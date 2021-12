Bewegende Geschichten 8/8 Botanik bis vor Bundesgericht: Ein Lostorfer verteidigt Sitzplatz und Rankenbogen durch alle Instanzen Diese Geschichte bewegte unsere Leserinnen und Leser 2021: Teile eines Gartens werden zum Thema in Lausanne – sofern die höchste Instanz auf eine Einsprache eintritt. Gestritten wird hauptsächlich um Zonen und die Frage, was in der Solothurner Juraschutzzone erlaubt ist. Noël Binetti Jetzt kommentieren 25.12.2021, 05.00 Uhr

Das Wohnhaus am Pfifferacker: Mit einem Sitzplatz und einer Ecke für ein mobiles Bassin ist das Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn nicht einverstanden. Bruno Kissling

Bewegende Geschichten 2021 Die Geschichte über den Rechtsstreit in Lostorf erhielt von unseren Leserinnen und Lesern viel Aufmerksamkeit. Der Artikel wurde in seiner ursprünglichen Form am 26. November 2021 publiziert.

Beim Weiler Mahren, auf einer Krete und mit gediegener Aussicht über Teile des Niederamts hinweg, beschäftigt ein Grundstück seit längerem verschiedene kantonale Instanzen. Und aktuell zum wiederholten Mal auch das Bundesgericht.

Genauer geht es um die Gartengestaltung. Und nicht der Garten beschäftigt die Gerichte, sondern Paul Bühler mit seinen Einsprachen und Rekursen. Bühler selbst ist nicht der Besitzer des Grundstücks. Doch am besagten Standort ist sein Büro domiziliert und für den Rechtsverkehr mit den Behörden sei er mit einer Vollmacht der Eigentümerin ausgestattet.

Der gelernte Hochbauzeichner und in der Baubranche tätige 68-Jährige versteht etwas von der Materie rund um Grundrisse, Ausnutzungen, Abstände und Zonen. Dennoch klaffen in besagter Causa die Auffassungen der Parteien Bühler und jener des Amts für Raumplanung sowie des Solothurner Verwaltungsgerichts auseinander.

Uneinig ist man sich, welche Bauten und Erweiterungen an diesem Ort von Gesetzes wegen zulässig sind.

Landwirtschafts-, Bau-, Juraschutzzone oder Weiler?

Aber von Anfang an. Das Haus an der Pfifferackerstrasse stammt aus den 1930er-Jahren. Bühlers Partnerin hat es 1994 erworben, anschliessend saniert und gemäss bewilligten Plänen und nach geltendem Gesetz umgebaut. Da, wo heute ein Wohnzimmer ist, war früher ein Schweinestall. Das Besondere am Haus: Das Grundstück befindet sich ausserhalb der Bauzone und in der Juraschutzzone. Darum muss jede Änderung vom Amt für Raumplanung mit einer Ausnahmebewilligung abgesegnet werden.

Dazu kam es 2019, als Bühler einen maroden Schopf entfernte, der umzustürzen drohte. Gleichzeitig liess er alte Plattenböden im Garten entfernen, ersetzte diese durch Kiesflächen mit Gehwegplatten und erstellte auf einer Fläche von etwas mehr als 20 Quadratmeter einen Sitzplatz, ein «Holzdeck». So, wie er bei vielen Einfamilienhäusern zu finden ist und gleich neben der Fläche, wo einst der Schopf stand.

Diese Holzfläche soll laut Verwaltungsgericht in der Grösse halbiert und der mobile Grill entfernt werden. Bruno Kissling

Weite Teile des 1700 Quadratmeter grossen Umschwungs blieben unverändert. Einzig an der westlichen Grundstücksgrenze liess Bühler eine Hecke als Sichtschutz pflanzen und das Terrain etwas aufschütten, um im Sommer ein mobiles, vor Blicken geschütztes Bassin darauf aufzustellen. Ein Gerüst aus Eisen bietet kletternden Brombeeren Halt und ein paar Meter entfernt wurden zwei Buchsbäumchen gesetzt.

Bei einem Augenschein erklärt Bühler: «In der Folge haben wir dafür auf der Gemeinde Lostorf eine nachträgliche Bauausschreibung eingereicht.» Während der Auflagefrist gingen keine Einsprachen ein und auch die Baubehörde der Gemeinde habe nichts bemängelt. Doch dem Solothurner Bau- und Justizdepartement, welchem das Amt für Raumplanung angehört, war der Sitzplatz zu gross, die Hecke für das mobile Bassin sowie die Buchsbäume ein Dorn im Auge.

Die Buchsbäume dürfen, wenn es nach dem Verwaltungsgericht geht, bleiben. Hecke und Rankenbogen im Hintergrund sollen weg. Bruno Kissling

Es verfügte, Bühler müsse diese Dinge zurückbauen. Diese seien nicht zonenkonform und würden zudem das empfindliche und schützenswerte Bild der Juraschutzzone stören, das Anwesen sei zu einem «villenähnlichen Landsitz» ausgebaut worden.

Die Juraschutzzone Die Juraschutzzone wurde 1942 durch den Regierungsrat zum «Schutz des Jura gegen die Verbauung mit verunstaltenden Bauten» beschlossen und 1944 erstmals erweitert. Im Jahr 1962 folgte die «Verordnung über den Schutz des Juras, des Engelbergs, des Borns und des Bucheggberges gegen das Erstellen von verunstaltenden Bauten». 1978 wurde die Juraschutzzone im neuen Planungs- und Baugesetz verankert und im Richtplan 1982 festgesetzt. 1980 wurde die Juraschutzverordnung in die «Verordnung über den Natur- und Heimatschutz» integriert. Die parzellenscharfe Abgrenzung der Juraschutzzone erfolgt in der Nutzungsplanung. Im Richtplanverfahren können zudem weitere Gebiete von besonderer Schönheit und Eigenart den Bestimmungen über die Juraschutzzone unterstellt werden.

Schlagabtausch mit den Behörden

Daraufhin erfolgte ein juristischer Schlagabtausch: Bühler gelangte ans Verwaltungsgericht, dieses stützte die Sicht des Departements und hiess einzig die zwei kleinen Buchsbäume gut. Bühler gelangte ans Bundesgericht, welches nicht auf die Beschwerde eintrat, Bühler reichte Aufsichtsbeschwerde beim Regierungsrat ein und forderte beim Verwaltungsgericht eine Revision des ersten Urteils.

Überwintert in der Garage: Auch am mobilen Bassin störten sich die Solothurner Behörden. Bruno Kissling

Gegenstand des Streits ist die Frage, in welcher Zone das Grundstück liegt. In seinem Urteil zum Revisionsgesuch vom November kommt das Verwaltungsgericht zum Schluss, dass Bühler die für eine Revision nötigen Anforderungen nicht erfülle. Auf das Revisionsgesuch tritt das Gericht nicht ein. Neben den auferlegten Verfahrenskosten räumt es Bühler die Möglichkeit ein, erneut ans Bundesgericht zu gelangen. Das hat er bereits gemacht. Er sagt:

«Es geht doch nicht, dass solche Dinge von einem Schreibtisch aus entschieden werden.»

Bühler wünscht sich, dass das Bundesgericht die Angelegenheit dem Verwaltungsgericht zur Neubeurteilung überstellt und dass die Dinge vor Ort begutachtet werden.

Hinsichtlich der Hecke für das Bassin signalisiert Bühler eine gewisse Bereitschaft: «Die würde ich meinetwegen entfernen.» Jetzt ist abzuwarten, wie und ob das Bundesgericht versucht, die Angelegenheit im Mahrener Garten zu entwirren.

