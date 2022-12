Budget-GV Lostorf: Stimmberechtigte segnen erwartetes Minus ab

Budget-GV Neubau für Lostorfs Kinder bis 2025: Investitionen in den alten Kindergarten lohnen sich nicht mehr An der Gemeindeversammlung in Lostorf wurde am Mittwochabend der Voranschlag fürs kommende Jahr trotz eines erwarteten Verlusts von 610'000 Franken ohne Gegenstimme gutgeheissen. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 08.12.2022, 12.00 Uhr

Gemeindepräsident Thomas A. Müller und Stimmberechtigte an der Gemeindeversammlung am Mittwochabend in Lostorf. Fabio Baranzini

Yannic Lüthi konnte sich einen kleinen Seitenhieb in Richtung der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft nicht verkneifen. Der Lostorfer Gemeinderat, der fürs Ressort Finanzen zuständig ist, meinte angesichts des budgetierten Defizits für das Jahr 2023 in der Höhe von 610'000 Franken: «Es muss Schicksal sein, dass die 610'000 Franken Defizit in unserem Budget gewisse Parallelen zur 6:1-Niederlage der Schweizer Nati aufweisen – es tut mir immer noch weh.»

Keine Steuererhöhung

Nach diesem kurzen Schmunzler führten Lüthi und Sandra Müller, Leiterin der Finanzverwaltung, die 35 anwesenden Stimmberechtigten durch das Budget für das kommende Jahr. Im Vergleich zur abgeschlossenen Rechnung von 2021 steigen die Kosten vor allem im Bereich Bildung (+693'500 Franken), Gesundheit (+181'000 Franken) und Verkehr (+192'000 Franken).

Trotzdem: «Dank der guten Abschlüsse in den letzten Jahren und des Eigenkapitals von 2,2 Millionen Franken können wir 2023 auf eine weitere Erhöhung der Steuern verzichten», so Lüthi. Dass dies auch in Zukunft so bleiben wird, kann derzeit aber nicht garantiert werden. Dies, weil bis 2027 Investitionen in der Höhe von insgesamt 16,2 Millionen Franken anstehen. Das wiederum habe hohe Abschreibungen zur Folge. Das Budget und auch der Steuerfuss von 113 Prozent wurden einstimmig angenommen.

Straffer Zeitplan für Neubau

Eine dieser grossen Investitionen, die in Lostorf anstehen, ist der Bau eines neuen Doppelkindergartens. Dieser ist notwendig, da der aktuelle Kindergarten Kirchmatt in die Jahre gekommen ist und den heutigen Anforderungen an einen Kindergarten nicht mehr entspricht. Von einer Totalsanierung rieten Experten daher ab.

Der alte Kindergarten Kirchmatt kann ohne Sanierungsarbeiten maximal noch bis 2025 genutzt werden. In einer Arbeitsgruppe wurde der Standort am Schulweg 1 für den neuen Doppelkindergarten als optimal eruiert.

Der Gemeinderat stellte den Antrag für einen Kredit in der Höhe von 210'000 Franken, um einen Architekturwettbewerb durchzuführen. Die entsprechenden Projekte sollen bis Anfang Juli 2023 eingereicht werden, das Gewinnerprojekt soll dann im August bekannt sein.

«Wir haben einen sehr straffen Zeitplan, denn wir wollen im September einen Planungs- und Realisierungskredit an der Gemeindeversammlung beantragen und im November eine Urnenabstimmung durchführen können», so Wyss. Die anwesenden Lostorferinnen und Lostorfer bewilligten den Kredit nach einer kurzen Diskussion ohne Gegenstimmen.

Drei weitere klare «Ja»-Voten An der Versammlung wurden auch zwei sehr technische Traktanden abgehandelt: die Totalrevision des Friedhof- und Bestattungsreglements und die Totalrevision der Statuten des Zweckverbandes der Abwasserregion Olten. Beide Traktanden wurden ausführlichst erklärt, bevor sie von der Bevölkerung durchgewunken wurden. Auch der Nachtragskredit in der Höhe von 20'605 Franken für die «Kinderburg» wurde klar genehmigt.

