Upcycling von Jeans - Zusammanarbeit von Clochard und Kontiki

Zusammenarbeit Upcycling von ausgedienten Jeans: «Wir waren von Beginn weg Feuer und Flamme für dieses Projekt» Das Wohnheim Kontiki in Subingen verarbeitet ausgediente Jeans der Firma Clochard zu Handyhaltern, Portemonnaies und Topflappen. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 03.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Kontiki in Subingen werden aus alten Jeans der Firma Clochard diverse Artikel gefertigt. Hanspeter Bärtschi

Seit einigen Wochen steht die neue Herbstmode in den Schaufenstern der Schweizer Modegeschäfte. Viele Kundinnen und Kunden decken sich im Hinblick auf die kälteren Jahreszeiten mit neuen Kleidern, darunter auch Jeans, ein.

Doch nicht nur neue Kleider werden gekauft. Etliche alte Kleidungsstücke werden ausgemistet. Gemäss «Fashion Revolution Switzerland» landen in der Schweiz jährlich pro Person über sechs Kilogramm Kleider im Müll.

Jeans weiterverarbeiten

Ist dies in Zeiten, in denen Nachhaltigkeit und Recycling immer wichtiger werden, noch zeitgemäss? Das Schweizer Modegeschäft Clochard AG verneint dies klar und bietet deshalb neuerdings eine Möglichkeit zur Weiterverarbeitung von ausgedienten Jeans zu Handyhalter oder Portemonnaies an. Clochard AG Marketing-Manager Nicola Egli meint:

«Die neue Kampagne sollte aus einer Zusammenarbeit mit einer regionalen, gemeinnützigen Organisation bestehen und das aktuelle sowie wichtige Thema der Nachhaltigkeit aufgreifen.»

Zu ihrer Freude sagte das Wohnheim Kontiki sofort zu. Das Wohnheim aus Subingen bietet für 60 Erwachsene mit Beeinträchtigung eine Tagesstruktur an. Roland Roth, Bereichsleiter Tagesstätte Kontiki:

«Ich war von Beginn weg Feuer und Flamme für dieses Projekt. Auch wegen des Grundgedankens der Nachhaltigkeit.»

In Zusammenarbeit erarbeiteten die beiden Unternehmen Prototypen, anhand deren der aktuelle Produktkatalog entstand. «Der Produktkatalog ist momentan aus Backofenhandschuhen, Topflappen, Handyhalter, Untersetzer und Portemonnaies definiert», so Egli. Zudem würden fortlaufend weitere Produkte ausgearbeitet.

Beeinträchtigte leisten die Hauptarbeit

Ab sofort können Kundinnen und Kunden ihre ausgedienten Jeans mitsamt Bestellung in einem der elf Clochard-Modegeschäfte abgeben. Solche gibt es etwa in Solothurn, Olten oder Egerkingen. Die Modegeschäfte senden die Jeans Kontiki zu.

Die Produkte, die angefertigt werden. Hanspeter Bärtschi

Im Nähatelier des Wohnheims entstehen die bestellten Produkte. «Das Ziel ist, dass an den Näharbeiten möglichst viele Klientinnen und Klienten beteiligt sind», erklärt Roth. Im Nähatelier arbeiten laut Roth fünf bis sieben Personen mit Beeinträchtigungen, die von zwei Betreuungspersonen unterstützt werden.

Bei den Arbeiten müssten sie sich an die ausgearbeiteten Prototypen halten. Trotzdem ergeben die diversen Jeans den Endprodukten eine gewisse Individualität. Abgeholt können die neuen Produkte in den Clochard-Modegeschäften. Die Kosten belaufen sich auf zehn Franken.

Für beide Partner handelt es sich beim Upcycling-Projekt um eine Neuheit. Entsprechende Projekte gewannen in den letzten Jahren zunehmend an Beliebtheit. So gab es beispielsweise im letzten Jahr bereits eine Zusammenarbeit zwischen der Solothurner Kantonspolizei und der Vebo-Genossenschaft, bei der alte Polizeiuniformen wiederverwertet wurden.

Der Gewinn kommt dem «Kontiki» zugute

Die Kooperation der Clochard AG und des Wohnheims Kontiki zum Upcycling von Jeans läuft vorerst bis Ende November. «Bei Anklang und Interesse führen wir die Kooperation gerne weiter», sagt Egli.

Der Gewinn wird von der Clochard AG verdoppelt und fliesst zurück zum Wohnheim. Roth:

«Damit veranstalten wir für unsere Klientinnen und Klienten einen Ausflug.»

Das Programm hänge schlussendlich von der Höhe der Einnahmen ab. «An der Entscheidung, was wir tun, werden, werden zudem unsere Klientinnen und Klienten beteiligt sein», betonte Roth.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen