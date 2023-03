Offener Mittagstisch der Trimbacher Kirchen feiert Jubiläum

«Ässe mitenand» Ein Vierteljahrhundert und drei Jahre Verspätung: Der offene Mittagstisch in Trimbach feiert Geburtstag mit kostenlosen Älplermagronen Seit 1995 findet der offene Mittagstisch «Zyt ha fürenand – ässe mitenand» der Trimbacher Kirchen statt. Nur die Coronapandemie vereitelte ausgerechnet das Jubiläum nach 25 Jahren. Nun wurde dieses nachgeholt. Franz Beidler Jetzt kommentieren 08.03.2023, 05.00 Uhr

Der offene Mittagstisch der Trimbacher Kirche findet jeden ersten Dienstag im Monat im Johannessaal der Johanneskirche Trimbach statt. Er lockt immer um die 120 Personen an. Bild: Bruno Kissling

Halb zwölf Uhr mittags im Johannessaal der Johanneskirche in Trimbach: Hinten im Saal hat sich eine Schlange gebildet. Die meisten Damen, die da anstehen, tragen graue Kurzhaarfrisuren, die meisten Herren Glatzen, die Mehrheit aller trägt Brille. An den Tischen vor ihnen wird Essen ausgegeben, heute Älplermagronen mit Apfelmus und Salat.

Seit dem ersten offenen Mittagstischs vor 28 Jahren schöpften die Freiwilligen 240’000 Mahlzeiten. Das rechnete Pfarrer Andreas Haag in seiner Dankesrede vor. Bild: Bruno Kissling

Andere haben sich zusammen an einen der Tische gesetzt, die in drei langen Reihen im Saal aufgestellt sind – Platz für etwa 150 Personen. Vor ihnen liegen Tischsets, Servietten und Besteck bereit, dazwischen rote, violette und pinke Primeln. Die Menschen plaudern miteinander, manche witzeln und lachen dann zusammen auf. Im Saal riecht es nach frisch gekochter Hamme und warmem Rahm.

An diesem Dienstag findet der offene Mittagstisch «Zyt ha fürenand – ässe mitenand» der drei Kirchgemeinden in Trimbach statt, wie jeden ersten Dienstag im Monat – inzwischen schon seit 25 Jahren.

Obwohl: Eigentlich sind es deren 28 Jahre. Doch an eine Jubiläumsfeier war im März 2020 nicht zu denken; und in den Monaten danach an einen offenen Mittagstisch auch nicht. Der konnte erst letzten September wieder durchgeführt werden. So musste das Jubiläum halt auf diesen ersten Dienstag im März 2023 warten.

«Ich kenne hier viele Leute»

Einer, der in der Schlange steht, ist der Trimbacher Kuno Geiser: grauer Langbart, rote Strickjacke, blaues Hemd darunter. Vor zehn Jahren ging er in Pension. Eine gute Sache sei dieser Mittagstisch, «ich kenne viele Leute, die ich hier immer wieder treffe». Seit zwei Jahren nehme er am Mittagstisch teil, «immer, wenn ich Zeit habe».

Hinter Geiser steht eine Dame in der Schlange. «Alles Gute zum Geburtstag», rufen ihr die Helferinnen zu, als sie zur Essensausgabe tritt. Eine kommt hinter dem Tisch hervor und umarmt die Jubilarin.

Maja Tanner leitet das Team vom offenen Mittagstisch seit über zehn Jahren. Bild: Bruno Kissling

Maja Tanner steht daneben, bei der doppelflügeligen Türe, die in den Johannessaal führt. Die 69-Jährige koordiniert den Mittagstisch seit fünf Jahren, zusammen mit einem Team von drei Frauen. Tanner macht die Buchhaltung, bietet für jeden Dienstag gegen fünfzehn Helferinnen und Helfer auf, organisiert die zwei Personen, die jeweils kochen.

«Beim Essen selbst helfe ich mit, wo es mich braucht», sagt Tanner. Oftmals schöpft sie dann Essen, schenkt später Kaffee aus. «Und ich unterhalte mich mit den Leuten», sagt sie. Schwierig seien die Aufgaben eigentlich nicht, «manchmal einfach aufwendig».

Lisbeth Oelrichs ist Teil des Kernteams um Tanner. Die heute 78-Jährige half im März 1995 mit, den Mittagstisch aus der Taufe zu heben. «Eigentlich hat sich seither wenig verändert», sagt sie. Noch immer spüre sie die Dankbarkeit der Gäste.

«Eine Veränderung gab es doch», sagt sie dann. Die ersten paar gemeinsamen Essen fanden im Pfarreisaal Kirchfeld der Mauritiuskirche statt. «Dann wurde der Saal dort schon zu klein», erinnert sich Oelrich. Seit dem Umzug in den Johannessaal seien immer gegen 120 Personen zusammengekommen, bis heute. «Das freut mich, dass die Leute immer noch kommen.»

Das vierköpfige Kernteam von «Zyt ha fürenand – ässe mitenand» (v. l.): Lisbeth Oelrichs, Maja Tanner, Margret Krehl und Ursula Steiner. Bild: Bruno Kissling

Auch der Preis blieb lange Zeit derselbe: Eine Portion kostete schon 1995 sieben Franken. Ab diesem Jahr hat sich das Leitungsteam nun zu einer Preiserhöhung durchgerungen. Jetzt kostet eine Portion neun Franken. Tee gibt es gratis dazu. Am Jubiläums-Dienstag war das Essen aber kostenlos.

Die Einnahmen spendet der Mittagstisch an Hilfswerke wie Fastenaktion oder Brot für alle. Als vor knapp zehn Jahren in Hauenstein ein Bauernhof niederbrannte, spendete der Mittagstisch auch dort. Und letztes Jahr erhielt Yannick Stalder Geld vom Mittagstisch: Der Trimbacher bildet in der Ukraine Laien in Erster Hilfe aus.

Ein ökumenisches Tischgebet

Eine halbe Stunde nach Türöffnung sind nur noch wenige Stühle leer. Die Menschen essen und unterhalten sich, Plaudereien hallen im Saal durcheinander. Da stellt sich Mario Hübscher mit einem Mikrofon vor die Tische. Die Menschen an den Tischen verstummen, falten ihre Hände und richten den Blick auf ihren Teller, manche schliessen die Augen ganz. Der leitende Priester des Pastoralraums Olten spricht das Tischgebet. Zum Schluss raunt der Saal das Amen im Chor, etwa die Hälfte der Betenden bekreuzigt sich.

Beim Sprechen des gemeinsamen Tischgebets wechseln sich der reformierte Pfarrer und der katholische Priester von Mal zu Mal ab. Bild: Bruno Kissling

«Für das Tischgebet wechselt sich die reformierte und die katholische Seite ab», hatte Hübscher zuvor erklärt. Neben diesem ökumenischen Gedanken stünde der Mittagstisch aber Menschen aller Couleur offen. «Das Gefühl von Dankbarkeit und Gemeinschaft ist ein menschliches Bedürfnis.» Andreas Haag, Pfarrer im Pfarrkreis Trimbach, bestätigt: «Der Mittagstisch ist ein Ort der Begegnung.» Gerade Ältere oder Alleinstehende schätzten das sehr. Umso höher sei das Engagement der Freiwilligen zu werten.

Andreas Haag (l.), Pfarrer vom Pfarrkreis Trimbach und Mario Hübscher, leitender Priester des Pastoralraums Olten, pflegen die Ökumene. Bild: Bruno Kissling

Ebenjene Freiwilligen sollen nur wenig später geehrt werden. Pfarrer Haag bittet sie alle nach vorne. Zwölf Personen reihen sich unter Applaus auf. In seiner Dankesrede rechnet Haag vor: Seit Beginn des Tischs hätte das Team schon 240’000 Menüs serviert, «aber noch nie gab es Älplermagronen». Gelächter füllt den Saal. Dann überreicht Haag die Präsente: je eine Rose und ein Schokoladenherz. Jene an den Tischen applaudieren dazu feierlich.

Die Freiwilligen wurden am Jubiläum mit einer Rose und einem Schokoladenherz verdankt. Bild: Bruno Kissling

Zuvor hatte Teamleiterin Tanner die Arbeit des Teams geschildert: Jeweils einen Tag vor dem Mittagstisch helfen die Freiwilligen in der Küche mit, «beim Gemüserüsten zum Beispiel». Am Dienstagvormittag stellen sie dann Tische und Stühle auf, decken und dekorieren. Nach dem Essen räumen sie die Tische ab, waschen das Geschirr und richten den Saal wieder her. Etwa um 3 Uhr nachmittags sind sie dann fertig.

