Herzogenbuchsee - Fussgängerin wurde von Auto erfasst

Leicht verletzt Zeugenaufruf: Auto erfasst Fussgängerin in Herzogenbuchsee - Lenker fährt davon Am Montagmorgen, 6. September, ist es in Herzogenbuchsee zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer Fussgängerin gekommen. Die Frau musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Kantonspolizei Bern sucht Involvierte und Zeugen. Béatrice Beyeler 06.09.2021, 15.57 Uhr

Der Zusammenstoss hat sich im Ortszentrum von Buchsi ereignet.

Fabio Baranzini

Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen, 6. September, um etwa 6.10 Uhr: Eine Frau beabsichtigte in Herzogenbuchsee die Strasse via Fussgängerstreifen von der Zürichstrasse in Richtung Mani-Matter-Platz zu überqueren. Aus noch ungeklärten Gründen wurde sie dabei von einem Auto, das von der Bernstrasse her links in die Wangenstrasse abbog, erfasst. Die Fussgängerin kam dabei zu Fall, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt.