Nach Matsch-Tagen Freundlicher Wetter-Umschwung: Diese Woche kommt die Sonne in die Region Solothurn Das Wochenende stand ganz im Zeichen des Schnees. Doch mit dem trüben Wetter ist schon bald Schluss: Zur Wochenmitte erwartet die Region Solothurn strahlender Sonnenschein. Online-Redaktion 10.01.2022, 13.57 Uhr

Winterlich präsentierte sich die Wetterlage am vergangenen Wochenende in der Region Solothurn: Eine weisse Decke lag auf Dächern, Wiesen und Wipfeln. Meist blieb es trüb und die Flocken fielen, von den steigenden Temperaturen befeuert, tagsüber meist eher als Regentropfen. So verwandelte sich der Schnee am Boden denn auch schleunig in Matsch.