100 Jahre Friedrich Dürrenmatt «Wir waren Freunde»: Peter André Bloch blickt auf seine Begegnung mit Dürrenmatt zurück Peter André Bloch (84), «homme des lettres» von Olten und Präsident der Stiftung Schloss Wartenfels, erinnert sich an seine Begegnungen mit Friedrich Dürrenmatt, der vor hundert Jahren zur Welt kam. Interview: Lorenz Degen 0 Kommentare 21.02.2021, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Peter Andé Bloch engagiert sich seit vielen Jahren für das Schloss Wartenfels ob Lostorf. Patrick Lüthy



Herr Bloch, wir befinden uns in einem Dürrenmatt-Jahr. Was für einen Bezug hatten Sie zu Friedrich Dürrenmatt?

Als Assistent am Deutschen Seminar der Universität Basel hatte ich Dürrenmatt 1968 in einer für ihn höchst bedrohlichen gesundheitlichen Krise kennen gelernt. Ich plante mit meinen Studenten am Deutschen Seminar eine Dokumentation mit Schweizer Autoren zum Thema der Spannung zwischen Dialekt und Hochsprache; inwiefern dies ihr Schreiben beeinflusse. Dürrenmatt hatte seine Mitarbeit zugesagt. Und ich sollte ihn am Gründonnerstag – zusammen mit einem Studenten – in Neuenburg treffen; morgens rief er mich aber in der Frühe an; es gehe ihm nicht gut, er habe Schmerzen, könne sich kaum mehr bewegen. Er hatte seinen ersten grossen Herzinfarkt, musste hospitalisiert werden. Und erst drei Monate später konnte das Gespräch stattfinden, im Unterengadin, wo er zur Kur weilte. Monatelang hatte er im Spital gelegen. Und nun freute er sich auf den Kontakt mit seiner Leserschaft. Das Gespräch nahmen wir auf Tonband auf; er sprühte vor Einfällen und Energie, sodass wir in der Hotelbar bis um 4 Uhr in der Früh zusammen diskutierten, bei mehreren Flaschen Wein.

Was geschah dann?

Er – wie er mir später sagte – war über unsere Fragen so angeregt, dass er beschloss, mit uns anschliessend noch weiter zu reden, über seine Absicht, in einer Art «Basler Dramaturgie» mehrere bedeutende Dramen der Weltliteratur zu überarbeiten und auf unsere Gegenwart hin zu inszenieren. Er kam immer mehr in Fahrt, sodass er beschloss, auf unserer Tonbandaufnahme gewissermassen sein literarisches Testament festzuhalten: seine Pläne und literaturpolitischen Absichten. Wir mussten ihm versprechen, während seines Lebens nichts daraus zu publizieren. «Später könnt ihr dann daraus machen, was ihr wollt.» In der Tat hat er beinahe 23 Jahre weitergelebt und weitergearbeitet, sodass wir von vielen seiner späteren Werke in der Urfassung besitzen, zum Teil in wortwörtlichen Formulierungen! Und wie ging dieser Kontakt später weiter? Dürrenmatt und ich waren Freunde. Ich habe ihn immer wieder in Neuenburg besucht, um mit ihm über seine neuen Arbeiten zu sprechen. Er lud meine Frau und mich an alle seine Uraufführungen ein, um mit mir vorher und auch nachher darüber zu sprechen, über deren Erfolg – oder Misserfolg, zunehmend auch über seine persönliche Vereinsamung als Mensch und Autor. Ich hatte zudem, zusammen mit einigen Autoren und Massimo Hauswirth im Oltner Kellertheater die «Gruppe Olten» gegründet, wozu bekanntlich Peter Bichsel, Kurt Marti, Max Frisch, Ludwig Hohl, Anne Cunéo und viele andere gehörten. Dürrenmatt wollte nicht mitmachen: Er sei Schriftsteller, nicht Unterschriftsteller! Jedoch wollte er von mir immer wieder wissen, worüber gesprochen worden war …

Sie haben auch ein Buch über ihn herausgegeben.

2017 gab Peter André Bloch seine Gespräche mit Friedrich Dürrenmatt in Buchform heraus Zvg

Ja, vor drei Jahren habe ich meine Kontakte und Werkstattgespräche mit Dürrenmatt in der Darstellung seiner «Visionen und Experimente» beschrieben; neben dem schriftstellerischen Werk auch sein zeichnerisches und malerisches Oeuvre. Ich war mit dem Galeristen und Restaurateur Hans Liechti, einem Jugendkollegen Dürrenmatts, befreundet; er führte in Neuenburg das Restaurant Du Rocher, das ihm ebenfalls als Kunstgalerie diente, wo viele Werke Dürrenmatts zu sehen waren. Liechti hat mir einige Skizzen Dürrenmatts geschenkt; zusammen haben wir nach Dürrenmatts Tod mehrere Ausstellungen organisiert: in Solothurn, Neuenburg, Leipzig, Luxemburg, Montpellier usw. Erst kürzlich habe ich – durch die Vermittlung des Schweizerischen Generalkonsulats in Strasbourg – eine Ausstellung von Dürrenmatts Karikaturen im Musée Ungerer betreut. Dürrenmatt radelte übrigens als Gymnasiast mit dem Velo nach Strassburg, um dort Französisch zu lernen. Gewohnt hat er einen Monat lang bei einer befreundeten Pfarrfamilie und gesprochen hat er vor allem Elsässisch! (lacht) Wegen Corona gab es keine Anlässe zu Dürrenmatt.

Waren Sie auch davon betroffen?

Ich hatte eine Einladung nach London, um dort über die Visionen von Dürrenmatt zu sprechen. In München sollte ich über «Nietzsche und der deutsche Expressionismus» reden, was aber zweimal verschoben werden musste. In Neuenburg und auch in Sils-Maria sind Vorträge geplant – zusammen mit Madeleine Betschart, Leiterin des Centre Dürrenmatt. Wir hoffen, dass es im Sommer endlich klappt!

Verfolgen Sie die aktuellen Neuerscheinungen zu Dürrenmatt?

Ich habe soeben die neue Dürrenmatt-Biografie von Ulrich Weber gelesen. Da geht es um Dürrenmatts Auseinandersetzung mit den Weltreligionen, über Glauben und Zweifel, Macht und Freiheit. Weber geht es um Dürrenmatts Erforschungen der Lebensgesetze des Menschen, um das Darstellen seines dramaturgischen Denkens im Analysieren der Grundlagen menschlichen Verhaltens. Dürrenmatts Ideologiekritik durchleuchtet die Grundlagen von Existenzialismus, Kommunismus und Kapitalismus, von Christentum und Judentum, von Freiheit und Macht. Was heisst Glauben, was Wissen, was Forschen? Dürrenmatt war Pfarrerssohn, sein Sohn Peter wurde wiederum Pfarrer. «Ich bin eingeklemmt zwischen zwei Theologen», sagte er, «wie sollte ich nicht über diese Probleme nachdenken?» Jeder Mensch habe seine eigenen Gottesvorstellungen, aufgrund seiner Erziehung, seiner Fantasie und seines Selbstverständnisses. Und dann gebe es den Bezugspunkt «Gott» als Prinzip des Lebens, der Wahrheit und der Menschlichkeit, aber auch der Sündhaftigkeit und der Schuld. In vielen seiner Dramen und philosophischen Schriften werden diese Grundprinzipien durchdacht und in der Gefährlichkeit ihrer Verabsolutierung dargestellt. Sehr oft hat er sich im Bezug auf eine offene Gottesvorstellung mit Nietzsche auseinandergesetzt.

Wie nahmen Sie Dürrenmatts Interesse an der Religion wahr?

In allen religiösen Bekenntnissen fand er die Ursprünge religiöser Visionen als miteinander vergleichbar, auch in deren Verabsolutierung durch die einzelnen «Kirchen» aus Machtgründen. Dürrenmatt las Nietzsches Werk «Wille zur Macht» mehrmals, interessierte sich – wie Nietzsche – mehr und mehr für die Erforschung der Naturwissenschaften, auch für die Fragen von Leben und Tod, Glück und Leid, Endlichkeit und Unendlichkeit. «Wir sprechen immer vom ‹Universum›», sagte er, «sollte man nicht eher von ‹Pluriversum› sprechen, da wird es doch erst wirklich interessant.» Noch am letzten Abend vor seinem Tod hat er mit seinem Freund und Diskussionspartner Marc Eichelberg über Einstein, über Quantenphysik und über den radikalen Konstruktivismus diskutiert und dabei ein ausserordentliches Wissen an den Tag gelegt.

Veränderte sich Dürrenmatt in den späteren Jahren?

Im Alter hat ihn die Einsamkeit umgeben. Er war isoliert und hatte fast keine Kollegen mehr, was viel mit seiner monomanen Fantasie zu tun hatte. «Ich bin ein alter Mann», sagte er zu mir schon 1980, «Diabetiker seit 30 Jahren, ich hatte zwei Herzinfarkte; wie viele Jahr ich noch vor mir habe, weiss ich nicht. Ich bin ein Mensch, der in der Einsamkeit lebt. Und ich arbeite drauflos, an einer verrückten Logik. Ich erkenne, die Menschheit geht unter, es gibt eine Katastrophe. Und mein Schicksal ist es, Analytiker dieser Katastrophe zu sein. Wer sollte meinen Bildern in der heutigen Verblendung glauben?»

Peter André Bloch (links), Friedrich Dürrenmatt (Mitte), Regierungsrat Erzer (rechts) Zvg

Haben Sie Lotti Dürrenmatt und Charlotte Kerr auch gekannt?

Ja, beide. Lotti war eine ganz liebenswerte Frau mit grossem Verständnis und viel Humor. Sie war Schauspielerin und stand ihm als Beraterin und Zuhörerin zur Seite. Später wurde sie depressiv, da habe ich sie kaum mehr gesehen. Frau Kerr habe ich öfters gesehen, denn sie interessierte sich sehr für meine Tonbandaufnahmen. Sie hatte vor allem eine energische Vorliebe für wichtige, einflussreiche Persönlichkeiten. Aber sie hat es fertig gebracht, Dürrenmatt in seinen letzten Lebensjahren wieder zum Schreiben zu bringen, im Nachdenken über seine Entwürfe, die er liegen gelassen hatte. Als Schauspielerin und Filmerin war es ihr möglich, das Thema der «Darstellung der Undarstellbarkeit» als Kunstform aufzugreifen und ihn in seinem letzten dramatischen Werk «Achterloo» zu begleiten, wo er in der Rolle von Büchner vor seinem Publikum Abschied vom Theater nimmt. In der ausgezeichneten Biografie von Ueli Weber erhält man Einblick ins Private, den ich nicht hatte, in all die Spannungen und persönlichen Abhängigkeiten.

Haben Sie auch eine Tafel-Orgie mit Dürrenmatt erlebt?

Oh ja, und wie! Dürrenmatt hätte aufgrund seiner Herzprobleme nur magere Fischlein und ein paar Böhnchen essen sollen. Aber wenn man mit ihm ins Restaurant von Hans Liechti ging, bestellte er gleich zu Beginn einige Bratwürste, die er mit grösster Lust verschlang! Auch beim Trinken war er masslos. An einem einzigen Diskussionsabend wurden mehrere Flaschen von sehr teurem französischem Rotwein geleert. Ich trank einige Gläser, Dürrenmatt ging der Wein wie Wasser die Kehle hinunter! Je mehr er trank, umso mehr kam er in Fahrt, während ich immer stiller und müder wurde …

Dürrenmatt hat sich viel mit der Schweiz beschäftigt.

Er hat die Schweiz immer wieder kritisch unter die Lupe genommen und gleichzeitig betont, dass er stolz sei, ein Schweizer zu sein. Die Schweiz sei als Demokratie für ihn ein faszinierendes Land, weil es in diesem mehrsprachigen, plurikulturellen Staatsgebilde prinzipiell keine absolute politische Wahrheit gebe. Die Schweiz sei ein Kunststaat, zusammengesetzt aus verschiedensten Interesse-, Sprach- und Kulturgruppen, das Resultat unendlich vieler Kompromisse. Dies sei der grosse Vorteil wie auch das grosse Problem unseres Landes, das alles immer wieder verhandelt werden müsse. Es brauche lange Verhandlungen, um die Grundrechte der Freiheit zu garantieren und Kompromisse zu finden. Dass die Schweiz oft stark wirtschaftsbezogen handle, habe sich erst nach dem Weltkrieg gezeigt, vorher sei man ein armes Land gewesen, eines der ärmeren Länder Europas und heute? Wir sind das zweitreichste Land der Welt, mit allen Vor- und Nachteilen, aber auch mit der Verantwortung, die diese Position mit sich bringt. Gerne machte er sich über die Versicherungssucht der Schweizer lustig: Jeder Schweizer sei so sehr versichert, dass eine Witwe nach dem Tod ihres Mannes nicht mehr wisse, ob sie sich über die erhaltenen Versicherungssummen freuen oder trauern solle ... Die Schweiz sei als Land derart versichert, dass nach dem Abwurf einer Atombombe zum reichsten Land der Erde werde. Nur seien leider keine Erben mehr da …

Apropos Erben: Was würden Sie mit Ihrer Lebenserfahrung jungen Leuten mit auf den Weg geben?

Den Glauben an sich selbst nicht verlieren. Sich selbst achten, aber auch die anderen. Den eigenen Neigungen und Berufungen folgen. Nicht kleinspurig, sondern offen und zukunftsbezogen denken und handeln. Und einfach einmal anfangen, einsteigen. Seine Freiheiten bewahren, sich unbedingt weiterbilden, am Ball bleiben, in einer Lehre oder einem Studium. Später wird man ohnehin ganz unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen haben, in Bezug auf Kultur, Natur, Klimawandel! Keine Angst haben, sondern zugreifen und nach innovativen Lösungen suchen. 2020 war ein besonderes Jahr für uns alle. War es schlimm für Sie? Ja, sehr schlimm. Eine Zeit lang konnte ich gar nicht mehr schreiben. Ich fühlte mich sehr isoliert. So fingen meine Frau und ich an mit Aufräumen: Wir machten Ordnung in unseren Sachen, haben Dokumente, Fotografien, Bücher und Bilder geordnet, aussortiert. Wir haben viel telefoniert, wussten, dass wir privilegiert sind, weil wir das Glück haben, füreinander da zu sein, nahe beim Wald zu wohnen, einen Hund haben und miteinander spazieren gehen zu können. Es hat uns sehr geschmerzt, die eigenen Kinder und Grosskinder und viele Freunde monatelang nicht zu sehen. Wir haben Freunde und Bekannte verloren, Schulkollegen sind gestorben, leider auch jüngere Menschen.

Dürrenmatt ist vor 31 Jahren gestorben. Schauen wir auf das Ende: Was bedeutet der Tod für Sie?

Ist der Tod das Ende? Das Leben an sich ist – gemäss Nietzsche und auch Dürrenmatt – eine einmalige Chance, in einem gesamten Sein inbegriffen, in einer ganz grossen Entwicklung aufgehoben zu sein. Diese fängt – bei jedem Einzelnen – bei der Geburt an und hört mit dem Tod auf. Wobei es für jeden schon eine Vorgeschichte gab, die einem nicht bewusst war. Und dann gibt es das Ende, das im Grunde in sich unabschliessbar ist, weitergeht: in den Gedanken und Erinnerungen, in den Werken der eigenen Kreativität. So gibt es für alle die Chance, einerseits zeitlich zu sein, anderseits – wenn man die eigenen kreativen Kräfte entfaltet – auch Anteil an der Überzeitlichkeit zu haben. Jeder Mensch hat Anteil an der universalen Kreativität, und diese hört mit dem Tod nicht auf. Meine Eltern sind beide zwanzig Jahre vor meinem jetzigen Alter gestorben. Was sie verpasst haben, ist für mich schmerzlich. Aber wir haben alle ihr Wirken weiter getragen, hatten das Glück, viele Jahr lang aktiv in unserer Gesellschaft mitzudenken und mitzuwirken, in Frieden und Solidarität. So empfinde ich in mir eine grosse Dankbarkeit und Verantwortung: für den Teil und das Ganze, für mich selber wie auch für alle andern.