Maske weg - Joy Büschlen will in ihrer Boutique durchstarten.

Lockerungen Von der Pandemie ausgebremst, will sie mit ihrer Solothurner Boutique jetzt endlich durchstarten Joy Büschlen hat ihr Geschäft ein Jahr vor dem Lockdown eröffnet. Nun will sie es aufbauen – «endlich unter normalen Bedingungen», wie sie hofft. Christof Ramser Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

Joy Büschlen freut sich, die Kundschaft in ihrer Solothurner Boutique wieder maskenfrei begrüssen zu dürfen. Tom Ulrich / Fotomtina

«Halleluja.» Joy Büschlen ruft es weder in die Welt hinaus, noch schmettert sie einen Lobgesang auf die Landesregierung. Aber im Wörtchen, das der Solothurner Ladenbesitzerin über die Lippen kommt, ist Erleichterung zu hören.

Sie steht an ihrer Ladentheke vor dem aufgeklappten Laptop und verfolgt, wie so oft in den vergangenen Monaten und Jahren, die Medienkonferenz des Bundesrates. «Auch wenn dies manchmal starke Nerven brauchte.»

Soeben hat Ignazio Cassis verkündet, dass Ende März, nach zwei Jahren die ausserordentliche Lage aufgehoben wird. Und als der Bundespräsident mitteilt, dass die Zertifikats- und an den meisten Orten auch die Maskenpflicht fällt, lacht Joy Büschlen auf. «Ich habe mir vorgenommen, die Maske in diesem Fall sofort auszuziehen.»

Einige wenige Stunden muss sie sich noch gedulden, bis sie ihre Boutique «Joy’s Choice» an der Solothurner Schmiedengasse maskenfrei betreten kann. Für den Fotografen aber zeigt sie ihr Gesicht.

Voraussetzungen für Hilfe vom Staat nicht erfüllt

In den eigenen vier Wänden, räumt Büschlen ein, habe sie schon mal emotional auf bundesrätliche Entscheide reagiert. Gegen aussen habe sie sich vorsichtig geäussert, im Wissen darum, dass kritische Bemerkungen missliebig aufgefasst werden und sich dies negativ aufs Geschäft auswirken könnte.

Vor allem die zwei Phasen, in denen der Bundesrat die Läden mit Waren des nicht-täglichen Bedarfs schliessen liess, setzten ihr zu. Just ein Jahr vor dem ersten Lockdown im März 2020 hatte sie ihr Lokal eröffnet, zusammen mit ihrer Partnerin, die im Untergeschoss das Goldschmiede-Atelier Schmuckwerk 26 betreibt.

«Die Einladungskarten für den ersten Geburtstag unseres Geschäfts waren schon zum Versand bereit, als wir quasi von heute auf morgen zumachen mussten.»

Als Jungunternehmerin sei sie in der Folge durch die Maschen gefallen. Da sie im ersten Geschäftsjahr nicht viel verdient habe und ihr AHV-pflichtiges Erwerbseinkommen die nötige Limite nicht erreichte, habe sie die Voraussetzungen für die staatliche Wirtschaftshilfe nicht erfüllt. «Da ging es ans Lebendige. Ich hatte Angst um meine berufliche Existenz.»

Zwar habe sie mit ihrem Vermieter eine Vereinbarung gefunden, doch mangels Sparbatzen musste sie private Darlehen aufnehmen – im Wissen, dass es als Betreiberin einer Boutique mit nachhaltiger Mode schwierig sein würde, diese zurückzuzahlen.

In der Folge des zweiten Lockdowns schlossen sich dann mehrere Leidensgenossinnen zur Interessensgemeinschaft KLAS (Kleine Läden der Altstadt Solothurn) zusammen mit dem Ziel, sich zu vernetzen.

«Die Einkaufslust war weniger gross als üblich»

Natürlich seien die Einschränkungen in den Läden insgesamt weniger gravierend gewesen als in der Gastronomie, sagt Joy Büschlen. Sie ist aber dennoch überzeugt, aufgrund der Maskenpflicht Kundschaft verloren zu haben.

«Die Menschen blieben weniger lange im Lokal, nahmen weniger Kleider in die Kabine zum Anprobieren.»

Andere, die sich vor der Krankheit gefürchtet hätten, seien gar nicht mehr aus dem Haus gegangen.

Das bestätigt Charlie Schmid von der Stadt- und Gewerbevereinigung Solothurn. «Die Einkaufslust war weniger gross als üblich, vor allem während des Weihnachtsgeschäfts.» Das habe vor allem psychologische Gründe.

Schmid geht deshalb davon aus, dass die Menschen mit Aufhebung der Massnahmen wieder vermehrt draussen etwas erleben wollen und die Läden frequentieren: «Einkaufen darf wieder Freude machen.»

Diese Hoffnung hat auch Joy Büschlen. In diesen Tagen trifft die Frühlingskollektion mit fair und nachhaltig hergestellter Kleidung und Accessoires ein. Sie freue sich auf den Austausch vor Ort, der ohne Maske ungezwungener sei. Den Onlineshop habe sie vor allem für den Fall eröffnet, dass es erneut zum Lockdown kommt.

Stattdessen will sie sich nun unter normalen Bedingungen auf den Aufbau ihres Geschäfts konzentrieren.

