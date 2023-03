Schuldenberatung: Walk-In's in Olten, Trimbach und Winznau

Beratung Mit Rat aus der Schuldenfalle, direkt vor Ort: Neue Walk-ins in Olten, Trimbach und Winznau Die Budget- und Schuldenberatung Aargau-Solothurn hat ihre Arbeit in der Region aufgenommen: In Trimbach, Olten und Winznau betreibt sie tageweise Walk-ins. Menschen mit finanziellen Schwierigkeiten finden dort Rat. Ein Augenschein. Franz Beidler Jetzt kommentieren 27.03.2023, 05.00 Uhr

Sozialarbeiterin Mirjam Perret bei der Walk-in-Budgetberatung in Trimbach. Sie arbeitet seit 13 Jahren für die Budget- und Schuldenberatung Aargau-Solothurn. Bild: Patrick Lüthy

Mittwochnachmittag in Trimbach: Eine Frau betritt den Vorraum in der Johanneskirche. Mirjam Perret steht vom Tisch auf, begrüsst sie, dann setzen sie sich gemeinsam hin. Die Frau beginnt zu erzählen: Sie habe Post vom Steueramt erhalten. Ihrer Familie seien angeblich zu wenig Steuern berechnet worden. Nun soll sie nachbezahlen: 4500 Franken – für die Familie mit vier Kindern nicht zu stemmen, jedenfalls nicht auf einen Schlag.

Mirjam Perret hört aufmerksam zu. Sie ist Sozialarbeiterin und arbeitet seit zwölf Jahren für die Budget- und Schuldenberatung Aargau-Solothurn. Per Leistungsvertrag ist die Stelle für alle Gemeinden in der Region Olten zuständig.

2021 führten die zehn Mitarbeitenden der Budget- und Schuldenberatung Aargau-Solothurn insgesamt 1674 Beratungsgespräche durch, 819 davon am Jurasüdfuss. Dazu kommen pro Jahr um die 200 Präventionsveranstaltungen, zum Beispiel Workshops an Schulen.

Je früher die Hilfe, desto einfacher die Lösung

«Darf ich mal sehen?», fragt Perret in Trimbach. Sie mustert den Brief. «Sie haben sonst keine Schulden?» Die Frau verneint. «Der Entscheid ist wohl nicht anzukreiden», meint Perret dann. «Aber wir können sicher mal eine Fristerstreckung beantragen.»

Barbara Zobrist, Leiterin der Budget- und Schuldenberatung Aargau-Solothurn. Bild: Patrick Lüthy

«Diese Person holt sich frühzeitig Hilfe», kommentiert Barbara Zobrist später. «Das versuchen wir zu fördern.» Zobrist leitet die Budget- und Schuldenberatung Aargau-Solothurn. Sie weiss: Viele Menschen mit finanziellen Problemen warten zu lange. «Bei den meisten dauert es sechs bis zehn Jahre», berichtet Zobrist. Während dieser Zeit lebten viele unter dem Existenzminimum, pumpten Freunde und Verwandte an. «Je früher wir eingreifen können, desto einfacher finden wir eine Lösung.»

Deshalb versucht die Stelle, ihr Angebot so niederschwellig wie möglich zu gestalten: unter anderem mit Walk-ins: Dazu sind Sozialarbeiterinnen wie Perret in den Gemeinden zu bestimmten Zeiten vor Ort und bieten kostenlose Beratungen an.

Prävention stärken, um Kosten zu vermeiden

«Wir wollten in der Sozialregion die Prävention stärken», erklärt Raphael Schär-Sommer, Sozialdirektor der Stadt Olten, den Ursprung der Walk-ins in der Sozialregion Olten. Nun befindet sich das Angebot in einer jährigen Pilotphase und soll laufend evaluiert werden. Schär-Sommer betont: «Eine Person, die in die Schuldenfalle tappt, kostet die Sozialregion schnell ein Vielfaches mehr als die Walk-ins.»

So soll das Angebot ab 2024 aller Voraussicht nach beibehalten werden. «Wir können uns gut vorstellen, auch mit weiteren Gemeinden zusammenzuspannen», blickt Schär-Sommer voraus. So könne die Bevölkerung der gesamten Region in Zukunft von einer effizienten Budget- und Schuldenberatung profitieren.

Das Mobile Büro: Ordnung in den Unterlagen

Ein besonderes Instrument der Schuldenberatung ist das Mobile Büro: eine schwarze Mappe mit zwölf Fächern, die mit Begriffen wie «Gesundheit», «Wohnen», «Steuern», «Verträge» oder «Versicherung» angeschrieben sind. Darin finden sich Merkblätter zu den entsprechenden Themen.

Mit der Mappe können Schuldner ihre Unterlagen einfach ordnen. In einem Klarsichtfach steckt ausserdem eine Karte mit dem Kontakt der Schuldenberaterin. Anders als die kostenlose Beratung kostet das Mobile Büro 15 Franken, ein Selbstkostenpreis.

Mirjam Perret (l.), Sozialarbeiterin, und Barbara Zobrist, Leiterin der Budget- und Schuldenberatung Aargau-Solothurn, zeigen ein Mobiles Büro: Die Mappe vereinfacht es Ratsuchenden, ihre Unterlagen zu ordnen und zu überblicken. Bild: Patrick Lüthy

Die Idee des Mobilen Büros entwickelten mehrere Stellen gemeinsam: die Schuldenprävention Stadt Zürich, die Schuldenberatung Kanton Zürich, die Schuldenberatung Glarnerland, die hiesige Budget- und Schuldenberatung Aargau-Solothurn und Caritas Schweiz. Das Instrument soll Menschen dazu befähigen, «ihre administrativen und finanziellen Angelegenheiten so gut wie möglich selbstständig zu bewältigen», wie es im Konzeptpapier heisst.

«Viele Menschen, die bei uns Hilfe suchen, sind administrativ gefordert», sagt Zobrist. «Als erster Schritt der Beratung sortieren wir gemeinsam, so dass sich die Unterlagen später einfach wiederfinden lassen.»

Tabuthema Lohn: «Darüber spricht man in der Schweiz nicht gerne»

Auch Schuldenberaterin Perret hat mehrere Mobile-Büro-Mappen nach Trimbach mitgebracht. Die ratsuchende Frau hat allerdings einen guten Überblick über ihre Finanzen: «Kennen Sie die Zahlen in etwa auswendig?», fragt Perret. «Dann können wir kurz ein Budget machen», bietet sie an. Die Frau beginnt aufzuzählen: Wohnungsmiete, Nebenkosten, Krankenkasse, Hausrat- und Haftpflichtversicherung, Auto. «Jetzt müssten wir den Lohn kennen», sagt Perret dann vorsichtig.

Dass die hiesige Mentalität es lieber vermeidet, Löhne offenzulegen, erleben die Schuldenberaterinnen immer wieder. «Darüber spricht man in der Schweiz nicht gerne», sagt Stellenleiterin Zobrist. Umso höher ist die Schamgrenze bei Schulden. Aber Zobrist weiss: «Die Schuldenspirale dreht sich immer schneller.»

Oft nimmt sie mit einer nicht ausgefüllten Steuererklärung Fahrt auf: Die Einschätzungen des Steueramts fallen üblicherweise zu hoch aus. «Steuerschulden sind eine der häufigsten Schuldenarten, die wir antreffen», erklärt Zobrist.

Ansonsten seien Menschen vor allem bei Lebensübergängen gefährdet, Schulden anzuhäufen: Umzug, Scheidung, Pensionierung. «Männlich, zwischen 26 und 49 Jahre alt», beschreibt Zobrist das typische Profil von Ratsuchenden. Über die Gründe kann auch die Stellenleiterin nur spekulieren. Denn: «Es gibt wenig Forschung zu Schulden.» Was aber gut belegt sei: «Krankheit führt zu Schulden, und Schulden machen krank.» Ein Teufelskreis.

«Wir helfen ihnen, dafür ein Gesuch zu schreiben»

In Trimbach neigt sich das Beratungsgespräch nach einer Dreiviertelstunde dem Ende zu. «Wir könnten einen Steuererlass probieren», sagt Perret und versichert: «Wir helfen Ihnen, dafür ein Gesuch zu schreiben.» Sie gibt der Frau ein Budgetblatt und eine Schuldenliste mit: Das ausgefüllte Budgetblatt dient als Grundlage für das nächste Gespräch.

«Schauen Sie sich an, welche Rechnungen Sie in der Vergangenheit bezahlen mussten, und versuchen Sie dann abzuschätzen, welche in Zukunft auf Sie zukommen», rät Perret dazu. In die Schuldenliste tragen Ratsuchende all ihre Schulden ein – ebenfalls eine wichtige Grundlage. Im Falle dieser Frau wird es zum Glück leer bleiben.

Die Budget- und Schuldenberatung Aargau-Solothurn ist jeweils von 15 Uhr bis 18 Uhr vor Ort: Olten Donnerstags, 27. April, 29. Juni, 26. Oktober und 14. Dezember im Stadthaus, Dornacherstrasse 1. Trimbach Mittwochs, 24. Mai, 20. September und 22. November in der Johanniskirche, Chäppeligasse 39. Winznau Am Mittwoch, 30. August im Chärnesaal, Oltnerstrasse 9.

