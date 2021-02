Starrkirch-Wil «Unsere Ressourcen werden verschleudert»: Neuhaus wehrt sich gegen Verkauf der christkatholischen Kirche Gegen den geplanten Verkauf der christkatholischen Kirche mit Pfarrsäli und Landparzellen in Starrkirch-Wil regt sich Widerstand. Lorenz Degen 09.02.2021, 04.00 Uhr

Der geplante Verkauf der christkatholischen Kirche Starrkirch ruft Opposition hervor. Bild: Bruno Kissling

«Ich kenne alle Liegenschaften auswendig,» sagt der Christkatholik Fritz Neuhaus aus Hägendorf. «Als seinerzeitiges Mitglied des Kirchgemeinderates hatte ich das Ressort Bau unter mir.»

Der pensionierte Architekt wehrt sich gegen die Absicht des Kirchgemeinderates der Region Olten, die christkatholische Kirche von Starrkirch mit dem Pfarrsäli sowie Landparzellen der Einwohnergemeinde Starrkirch-Wil zu verkaufen. Dies auch aus historischen Gründen:

«Es ist das ‹Rütli› der Christkatholiken, und diese erste Kirche soll nun verkauft werden!»

Vor allem aber geht es um Geld. Dass nun die Einwohnergemeinde 250'000 Franken für die Kirche, das Säli und das Land bezahlen soll, ist für ihn unverständlich. «Der Preis ist viel zu tief, geradezu unanständig! Allein das Säli hat einen Wert von 300'000 Franken, ohne das Land.»

Neuhaus ist dagegen, dass die Liegenschaften verkauft werden. «Man könnte sie im Baurecht abgeben oder vermieten, analog der Kirche Trimbach, zum Beispiel der Einwohnergemeinde.»

Auch die Ausgliederung in eine Stiftung hält Neuhaus für denkbar: «Es gibt ein Nutzungskonzept mit vielen Ideen. Das Säli könnte pro Monat für etwa 1'000 Franken vermietet werden. Aber das wurde gar nicht weiterverfolgt.»

Mit der Absicht, alles abzustossen, sieht der Hägendorfer die Kirchgemeinde im Nachteil. «Es wurde seitens des Kirchgemeinderates schlecht verhandelt. Man hat das Gefühl, dass der Kirchgemeinderat den Verkauf eher zum Vorteil der Einwohnergemeinde statt für die eigene Kirchgemeinde abschliessen will.» Neuhaus ist sich sicher:

«Hier werden unsere Ressourcen verschleudert.»

Dazu zählt für ihn auch, dass das Land nicht in die Kernzone eingezont wurde. «In der Zone für öffentliche Bauten ist der Landpreis viel weniger wert.»

Dass ein Verkauf Geld in die Kirchen-Kasse bringen würde, ist gemäss Neuhaus nicht dringend nötig. «Alle Objekte werfen eine Rendite ab, sie sind selbsttragend, auch diejenigen von Starrkirch-Wil.» Sogar wenn die Oltner Gemeinde mitgliedermässig weiter schrumpft, wie sie das derzeit tut, wären die Liegenschaften keine Belastung. «Letztes Jahr kam es zu über sechzig Austritten, gegenwärtig sind noch etwa 450 Mitglieder eingeschrieben», so Neuhaus.

Kritiker prüfen, eine Beschwerde einzureichen

Ernst Gubler, ebenfalls aus Hägendorf, aufgewachsen in Starrkirch-Wil, unterstützt Fritz Neuhaus in dessen Bemühungen: «Für mich fehlt die Transparenz. Unterlagen wurden versprochen, aber nicht geliefert.» So hätte er sich unter anderem Einblick in die Verkaufsunterlagen oder Vereinbarungen mit der Einwohnergemeinde Starrkirch-Wil gewünscht. «Der Informationsfluss zwischen dem Kirchgemeinderat und der Basis funktioniert nicht.»

Gubler und Neuhaus überlegen sich daher, eine Beschwerde einzulegen, weil das Recht auf Information nicht gewährt worden sei. Insbesondere wünscht sich der Mitstreiter, dass das Chilemätteli nicht verkauft wird. «Dieses Land könnte eventuell später einmal als Bauland veräussert oder genutzt werden.»

Neuhaus und Gubler finden, eine Urnenabstimmung wäre für dieses Geschäft zwingend. «Das wurde an der Versammlung vom 19. Juni 2019 vom damaligen Präsidenten auch so gesagt», erinnert sich Neuhaus. «Insbesondere in dieser Pandemie-Zeit, wo viele ältere Mitglieder nicht mehr aus dem Haus gehen, wäre eine Urnenabstimmung das richtige.»

Präsidentin weist Vorwürfe zurück

Das sieht Monique Rudolf von Rohr anders. Die Präsidentin der Christkatholischen Kirchgemeinde Region Olten hält auf Anfrage dazu fest: «An der Kirchgemeindeversammlung vom 26. Juni 2019 wurde bereits die Verkaufsabsicht mit grossem Mehr und lediglich einer Gegenstimme bejaht. Die im zuvor erschienenen Gemeindebrief kommunizierte Absicht, das Geschäft an die Urne bringen zu wollen, hat sich nach Rücksprache mit Dominik Fluri, stellvertretender Leiter Rechtsdienst des Amts für Gemeinden, erübrigt. ‹Es braucht keine Urnenabstimmung›, liess Fluri die Kirchgemeinde wissen.»

Auch der Vorwurf, wonach der Kirchgemeinderat im Interesse der Einwohnergemeinde Starrkirch-Wil handle, entbehre jeglicher Grundlage, sagt Monique Rudolf von Rohr und ergänzt: «Die Einnahmen aus diesem Verkaufsgeschäft sollen im Gegenteil dazu verwendet werden, einen Teil der Schulden abzubauen, die nach der Sanierung der Stadtkirche Olten entstanden sind. Auch diese Absicht wurde bereits anlässlich der Kirchgemeindeversammlung vom 15. Dezember 2020 kommuniziert.»

Sie macht auf die Folgen aufmerksam, wenn kein Verkauf erfolgen würde: «Werden diese Schulden nicht innert nützlicher Frist getilgt, so drohen die Defizite aufgrund der Abschreibungen innerhalb der nächsten Jahre derart anzuwachsen, dass bereits für das Budget 2023 mit einem Bilanzfehlbetrag gerechnet werden muss.»

Verkaufen oder Behalten? Morgen Abend wird die christkatholische Basis den Richtungsentscheid fällen.