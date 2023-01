Langer Applaus für die scheidende Trachtensinggruppe Dulliken

Abschied Der Applaus war ein langer: Letzter Auftritt der Trachtensinggruppe Dulliken Am vergangenen Trachtensonntag hatte die Singgruppe des Trachtenvereins Dulliken ihren letzten Auftritt. Mit Tanzgruppe und Jodlerchörli wurde sie gebührend verabschiedet. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 29.01.2023, 20.00 Uhr

Am Trachtensonntag Dulliken wurde auch das «Volkstanzbein» geschwungen. Carole Lauener

«Alls was bruchsch uf der Wält, das isch Liebi» – diese Zeilen von Ernst Jakober klangen am Sonntag durch das Pfarreiamt Dulliken. Die Singgruppe der Trachtengruppe Dulliken gab das Lied gemeinsam mit der Chorgemeinschaft Däniken-Dulliken zum Besten und wurde dabei tatkräftig vom Publikum unterstützt.

Antoinette Biedermann von der Singgruppe Dulliken. Carole Lauener

Sängerin in Dulliker Tracht

Eine der Sängerinnen ist Antoinette Biedermann, passioniertes Mitglied der Singgruppe. Sie trägt ihre Dulliker Tracht, die sie selbst genäht hat. Was die Dulliker Tracht von der Solothurner Festtagstracht unterscheidet, sei die «Chräueli»-Stickerei, erklärt Biedermann. Die kantonale Tracht sei traditionell mit Seide bestickt. Durch den Trachtennähkurs kam Biedermann damals zur Dulliker Trachtengruppe und unterstützt die Singgruppe seit deren Gründung 1987.

Die Gruppe ist unter anderem für die Rosenlieder wie beispielsweise «Lo d Rose lo blüie» oder «Die letzschti Rose» bekannt. Die Rosenlieder hätte die Singgruppe traditionellerweise an Abdankungen in der Kirche vorgetragen, erinnert sich Biedermann. Die Kompositionen stammen vom Dulliker Robert Kissling, dem Vater der ehemaligen Präsidentin Heidi Bärtschi.

Auftritte auch ennet der Grenze

Aber nicht nur in Dulliken zeigten die Sängerinnen und Sänger der Singgruppe ihr Können. Mit dem Trachtenverein sind sie in der ganzen Schweiz herumgekommen: Vom Unspunnenfest in Interlaken über ein Trachtenfest in Zermatt bis hin zu einem Umzug in Genf. Sogar ennet der Landesgrenze, in Dullikens Partnergemeinde Ammerndorf in Deutschland, konnten sie ihr Können zum Besten geben.

Besonders in Erinnerung geblieben ist Biedermann die Teilnahme am schweizerischen Chortreffen 2001 in Lenzburg. Sie hätten damals mit einer Note «sehr gut» abgeschlossen: «Das war ein Riesenfest für uns», schwärmt sie.

Der Nachwuchs blieb aus

Über 20 Jahre nach dem Chortreffen und 36 Jahre nach ihrer Gründung löst sich die Trachtensinggruppe nun auf: Es fehlt an Nachwuchs. Wo anfangs ein Chor von 25 Sängerinnen und Sängern Heimatlieder und Schlager zum Besten gaben, stehen nun noch zehn. Nachdem nach der Coronapause acht Sängerinnen und Sänger ausgestiegen waren, habe man einsehen müssen, dass die Gruppe nicht mehr weiter bestehen könne, erzählt Biedermann.

Ursprungsformation der sich auflösenden Trachtensinggruppe Dulliken. Carole Lauener

Mit nur noch zwei Handvoll Mitgliedern in der Singgruppe lohne sich das Proben nicht mehr. «Wir haben überall geschaut und gesucht und niemanden gefunden», sagt sie bedauernd. Benachbarte Trachtengruppen, Chöre und Privatpersonen hätten sie angefragt, es mit öffentlichen Ausschreibungen versucht – aber niemand konnte sich begeistern lassen. «Wir haben alles versucht», sagt Biedermann.

Ein letztes Mal proben

Nach den Herbstferien im letzten Jahr hatten also die Proben für den letzten Auftritt begonnen. Letzten Sonntag war es schliesslich so weit. Das Trio Chutzenflue liess einen schmissigen Ländler durch das gut besuchte katholische Pfarreizenrum erklingen. Dann wurde die Dulliker Trachtensinggruppe mit der Chorgemeinschaft Dulliken-Däniken als Verstärkung angekündigt.

Als die Stimmen der beiden Chöre mit «Alls was bruchsch uf der Welt» verklungen waren, hatten ein Quartett von vier Kindern, das Jodlerchörli Stärne 5! aus Wisen und anschliessend die Tanzgruppe des Trachtenvereins Dulliken ihre Auftritte. Dann stand die Singgruppe zum allerletzten Mal in Ursprungsformation mit dem Lied «E Liedli fö di» auf der Bühne und wurde danach mit einem langen Applaus verabschiedet.

Auch wenn sie in Zukunft auf gesangliche Unterstützung aus den eigenen Reihen verzichten müssen, bleibt der Trachtenverein Dulliken bestehen. Das Wichtigste sei sowieso das Zusammenkommen, die kantonale und schweizerische Geselligkeit, meint Biedermann. Alle ehemaligen Mitglieder der Singgruppe bleiben im Verein – nur die wöchentlichen Singproben werden Biedermann fehlen.

Statt singen jetzt das Tanzbein schwingen

«Wir hatten es immer gut», sagt sie. Dennoch wird sie genügend Gelegenheit haben, ihre selbst genähte Dulliker Tracht zu präsentieren: Antoinette Biedermann schwingt nämlich auch noch in der Tanzgruppe das Tanzbein. So können sie und die 36 weiteren Mitglieder der Trachtengruppe Dulliken weiterhin ihre Liebe zum Trachtenwesen pflegen.

