Zum Thema Gewässer Der richtige Lösungssatz für den Wettbewerb lautet: Da gratulieren wir! Und das tun wir hiermit auch 68 Personen haben beim Herbst-Wettbewerb zum Thema Gewässer mitgemacht. Eine Person hat den Lösungssatz leider nicht gefunden. Nur gerade eine Person hat die Lösung per Post eingeschickt, eine Person hat das Online-Formular genutzt. Nun wurden die Gewinner ermittelt.

Da gratulieren wir: So heisst der Lösungssatz, der sich aus den 16 Fragen rund um die Gewässer in Leberberg, Bucheggberg und Wasseramt ergab. Mit den Fragen wurden die Leserinnen und Leser «ins kalte Wasser geworfen». Wer die Fragen beantworten konnte, zeigte, dass sie oder er «mit allen Wassern gewaschen ist». Dass 67 Personen den richtigen Antwortsatz herausfanden, beweist, dass auch wir «nur mit Wasser kochen».

Der Wettbewerb zeigte zudem, dass es nicht nur im Wasseramt interessante Gewässer mit interessanten geschichtlichen Hintergründen gibt. Auch der Leberberg und der Bucheggberg sind reich an Gewässern.

Gewinner per Auslosung ermittelt

Alle, die den richtigen Wettbewerbssatz eingeschickt haben, haben am Wettbewerb teilgenommen. Drei Preise gab es zu gewinnen – alle wurden von lokalen Anbietern gesponsert. Das Los hat entschieden.

Die Gewinnerinnen Die beiden Tickets für das Freilichttheater «d'Geier Wally», die nächsten August im Bucheggberg aufgeführt wird, gehen an: Gabriella Moser, Grenchen .

Auf ein Cordon-bleu-Essen für zwei Personen darf sich Rita Flury aus Solothurn freuen. Eingelöst werden kann dieser Gutschein im Restaurant Widder in Derendingen, im Restaurant Widder in Zuchwil oder im Restaurant Kastanienbaum in Recherswil.

Über einen Gutschein im Wert von 60 Franken für das Gartencenter Wyss in Zuchwil darf sich Barbara Jenny, Langendorf, freuen.

Und hier nun auch noch die Lösungen – für alle, die bei einer Frage nicht ganz sicher waren, den Lösungssatz aber trotzdem zusammensetzen konnten.

Die Ziehung der Gewinnerinnen und Gewinner des Herbstwettbewerbs 2022. Christoph Krummenacher

Antwort 1: «D»

Bei Frage Nummer 1 war der «Dorfbach» und damit das «D» gesucht. Einen Dorfbach gibt es im Übrigen auch noch in anderen Gemeinden als denjenigen, die im Wettbewerb aufgezählt wurden.

Antwort 2: «A»

Richtig – auch die Emme ist ein Fluss und sie quert das Wasseramt. Die richtige Antwort bei Frage 2 war aber «Aare» und der Lösungsbuchstabe damit ein «A». Denn die Aare ist der längste Fluss in der Schweiz, der nur innerhalb der Landesgrenzen fliesst.

Antwort 3: «G»

Limpachtal, Mühletal und Biberental: Wer hat nicht schon einmal die falsche Abzweigung genommen und sich verfahren im Bucheggberg? Die drei Täler und die Hügel sind charakteristisch für den Bezirk. Damit ist auch der nächste Lösungsbuchstabe klar: das «G».

Antwort 4: «R»

Auf der Website der Gemeinde Bellach kann nachgelesen werden, wieso der Bellacher Weiher im Volksmund auch Schwarzes Meer genannt wird (Lösungsbuchstabe = R). Der Weiher – der auch heute noch in Privatbesitz ist – wurde 1857 von Kaspar Schwarz aus Brugg ersteigert. Er nutzte das Wasser für seine Baumwollweberei und gab dem Weiher seinen Namen.

Antwort 5: «A»

Zugegeben: Frage Nummer 5 war ein bisschen kniffelig. Aber wer sich nicht allzu stark durch die Teigwarenfabrik ablenken liess, sondern einfach nach dem Sagibach in Subingen suchte und dann in Richtung Oekingen ging, fand den Maccaronibach schnell auf der Landkarte. Und damit auch den Lösungsbuchstaben «A».

Antwort 6: «T»

Um Flüsse und Bäche wieder fischgängig zu machen, wurden in den letzten Jahren vermehrt Fischtreppen gebaut. Damit können die Fische vor allem künstliche Hindernisse wie etwa ein Stauwehr oder ein Kraftwerk passieren. Eine solche Fischtreppe wurde auch in Biberist erstellt. Und damit ist das «T» gefunden.

Antwort 7: «U»

Da es im Kanton Solothurn nur gerade zwei Seen gibt, und beide in diesem Wettbewerb vorkommen, war der Lösungsbuchstabe «U» schon fast ein Geschenk.

Antwort 8: «L»

Schon bald 200 Jahre alt ist die Geschichte des Stahlwerkes in Gerlafingen, das viele Jahre lang den Namen seines Gründers Ludwig von Roll trug. Daraus wiederum lässt sich das «L» ableiten, das gesucht wurde.

Antwort 9: «I»

Beide Seen im Kanton Solothurn liegen nur zum Teil im Solothurnischen und zum Teil im Bernischen. Beim Inkwilersee ist die Verteilung aber tatsächlich fast genau halb-halb. Und so ist das «I» gefunden.

Antwort 10: «E»

Der Verenabach wechselt seinen Namen mehrfach. Als Chesselbach fliesst er durch Rüttenen, wird in der Einsiedelei oder Verenaschlucht zum Verenabach und heisst, bevor er in die Aare fliesst, St.Kathrinenbach. Im Lösungssatz dient das «E».

Antwort 11: «R»

Unter anderem auch weil sieben neue Häuser in der Nähe des Bachlaufes gebaut wurden, hat man den Rütelibach in Unterramsern vor rund fünf Jahren auf einer Länge von 110 Metern renaturiert. Daraus ergibt sich der Buchstabe «R».

Antwort 12: «E»

Der Eimattbach in Lüsslingen-Nennigkofen führt in aller Regel nur wenig Wasser. Trotzdem geht ein grosses Schadenspotenzial von ihm aus, weil er an mehreren kritischen Stellen – unter anderem bei der Industriezone – durch Engpässe fliesst. Der Lösungsbuchstabe ist deshalb das «E».

Antwort 13: «N»

Das Bachneunauge lebt in kleinen Bächen und Flüssen. Es sieht ähnlich aus wie ein Aal. Wer im World Wide Web mit den richtigen Begriffen suchte, landete direkt bei einem sechsseitigen Bericht des Amtes für Umwelt, der sich mit diesem Tierchen beschäftigte. Das «N» vervollständigt die Lösung.

Antwort 14: «W»

Er war tatsächlich nicht immer ganz zahm: Der Wildbach – und machte zwischendurch auch Probleme in Oberdorf und Langendorf, wenn er bei Hochwasser Äste und Geschiebe mitbrachte. Uns bringt er das «W».

Antwort 15: «I»

Den grössten Teil fliesst das Inselibächli quer durch Wälder in Feldbrunnen-St.Niklaus und Riedholz. Bevor das Bächli in die Aare mündet, wird es im Attisholz-Areal aber in eine künstliche Fassung gezwungen und verschwindet so in den Untergrund. Immerhin liefert es damit das «I».

Antwort 16: «R»

Auch wenn die Schweiz eine Demokratie ist und das Schloss Waldegg niemals von Königen bewohnt war, der Königsweiher liegt trotzdem rund 800 Meter weit vom Schloss entfernt. Und damit ist mit dem «R» der letzte Buchstabe gefunden.

