselregen: Am Dienstagabend fanden sich rund 100 Pflegefachpersonen am Bahnhof Olten ein. Sie zogen durch Olten, um mit ihrer Präsenz «den jahrelangen Forderungen gegenüber der Politik und den Arbeitgeber:innen» Nachdruck zu verleihen, so schreibt der Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK.