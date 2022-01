Aufruf Autolenker fährt nach Streifkollision in Dulliken davon – die Polizei sucht Zeugen Am Donnerstagabend kollidierte auf der Niederämterstrasse der Lenker eines weissen Autos mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Danach fuhr er davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. 21.01.2022, 13.09 Uhr

Die Kollision ereignete sich auf der Niederämterstrasse zwischen Däniken und Dulliken (Archivbild). Bruno Kissling

Wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung schreibt, ereignete sich die Streifkollision am Donnerstag, 20. Januar, gegen 22.30 Uhr, auf der Niederämterstrasse in Dulliken.

Nach aktuellen Erkenntnissen der Kantonspolizei geriet der Lenker eines weissen Autos, das von Däniken in Richtung Dulliken unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn, wo er seitlich mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Daraufhin fuhr er davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei sucht den Lenker des grösseren, weissen Autos. Gemäss Mitteilung dürfte dieses an der linken Seite erheblich beschädigt sein, zudem fehlt der linke Seitenspiegel. Personen, die Angaben zum Hergang oder zum gesuchten Fahrzeug beziehungsweise dessen Lenker geben können, sind gebeten, sich mit Kantonspolizei Solothurn in Olten in Verbindung zu setzen. Telefon: 062 311 80 80).