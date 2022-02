Casino in Solothurn? Nachgefragt bei Stapi Stefanie Ingold

Nachgefragt Ein Stadtcasino in Solothurn? «Ein Bau des Casinos auf der grünen Wiese ist kein Thema» Nachgefragt bei der Solothurner Stadtpräsidentin Stefanie Ingold (SP). Was denkt die Stadt Solothurn über die Pläne der Stadtcasino-Baden-Gruppe, nach Solothurn zu kommen? Interview: Christof Ramser Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

«Würde das Unterhaltungsangebot bereichern»: Solothurns Stadtpräsidentin Stefanie Ingold. Corinne Glanzmann

Ein Stadtcasino Solothurn – ist das Stefanie Ingolds erster Coup als neue Stadtpräsidentin?

Stefanie Ingold: Es ist Wunsch der Stadtcasino-Baden-Gruppe, nach Solothurn zu kommen. Darauf hatte ich keinen Einfluss (lacht). Was ich aber tun konnte: Ich habe die Anfrage wohlwollend aufgenommen und mich offen gezeigt. Dies ist ebenfalls wichtig für den Standortentscheid.

Der Entscheid liegt aber nicht allein in Ihren Händen.

Nein, die Pläne wurden am Donnerstagabend in der Sitzung der Gemeinderatskommission der Stadt Solothurn vorgestellt. Der Tenor war einstimmig, dass die Pläne weiterverfolgt werden sollen. Diese Unterstützung brauchen wir. Andernfalls würde es kein Casino auf dem Solothurner Stadtgebiet geben.

Soll das Casino die neue Visitenkarte der Stadt Solothurn werden?

Ein Casino würde das Kultur- und Unterhaltungsangebot in der Stadt Solothurn bereichern. Die Stadtcasino-Baden-Gruppe verspricht, sich einbetten zu lassen in unser soziokulturelles, gesellschaftliches und wirtschaftliches Geflecht. Die Stadt wird attraktiver, und auch das regionale Gewerbe würde profitieren.

Welche Standorte schlägt die Stadt vor?

Wir haben verschiedene Ideen ausgetauscht, die jetzt abgeklärt werden müssen. Und wir haben unser Anliegen deponiert, dass die Stadt ein zusätzliches Hotel nötig hätte. Das hat die Stadtcasino-Baden-Gruppe sofort aufgenommen.

Das Palais Besenval mit angeschlossenem Hotel H4 drängt sich auf. Oder gar ein Bau auf der grünen Wiese?

Das Palais Besenval gehört dem Kanton Solothurn und wird von der Hotelgesellschaft Hospitality Alliance AG betrieben. Es ist Sache der Initianten, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Ein Bau auf der grünen Wiese ist kein Thema. Für die Betreibenden sind gute Parkiermöglichkeiten und die Nähe zum Bahnhof wichtig. In Baden ist das Casino vom Bahnhof aus in fünf Minuten zu Fuss erreichbar, in Locarno dasselbe.

Welche finanziellen Vorteile erhoffen Sie sich?

Es geht nicht um einen direkten finanziellen Vorteil für die Stadt, sondern dass ein Angebot wie ein Casino eine Wertschöpfung erzielt. In Baden sind das jährlich 100 Millionen Franken, das tönt selbstverständlich sehr vielversprechend.

Spielautomaten ziehen auch Süchtige an. Sehen Sie als Sozialdemokratin keine Interessenskonflikte?

Nein, denn natürlich haben wir kritisch nachgehakt und diese Frage mit den Betreibenden thematisiert. Sie sind sich der Herausforderung sehr bewusst und unternehmen sehr viel. Ausserdem vollzieht der Bund über die Eidgenössische Spielbankenkommission eine strikte Aufsicht. Die Vorteile überwiegen deshalb, ich erachte das Risiko als klein.

