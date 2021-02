ARCHÄOLOGIE Sie verschwand in der Aare: Von der Ruine Göskon bei Obergösgen ist nicht mehr viel übrig Von der Ruine Göskon bei Obergösgen ist heute nur noch das Turmfragment erhalten. Der Bau des Aarekanals hat viele Spuren beseitigt.

Lorenz Degen 11.02.2021, 04.00 Uhr

V.l.n.r.: Rolf Spielmann, Peter Frei und Andrea Nold vor dem Turmfragment der Ruine Göskon. Bild: Bruno Kissling

Gewaltige Wassermassen fliessen den Aarekanal hinab. Unterhalb von Obergösgen ragt auf der rechten Seite des Kanals eine Mauerkrone aus einem Wäldchen. «Hier war früher ein Arm der alten Aare», berichtet Andrea Nold (44) und zeigt auf das beinahe stehende Gewässer am Fusse des Abhangs. Die Archäologin der Solothurner Kantonsarchäologie kennt den ehemaligen Flusslauf: «Die Erosion hat dafür gesorgt, dass die Burgruine im Laufe der Zeit eingestürzt und in den Fluten versunken ist.»

Was da auf dem Sporn am Einlauf des Stegbaches in die Aare gestanden hat, ist auch heute nicht restlos klar. Der Lokalhistoriker Alexander Furrer (1867 bis 1940) aus Schönenwerd hat 1910 einen ersten Bericht erstellt. Es handle sich wohl um eines der ersten Zeugnisse eines Burgenbaus überhaupt.

Vermutlich bestand die Anlage zunächst nur aus Erdwerk und einem mutmasslichen Holzgebäude. Danach folgte eine Steinmauer, die vielleicht als Umfassung des Geländes mit den Holzgebäuden diente. Später wurde der Turm gebaut, der immer noch durch das Erdwerk geschützt war. Von diesem, dem Bergfried, sind heute noch drei Mauerreste übrig. Der verwendete Tuffstein weist auf eine Zisterne im Innern hin und stammt wohl aus einer Tuffgrube im nur wenige hundert Meter entfernten Mühledorf.

Über Jahrhunderte war der Name der Burg vergessen. Wie Furrer vermerkt, weiss die Walser’sche Karte von 1766 «nicht einmal mehr ihren Namen», sie wird einfach «Burg Hagnau», genannt nach dem benachbarten Weiler. In alten Urkunden ist von «Bötzach» oder «Göskon» die Rede, deren Geschichte mit den «Freien von Gösken» verwoben ist. Dieses Geschlecht wird vor 1200 n. Chr. urkundlich fassbar.

Die Hauptfunktion der Burg scheint die Kontrolle des Aare-Verkehrs gewesen zu sein. Funde aus der Bronze- und der Eisenzeit weisen auf eine frühe Besiedlung des Platzes hin. Frühgermanische Gräber wurden auf der anderen Kanalseite beim Strassenbau gefunden. Viele Skelette, davon etliche mit Halsketten, seien 1871 zum Vorschein gekommen: «Die farbigen ‹Perlen› hätten sich die Arbeiter zum Spass gegenseitig nachgeworfen, die Schädel auf Bäume hinaufgestellt und mit den Arm- und Beinknochen hinuntergeworfen», schreibt Furrer und bedauert, dass «damals niemand da war, der sich dafür interessierte.»

Erdwälle wurden durch den Kanalbau zerstört

Was für Furrer die Anlage äusserst bemerkenswert machte, waren die vorgelagerten Erdwälle, die sich auf der Landseite erstreckten. Im Gegensatz zu so genannten «Ringwall-Refugien», wo sich Erdfälle kreisförmig um eine Anlage erstrecken, sind diese bei der Ruine Göskon pfeilartig vom Turm wegführend angelegt worden.

Der Bau des Kanals um 1914 hat dafür gesorgt, dass heute davon nichts mehr sichtbar ist, wie Andrea Nold sagt: «Auf alten Fotos sieht man, wie sich die Kanalbaustelle richtiggehend durchfräste». Das ebene Terrain neben dem Turm stammt ausnahmslos aus jüngster Zeit: «Alles Aushubmaterial des Kanals», kommentiert Nold, die von der einstigen Grösse beeindruckt ist: «Auch wenn man heute kaum mehr etwas davon sieht: Das muss eine sehr eindrückliche Anlage gewesen sein.»

Plan mit der Burgruine (rot) und dem alten Aarelauf vor dem Kanalbau. zVg/Kantonsarchäologie Solothurn

Burg lieferte Baumaterial für die Stadtkirche Aarau

1458 kaufte Solothurn die Herrschaft Gösgen, hatte aber offenbar keinen Bedarf mehr für die Burg. 13 Jahre später, 1471, wurde die Ruine an Aarau verschenkt, in der Folge abgebrochen und die Steine auf Flossen die Aare hinunter geschifft.

In Aarau entstand mit dem Gösger Baumaterial die neue Stadtkirche. «Möglicherweise stammt auch die Wendeltreppe im Turmerdgeschoss der Kirche aus der Ruine, denn bei der Ausgrabung 1909 wurden zwei Treppenstufenfragmente gefunden. Ob es sich tatsächlich um dieselbe Treppe handelte, kann nicht mehr überprüft werden, da die beiden Fragmente verschollen sind», berichtet Nold.

Mitgeliefert wurden auch eine Reliquien, unter anderem ein Rückenwirbel und ein Arm des heiligen Mauritius . «Die Aarauer hatten eine derartige Freude an den Reliquien, dass sie dieselben in Prozession durch die Stadt trugen», hält Furrer in seinem Bericht fest.

Zeichnung der Erdwälle und Rekonstruktionsversuch des Turmes. Bild: zVg/Kantonsarchäologie

Ruine gehört heute der Bürgergemeinde Obergösgen

Die Burgruine gehörte früher der Elektrizitätsgesellschaft Atel und wurde vor einigen Jahren von der Bürgergemeinde Obergösgen übernommen. «Wir holzen hin und wieder den Burghügel frei und schauen zum Rechten», erklärt Präsident Rolf Spillmann (60).

Peter Frei (57), Präsident der Einwohnergemeinde Obergösgen, erinnert sich an Schlossfeste, die vor einigen Jahrzehnten auf dem Burgareal stattfanden: «Das könnten wir wieder einmal machen, wenn die ganze Pandemie vorbei ist», meint Frei. Hellhörig wird er, als ihm Nold berichtet, es solle noch ein Raiffeisen-Konto geben, das vor etwa dreissig Jahren für den Unterhalt der Ruine geäufnet wurde. «Davon weiss ich gar nichts.» Gut möglich, dass hier noch ein neuzeitlicher Ruinen-Schatz zum Vorschein kommt.