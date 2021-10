Arbeitsort Zürich und Wohnort in Niedergösgen: Vom Autowäscher zum Top-Eventmanager Renelio Perez aus Niedergösgen lebt seit zehn Jahren seinen Traum – mit «Old Music Group» organisiert er europaweit Latino-Events. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 25.10.2021, 05.00 Uhr

Renelio Perez, Musik-Manager aus Niedergösgen, Latino Zvg / Oltner Tagblatt

«Ich tue das, was ich kann und was ich liebe», erklärt Renelio Perez, der sich gerade in Italien aufhält, am Telefon. Live-Konzerte und Festivals für die Latino-Szene zu organisieren ist die grosse Leidenschaft des 37-Jährigen, der seine Kindheit und Jugend in der Dominikanischen Republik verbrachte.

Doch nicht immer war der Eventmanager, der mittlerweile ganz grosse Stars der Latinoszene wie «Maluma» im Zürcher Hallenstadion platziert, so erfolgreich wie heute.

Im Auto übernachten um Geld zu sparen

«Als junger Mann wollten meine Eltern, dass ich an die Universität gehe.» Dort habe er sich allerdings deplatziert gefühlt, was ihn dazu veranlasste, das Studium abzubrechen und auf Baustellen oder als Autowäscher zu arbeiten. Seinen Platz fand er schliesslich als Barkeeper in einem Club, was seine Eltern gar nicht goutierten.

«Meine Eltern hatten grosse Mühe mit meiner Entscheidung, da das Arbeiten in Clubs ein sehr schlechtes Image hatte.»

Aufgrund dieser Differenzen entschloss sich Perez, das elterliche Heim zu verlassen und seinen eigenen Weg zu gehen. «Als Barkeeper verdiente ich nicht gerade gut, weshalb ich für einige Zeit im Auto übernachten musste, um Geld zu sparen.» Trotz dieser Unannehmlichkeit sei er zufrieden gewesen, endlich das tun zu können, was ihm liege.

Zu seiner Passion fürs Zubereiten von Drinks und Cocktails gesellte sich bald eine neue Vision hinzu:

«Hinter dem Club-Tresen hatte ich die einmalige Chance, zu sehen, wie die Gäste auf die verschiedenen Songs, die gespielt wurden, reagieren.»

Bei manchen Tracks sei schlicht die Post abgegangen und Perez wurde sich darüber bewusst, dass dieser Effekt bei Live-Acts wohl noch grösser sein würde. Doch bevor der Jungunternehmer diesen Gedanken umsetzten konnte, lernte Perez seine Frau kennen und zog 2008 gemeinsam mit ihr nach Zürich, in jene Schweizer Stadt, die niemals schläft.

In der lebhaften Grossstadt angekommen, setzte Perez seine Tätigkeit als Barkeeper im «Latin Palace Club» fort und begann nach zwei Jahren damit, auf eigene Faust Partys zu organisieren. «Ich durfte von meinem Boss aus die schwach frequentierten Sonntage haben, um meine Ideen umzusetzen.»

Der Erfolg liess nicht lange auf sich warten – bald war das Lokal jeden Sonntag zum Bersten voll und Pérez’ Latino-Partys weitherum bekannt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Partymacher ausschliesslich DJs engagiert, was sich 2010 jedoch änderte.

Als «Gente de Zona», eine kubanische Reggaeton-Band, die Reggae, Hip-Hop sowie lateinamerikanische Musikrichtungen miteinander vereint, durch Europa tourte, engagierte er sie spontan für ein Konzert. «Ich war gleichzeitig Fan und Promoter», was ihn dazu veranlasst habe, während des gesamten Events vor der Bühne zu stehen und zu feiern.

Umzug von Zürich nach Niedergösgen

Inzwischen gehört das Event-Geschäft zum Alltag des Dominikaners. Mit seinem guten Gespür für die richtige Unterhaltung hat er sich in den vergangenen zehn Jahren zum Entertainment-Experte hochgearbeitet und hat nun vor, noch weitere Teile Europas zu erobern.

Mit seiner Firma «Old Music Group» deckt er gleich mehrere Sparten im Latino-Bereich ab; die Firma organisiert Live-Shows sowie Festivals und vermittelt talentierte Kunstschaffende. In Zürich wohnt Perez aus familiären Gründen nicht mehr – er wurde zum ersten Mal Vater und erachtete Niedergösgen als die geeignetere Umgebung für ein Kind.

«Wer in der Event-Branche etwas aufbauen will, sollte das in Zürich tun, da stehen die Chancen am besten.»

Für das Leben mit Familie sei die laute Stadt aber ungeeignet. Obwohl Perez inzwischen in mehreren Ländern erfolgreich ist, sei er noch nicht da, wo er hinwolle. «Ein nächster Höhepunkt auf meinem Weg ist das Konzert von Maluma», einem Latino-Superstar, vergleichbar mit Ricky Martin, welches im März 2022 im Hallenstadion stattfinden wird.