Däniken Nach dem Brand in Winoil AG: Geschäftsführerin steht vor einem Rätsel Ein Tag nach dem Grossbrand in Däniken ist immer noch unklar, was die Ursache ist. Auch die Geschäftsführerin der betroffenen Firma hat keinen Anhaltspunkt. 04.05.2021, 19.00 Uhr

TeleM1

Am Montag brannte es in der Winoil AG in Däniken lichterloh. Wie es zum Brand in der Firma, die unter anderem Desinfektionsmittel herstellt, gekommen ist, ist noch unklar. Die Brandursache wird von Spezialisten untersucht.