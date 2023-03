Appell an Mitglieder Neue Vorstandsmitglieder gesucht: Der FC Trimbach informiert sein Umfeld über «Ernst der Lage» – meldet sich niemand, steht der Verein vor dem Aus Gleich drei Vorstandsmitglieder des FC Trimbach geben in einem internen Schreiben an die Mitglieder ihren Rücktritt im Sommer bekannt. Um eine Auflösung des Vereins nach 116 Jahren abzuwenden, erfolgt nun ein dringlicher Aufruf an die Mitglieder. Noch besteht Hoffnung. Noël Binetti Jetzt kommentieren 27.03.2023, 05.00 Uhr

Mühe, neue Vorstandsmitglieder zu finden: Der FC Trimbach hat rund 160 Mitglieder. Bild: Carole Lauener/Archiv

Dringliche Worte sprechen aus einem Schreiben, das an die rund 160 Vereinsmitglieder des FC Trimbach adressiert ist: «Unser Verein steht vor einem grossen Umbruch, welcher ohne eure Unterstützung nicht zu schaffen ist!»

Drei langjährige Vorstandsmitglieder hätten sich entschieden, den Vorstand im Sommer 2023 zu verlassen. «Das bedeutet, dass an der kommenden Generalversammlung neue Vorstandsmitglieder gewählt werden müssen», heisst es weiter.

Zuletzt habe man «über verschiedene Wege» nach Unterstützung und neuen Vorstandsmitgliedern gesucht. Das sei nur teilweise gelungen. Die Ausscheidenden hätten darum mehrere Ämter ausgeübt. Es sind dies Martin Schmalz, Peter Kohler und Michael Schalt. Nun gelte es, die Ämter «Präsidium, Vize-Präsidium, Leiter Junioren, Leiter Sport, Leiter Finanzen, Leiter Administration und Leiter Sponsoring» neu zu besetzen.

Im Vorstand verbleiben würden demnach die Bisherigen Arben Marjakai und Giuseppe Di Leonardo im Juniorenbereich sowie Sonja Baumgartner und Lukas auf der Maur.

Ausserordentliche Versammlung Ende Monat

Warum treten mit Martin Schmalz, Peter Kohler und Michael Schalt gleich drei tragende Vorstandsmitglieder zur selben Zeit zurück? Auf Anfrage erklärt Co-Präsident Martin Schmalz: «Weil es nicht gelang, Ersatz für den Vorstand zu finden. Wir haben alle bereits länger mehrere Aufgaben inne. Auf Dauer wird das zur Belastung.» Und: «Auch wenn jetzt nur einer von uns zurückgetreten wäre: Es ist den Verbleibenden nicht möglich, zusätzlich dessen Funktionen zu übernehmen.»

Martin Schmalz engagiert sich bereits seit 1994 für den Solothurner Fussballverband. Seither ist er unter anderem Mitglied in dessen Wettspielkommission, zeitweise als deren Präsident und als Mitglied im Verbandsvorstand. Seit 2015 ist er zudem Ehrenmitglied des Kantonalverbandes SOFV.

Martin Schmalz, Co-Präsident FC Trimbach und seit 2015 Ehrenmitglied des Solothurner Fussballverbandes. Bild: Bruno Kissling

Schmalz will nicht, dass der interne Aufruf als Ende des Vereins verstanden wird. Er betont:

«Es geht uns darum, wirklich noch einmal an alle Mitglieder zu appellieren und zu mobilisieren.»

Und: «Darum laden wir für den kommenden Donnerstag, 30. März, um 19 Uhr zu einer ausserordentlichen Vereinsversammlung im Mühlemattsaal ein.»

Auf verschiedene Aufrufe in der Vergangenheit an Mitglieder und Eltern von Junioren seien kaum bis gar keine Rückmeldungen eingegangen. «Wir spüren schon eine Weile, dass die Bereitschaft, sich längerfristig auf Vereinsebene zu engagieren oder sich dauerhaft zu binden, nachlässt», so Schmalz. Und: «Es ist der Wandel der Gesellschaft, den viele Vereine zu spüren bekommen.»

Mitglieder und Eltern kommen infrage

Im aktuellen Schreiben heisst es: sollte an der nächsten Generalversammlung, die voraussichtlich im August stattfindet, kein Vorstand gewählt werden können, drohe dem Verein die Auflösung. Und weiter: «Damit wir dies verhindern können, rufen wir nun unser ganzes Umfeld auf, um über den Ernst der Lage zu informieren.»

Für die zu besetzenden Ämter kommen Mitglieder und solche, die es werden wollen, sowie Eltern von Junioren infrage. «Selbstverständlich könnten sich auch Frauen engagieren», sagt Schmalz, «auch wenn der FC Trimbach heute über kein Frauenteam verfügt und nur bei den Junioren vereinzelt Mädchen trainieren».

«Wir sind auch um Hilfe von aussen froh, man kann jederzeit Mitglied des Vereins werden», sagt Schmalz. Auch an die Versammlung von nächster Woche seien Externe, wenn diese sich dafür interessieren, eingeladen.

Hier ist der FC Trimbach eingemietet: Klubhaus, Garderoben und Spielplätze gehören der Einwohnergemeinde. Bild: Bruno Kissling/Archiv

Versammlung soll Klarheit schaffen

Er gehe davon aus, dass nach der internen Information bei vielen Verunsicherung herrsche, sagt der Co-Präsident. Informiert wurde via Trainer und Eltern. «Alle wollen wissen, wie es weitergeht», sagt Schmalz. Er sei aber guter Dinge und habe Hoffnung, dass eine Lösung gefunden werde. Dafür habe man die Versammlung von nächster Woche einberufen.

Martin Schmalz hat im FC Trimbach eine ganze Karriere, von den Junioren bis zu den Veteranen, hingelegt. Heute ist er, nach ein paar Jahren Unterbruch, seit sieben Jahren erneut im Vereinsvorstand. «Von mir aus gesehen wäre es eine Katastrophe, wenn der 116 Jahre alte Verein aufgelöst würde», sagt er, «mir würde das Herz bluten».

Schmalz ergänzt: «Auch für Trimbach wäre diese Konsequenz ein herber Verlust. Denn nicht zuletzt im Bereich der Integration leistet der Verein viel Arbeit.» Nun sei aber die Message, dass man die Hilfe der Mitglieder brauche, dann gehe es mit dem FC Trimbach weiter. Die Auflösung des Vereins soll unbedingt vermieden werden.

Verein ist finanziell gut aufgestellt

«Geld ist nicht das Problem», erklärt Schmalz, nach dem Zustand des Vereins gefragt. Und bei den Junioren gebe es auf manchen Stufen gar Wartelisten für Neueintritte. «Wir haben eine 1. Mannschaft, die in der 2. Liga spielt. Klar wäre es da bezüglich der Vereinsstruktur gut, wenn wir eine Ersatzmannschaft hätten.» Weiter spielen beim FC Trimbach eine Seniorenmannschaft und zwölf Juniorenteams.

Sie alle müssten bei einer Vereinsauflösung nach einem neuen Verein suchen. Käme in diesem Fall auch eine Fusion mit einem anderen Klub infrage? Schmalz: «In der Theorie wäre das vielleicht möglich, in der Praxis eher nicht. Doch die Optionen für diesen Fall haben wir noch nicht geprüft.» Und was würde mit der Infrastruktur des Vereins geschehen? «Klubhaus, Garderoben und Spielplätze, das gehört alles der Einwohnergemeinde. Der FC Trimbach ist nur eingemietet», sagt Schmalz.

Nun steht erst einmal eine Zukunft mit neuem Vorstand im Vordergrund. Im erwähnten Schreiben heisst es zum Schluss und im Hinblick auf die Versammlung vom Donnerstag: «Ein zahlreiches Erscheinen ist aufgrund der Brisanz sehr wichtig. Lassen Sie unseren Verein nicht im Stich und melden Sie sich für eines der frei werdenden Ämter!»

FC Trimbach ein «Traditionsverein»

Martin Bühler, Gemeindepräsident Trimbach. Bild: Bruno Kissling

Martin Bühler, Gemeindepräsident von Trimbach, bestätigt auf Anfrage die Bedeutung des FC Trimbach für die Gemeinde: «Es wäre sehr schade und tragisch, wenn dieser Verein verschwinden würde.» Neben dem rund 100-jährigen Verschönerungsverein sei es wohl der älteste im Dorf. Der FC Trimbach sei ein Traditionsverein. «Und weil viele Junge mit Migrationshintergrund im Fussball aktiv sind, leistet der Verein heute sehr wertvolle Integrationsarbeit», sagt auch Bühler.

Er gehe aber davon aus, dass durch einen solchen Aufruf Personen motiviert würden, ein Amt zu übernehmen. «Ich wünsche es dem FC Trimbach». Gleichzeitig kann Bühler nachvollziehen, wenn man nach über 20 Jahren Engagement einmal sage, nun wolle man zurücktreten.

