Däniken Ziegen sind auf dem Areal des AKW Gösgen als «Gärtner» im Einsatz 5 Pfauenziegen kümmern sich um die 1,5 ha grosse Fläche auf dem Areal des Kernkraftwerks Gösgen. Fabio Baranzini 26.07.2021, 05.00 Uhr

Erich Schindler (rechts) und Lukas Lüscher stehen den Ziegen nahe. Fabio Baranzini

Als Erich Schindler und Lukas Lüscher auf die fünf Pfauenziegen zulaufen, werden diese sofort aufmerksam. Vor allem der braune Papiersack, den Erich Schindler mit sich trägt, interessiert die Tiere. Keine Überraschung, denn darin ist Futter zu finden, dass die Ziegen schnell verspeisen. Es kommt aber nur selten vor, dass die Tiere gefüttert werden müssen.

Denn auf der rund 1,5 Hektaren grossen Fläche zwischen dem Kernkraftwerk Gösgen und der Aare – mit Ausnahme des eingezäunten Naturschutzgebietes – gibt es mehr als genug Nahrung. Bei der Wahl ihres Futters sind die Pfauenziegen nicht wählerisch. Sie fressen Blätter und Gräser, aber auch Brennnesseln, Brombeeren und Neophyten. Dies sehr zur Freude von Lukas Lüscher, Leiter der Umgebungspflege des Kernkraftwerks Gösgen.

«Die Ziegen nehmen mir sehr viel Arbeit ab. Dank ihnen haben wir die Neophyten auf dieser grossen Fläche komplett im Griff»,

erzählt er. Das drüsige Springkraut, das hier teilweise drei Meter hoch gewuchert habe, sei beispielsweise komplett verschwunden. Die Pfauenziegen – eine Rasse, die zu den gefährdeten Nutztieren in der Schweiz zählt – gehören Erich Schindler. Er ist Mitarbeiter des Werkhofs in Vordemwald (AG) und Besitzer von insgesamt zwölf Ziegen.

Diese stehen an verschiedenen Orten als «Gärtner» im Einsatz und kümmern sich um Grünflächen. Aktuell sind vier Tiere in Winznau in der Nähe der Landi stationiert und ein paar weitere Ziegen «mähen» die Böschung in der Nähe des Bahnhofs Olten Hammer.

Tierwohl steht an oberster Stelle

Seit sieben Jahren sind die Ziegen auf dem Areal des Kernkraftwerks in Gösgen im Einsatz. Und das ist sowohl für Schindler als auch für Lüscher und sein Team eine «Win-Win»-Situation. «Ich kann mir für die Tiere keine bessere Fläche vorstellen, denn hier hat es nicht nur ideales Futter, sondern auch viele Leute, die zu den Tieren schauen und sofort merken, falls etwas nicht stimmen sollte», sagt Schindler.

Entsprechend gut kümmern sich Lukas Lüscher und Co. auch um die «tierischen Mitarbeiter». Sie haben einen eigenen Unterstand, der sie vor Regen schützt und immer genügend Wasser. «Das Tierwohl steht für uns an oberster Stelle. Wir schauen regelmässig nach den Tieren, so dass es praktisch unmöglich ist, dass wir über längere Zeit nicht merken würden, wenn etwas nicht stimmt», sagt Lüscher.

Ziegenbock vor dem Personalrestaurant

Die Ziegen gehören mittlerweile schon fast zum «Inventar» des Kernkraftwerks Gösgen und werden von den Mitarbeitenden im Frühling freudig erwartet und im Herbst, wenn sie in den Stall nach Gretzenbach zurückkehren, vermisst. Und die Ziegen – vor allem der Ziegenbock – hat schon für die eine oder andere witzige Anekdote gesorgt. Einmal stand er beispielsweise plötzlich zur Mittagszeit vor dem Personalrestaurant.

Und ein anderes Mal fand er den Znüniwagen besonders interessant. Denn dort gab’s Brot, das er gerne verspeist hätte. «Ziegen sind unglaublich intelligente Tiere. Nicht nur, wenn es darum geht, sich Nahrung zu beschaffen, sondern auch beim Finden von Lücken in der Umzäunung. Sie können mit ihren Hörnern auch Türen im Zaun öffnen und sind ohne Weiteres in der Lage, aus dem Stand einen Zaun in der Höhe von 1.4 Metern zu überspringen», erzählt Schindler.

Das kann Lüscher bestätigen. «Wir brauchten mehrere Jahre, bis wir die Umzäunung der Fläche im Griff hatten. Fast jedes Jahr schafft es eine der Ziegen, einmal auszubrechen – aber so wird uns nicht langweilig», meint er lachend und fügt hinzu. «Zum Sicherheitsrisiko für das Kernkraftwerk können sie aber unmöglich werden. Dafür ist das Areal zu gut gesichert.»