Astropysikerin Kathrin Altwegg sollte Verkäuferin werden

Bundesfeiertag Nur schon das Löten traute Mann der einzigen Physikstudentin nicht zu Zum Bundesfeiertag berichtete Astrophysikerin Kathrin Altwegg in Olten über ihren beschwerlichen Studiengang Physik als (einzige) Frau. Noch heute, findet sie, würde der Frau naturwissenschaftliches Denken nicht zugetraut. Urs Huber Jetzt kommentieren 01.08.2022, 17.30 Uhr

1-August-Feier Olten: Kathrin Altwegg, Astrophysikerin (rechts) befragt von Stadträtin Marion Rauber zu ihren Erfahrungen als einzige Physikstudentin seinerzeit. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Zwei Erkenntnisse brachte die gestrige Bundesfeier auf der Oltner Schützi im westlichen Teil des heutigen Kulturzentrums: Die Stadt besitzt zentrumsnah mehr als ein lauschiges Plätzchen; denn im Schatten der alten Platanen können Mann und Frau es sich gut gehen lassen.

Aber, zweite Erkenntnis: Es gibt in Zentrumsnähe, abgesehen vom eigentlichen Altstadtkern, lediglich einen Ort, der sehr wenig bis gar nicht von Verkehrslärm tangiert ist. Und dieser Platz heisst Kirchgasse. Nur fehlt dort halt leider der Schatten. Insofern war die Wahl des heurigen Platzes zur Bundesfeier sicher eine aufschlussreiche.

Stadtpräsident Thomas Marbet bei seiner Begrüssung. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Und weil die letzte Feier 2019 doch schon ein paar Jahre zurückliegt, wie Oltens Stadtpräsident Thomas Marbet bei der kurzen Begrüssung erklärte, war auch durchaus hilfreich, zu erfahren, die Stadt verzichte seit einiger Zeit auf Feuerwerk. «Nicht nur aus finanziellen, sondern auch aus umweltpolitischen Gründen», so Marbet.

Öfter mal was Neues in der Munzingerstadt

Es ist ein bisschen vorbei mit der traditionellen Rede zum Bundesfeiertag. Die Stadtmusik Olten war noch da. Aber heuer folgte die Stadt ideell dem eigentlichen Zeitgeist, der Frauen aus der Vergangenheit oder der Gegenwart mehr Beachtung zu schenken. Und wählte auch einen andern Festplatz. So ging der 1. August nahe vom Metzina Wächter-Platz über die Bühne, der Retterin Oltens. Der Platz zwar hübsch, aber dann doch wieder zu klein für eine Bundesfeier.

Und: Die Stadtverantwortlichen zogen es heuer vor, anstelle einer Rede einen Talk-Gast zu begrüssen. Maxime: Ladys first, nachdem die Männer als Dominatoren der letzten Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte aufgetreten waren. Und wann machen Frauen am häufigsten von sich reden? Genau, wenn sie in vermeintliche Männerdomänen einbrechen, so wie dies Kathrin Altwegg, die Schweizer Astrophysiker mit Wurzeln im Thal, genauer in der Klus, mit ihrer Berufswahl getan hat.

Befragt von Stadträtin Marion Rauber, ob allenfalls die Enge der Klus die spätere Astrophysikerin angetrieben hätte, der Welt wissenschaftlich zu entfliehen, trat Altwegg dezidiert entgegen:

«Nein, das glaube ich nicht. Denn eine Klus lässt für den Blick in die Ferne auch immer einen Spalt breit offen.»

Und so wurde Altwegg, der man nach der Maturität (1970) zum Studium der Chemie geraten hatte, weil sich dort schon Frauen tummeln würden, ihrer inneren Stimme folgend, eben Physikerin. Und dort war sie denn auch tatsächlich einzige Frau.

Die alten Professoren als Quälgeister

«Gefehlt hat mir, zumindest unter den mitstudierenden Männern, eigentlich nichts», gab Altwegg im Gespräch zu verstehen. Die nämlich hätten sich am Umstand, dass eine Frau mitstudieren würde, überhaupt nicht gestossen. Gefehlt habe ihr allenfalls so etwas wie eine «Busenfreundin», wie Altwegg es nannte. Es sei schon nicht dasselbe, wenn man gewisse Fragen nicht unter seinesgleichen diskutieren könne.

Gehadert mit ihrer Präsenz dagegen hätten ältere Professoren, die ihr, so möchte man meinen, so en passant andere Berufstätigkeit nahelegten. Typische Tätigkeiten eben wie solche aus der Verkaufsbranche. «Und einer war der festen Überzeugung, mir könne das Löten nicht beigebracht werden», erinnerte sich die Astrophysikerin.

Lichte Reihen: Der Besuch der Oltner Bundesfeier war eher verhalten. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Mann konnte. Lobend erinnerte sich Altwegg hingegen an ihre Professorin: «Sie hat mich in meiner Studienwahl und -absicht immer bestärkt.» Und zudem sei ihr Partner aus derselben Studienrichtung gekommen.

Heute, das müsse sie gestehen, müsse sie sich fragen, warum sie sich damals nicht zur Wehr gesetzt habe. «Aber vielleicht war das vor 45 Jahren einfach gängige Praxis und ich habe meinen harten Kopf behalten und durchgesetzt», so die 70-jährige versöhnt mit der Vergangenheit.

Naturwissenschaftliches Denken traut man Frauen nicht zum

Wieso denn Frauen in unseren Breitengraden noch immer nicht mit Naturwissenschaften in Verbindung gebracht würden, wollte Stadträtin Rauber schliesslich noch wissen. «Ich glaube, das ist ein kulturelles Problem unserer Gesellschaft», gab Altwegg zu verstehen.

Etwas nüchtern: Es fehlte doch ein bisschen an Zierrat zum Bundesfeiertag drunten in der Schützi. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Ein Problem übrigens, welches von allen Dingen im zentraleuropäischen Raum zu Hause sei. In asiatischen Staaten wie Indien oder Staaten Osteuropas sei fast das Gegenteil zu beobachten. «Selbst in Italien ist von dieser Abgrenzung nichts zu merken», so Altwegg.

Man müsse sich bloss mal vergegenwärtigen, wie der Aufruf im Internet bezügliche Spielsachen für Mädchen optisch quittiert werde.

«Alles rosa»,

bilanzierte Altwegg. Von Barbie bis zu Schönheitsutensilien und Modeaccessoirs. Während beim Aufruf nach Knabenspielzeug noch immer Traktoren und Experimentierkästen aufblitzen würden. Es scheine, als würde der weiblichen Welt bei uns das naturwissenschaftliche Denken nicht zugetraut, analysierte Altwegg.

Ein locker-interessanter Ausflug in die jüngste Wissenschaftsgeschichte der Frauenwelt fand nach einer guten halben Stunde ein Ende. Dass noch viel geschehen müsse, ein paar raumgreifende Schritte getan werden müssten: Darin war man sich einig. Wie jemand wie Kathrin Altwegg aber mit dieser schleppenden Entwicklung fertig werde, beantwortete die Naturwissenschafterin mit einem gewissen Gleichmut.

«Wissen Sie, vielleicht wird man ein bisschen stoisch, entwickelt sich zur Zynikerin. Aber ich lebe in einer guten Beziehung, bin viel in der Natur und reite noch immer.»

Offenbar eine gute Mixtur, um mit gewissen geschlechterspezifische Verwerfungen einen gepflegten Umgang zu finden.

