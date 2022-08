Feuerwehreinsatz in Schönenwerd: Wohnung brennt im Ballyhouse komplett aus

Am Montagabend musste die Feuerwehr zu einem Einsatz in Schönenwerd ausrücken. Kurz nach 19 Uhr hat sie die Meldung erhalten, dass eine Wohnung im Ballyhouse in Flammen steht. Alle Personen konnten sich rechtzeitig retten. Das Feuer konnte gelöscht werden.