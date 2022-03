Kantonsrat Solothurn: Legislaturplan setzt auf Nachhaltigkeit

Legislaturplan Digitalisieren und das Klima schonen: Solothurner Kantonsrat unterstützt die Regierung in Richtung Nachhaltigkeit Die Grünen schwammen in der Märzsession im Solothurner Kantonsrat mit ihren Vorstössen obenauf und die SVP fand mit ihren Anliegen zur Finanzpolitik kein Gehör: Das lief am Dienstag im Kantonsparlament. Daniela Deck 22.03.2022, 17.10 Uhr

Erstmals wieder ohne Maskenpflicht und zurück im Ratssaal in Solothurn: der Kantonsrat. Carole Lauener

Die Verwaltung digitalisieren und die Auswirkungen des Klimawandels abfedern: Diese Ziele hat sich die Regierung im Legislaturplan 2021–2025 auf die Fahne geschrieben.

Damit befasste sich der Kantonsrat zum Auftakt der Märzsession. Während umweltpolitische Vorstösse der Grünen ins Programm aufgenommen wurden, hatte die Finanzpolitik einen schweren Stand. Lediglich ein Fahrplan zur Reduktion der Staatsschulden vonseiten der FDP fand Gnade.

Erstmals seit zwei Jahren tagte das Parlament wieder unter Beteiligung von Publikum im Ratssaal in Solothurn. Aus aktuellem Anlass dankte Ratspräsidentin Nadine Vögeli zum Auftakt der Regierung und der Öffentlichkeit für ihr Engagement zu Gunsten ukrainischer Flüchtlinge.

Aufholbedarf besteht bei der Umweltpolitik

«Wieder wurde keine Priorisierung vorgenommen», bemängelte Philippe Arnet (FDP, Lohn-Ammannsegg) vonseiten der Geschäftsprüfungskommission das Instrument zur Planung. SP-Fraktionschef Markus Ammann (Olten) kündigte angesichts der «zahmen Präzisierung einer Förderung der Fotovoltaik» weitere Vorstösse an. Seine Kritik, dass «wir zu langsam unterwegs sind» in der Umweltpolitik, wurde von mehreren Fraktionen mitgetragen.

Ammanns Hoffnung: Der neue Chief Digital Officer möge die digitale Transformation zügig vorantreiben. Die FDP appellierte an die Flexibilität umzukehren, wenn sich ein Ziel als nicht erreichbar herausstellen sollte. Schliesslich nahm der Rat den Legislaturplan einstimmig zur Kenntnis.

Staatsverschuldung soll gesenkt werden

Dann folgte die Feinjustierung, die Behandlung der Vorstösse: Die FDP war mit dem Begehren angetreten, die Nettoschulden pro Kopf bis 2030 auf 3000 Franken zu senken. Heute betragen sie 4643 Franken; die Ausfinanzierung der Pensionskasse liegt dem Haushalt auf der Tasche.

Nach dem Gegenvorschlag der Finanzkommission (Fiko), die Schulden auf «unter 4000 Franken» zu senken, zog die Fraktion ihre Variante zurück. Dieses «ehrgeizige und realistische Ziel», so Finanzdirektor Peter Hodel, hat der Rat mit 65 gegen 23 Stimmen erheblich erklärt.

Die Arbeit der Verwaltung soll klimaneutral werden

Die Grünen waren mit zwei Vorstössen angetreten: Elektromobilität fördern und die Arbeit der Verwaltung klimaneutral ausgestalten. Beim ersteren erteilte Kuno Gasser (Mitte, Nunningen) namens der Umbawiko (Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission) zwar dem Recht auf Ladeinfrastruktur im neuen Energiekonzept eine Absage. Hier wolle man auf den Bund warten.

E-Mobilität soll gefördert werden, allerdings ohne Recht auf die Infrastruktur zum Laden der Fahrzeuge. Alex Spichale

Doch: «Der Vorstoss rennt bei der Regierung offene Türen ein», versicherte Baudirektorin Sandra Kolly. Abgesehen von der SVP, die das Ganze als «leider nicht zu Ende gedacht» ablehnte, wurde die Förderung der E-Mobilität nach Façon der Umbawiko mit 72 zu 17 Stimmen erheblich erklärt.

Auch bei der «klimaneutralen Verwaltung» hatte die Umbawiko den Wortlaut geändert. Das bewog die SVP dazu, eine Mogelpackung zu wittern: «Ehrlich wäre treibhausgasneutrale Verwaltung», sagte Sibylle Jeker (Büsserach) und verlangte, zuerst den Massnahmenplan abzuwarten.

Dieser komme im zweiten Halbjahr, versicherte Kolly. Dessen ungeachtet erklärte der Rat den Vorstoss mit 71 zu 18 Stimmen erheblich.

Das Budget wird nicht eingefroren

Keine Chance hatte die SVP mit dem Vorstoss, die Steuerbelastung für natürliche Personen zu senken. «Die Fiko hat das als nicht praktikabel klar abgelehnt», sagte Matthias Borner. Da half es nichts, dass Rémy Wyssmann (Kriegstetten) erklärte:

«Wir wollten helfen, zu einer kongruenten und widerspruchsfreien Steuerstrategie zu kommen.»

68 Rätinnen und Räte sagten Nein, 19 Ja.

Nicht besser erging es dem SVP-Vorstoss zur Stabilisierung der Staatsausgaben: 69 Neinstimmen standen 17 Ja gegenüber. Die Idee: das Budget einfrieren, was das Legislaturziel der Digitalisierung verunmöglichen würde, so Borner für die Fiko. «Die Regierung ist nicht bereit, sich in vier Jahren messen zu lassen», sagte Roberto Conti (SVP, Bettlach) enttäuscht.

Finanzdirektor Hodel schlug eine versöhnliche Note an, indem er der Stabilisierungsabsicht Unterstützung zusicherte:

«Stabilisieren heisst nicht ausruhen.»