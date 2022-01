Bolken: Eigenständig bleiben oder fusionieren?

Zukunftsplanung Soll Bolken weiterhin eigenständig bleiben oder fusionieren? Der Gemeinderat sucht Einwohnerinnen und Einwohner für eine Sonderkommission. Sie sollen sich zur Zukunft des 600-Seelen-Dorfes Gedanken machen. Urs Byland Jetzt kommentieren 14.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dorfansicht von Bolken. Hanspeter Bärtschi

In Bolken wird die Zukunft entschieden. An der letzten Gemeindeversammlung informierte der neue Gemeindepräsident Patrick Meier, dass man nun vorwärts machen will – mit Bolkens Zukunft. Im Vordergrund steht ein Zusammengehen mit einer anderen Gemeinde, eine Fusion. Eine Sonderkommission Zukunft soll analysieren, abwägen und ­vorschlagen.

Der entsprechende Budgetposten von 5000 Franken wurde schon länger gesprochen. Den Anstoss gab Heinz Wälti, früher auch Gemeinderat, an der Gemeindeversammlung Ende 2019. Er schlug vor, in Bolken eine Umfrage zu starten, damit man weiss, wie die Bevölkerung zu einer Fusion steht. Ein Jahr später wurden die 5000 Franken gesprochen. 2022 wird der Budgetposten nun eingesetzt. Tatsächlich hat die Gemeinde ein Inserat geschaltet, in dem engagierte Einwohnerinnen und Einwohner für das Projekt «Prüfung Gemeindezusammenarbeit» gesucht werden.

Der Gemeindepräsident hat den Ball aufgenommen

Er habe einen Ball aufgenommen, der schon vor seiner Zeit gespielt wurde, erklärt Gemeindepräsident Patrick Meier seine Ausgangslage. Die Sonderkommission solle nicht etwa eine Fusion vorbereiten, sondern aufgrund von Fakten, wie einer Finanzplanung etwa, vorausschauen. Dazu meint Meier:

«Die Fragestellung kommt regelmässig aus der Bevölkerung. Macht eine Fusion Sinn, oder sollen wir weiterhin auf Zusammenarbeiten mit den umliegenden Gemeinden bauen, wie es bereits in der Bildung oder mit der Feuerwehr gemacht wird.»

Patrick Meier, Gemeindepräsident von Bolken. Zvg

Jetzt habe man den Anstoss gegeben und wolle schauen, wohin der Ball rollt. Ein Grund für die immer wieder aufkeimende Frage sieht Meier in der Grösse der Gemeinde. «Bei 600 Einwohnerinnen und Einwohnern sind die Mittel beschränkt. Die grösste Herausforderung ist es, die Kosten im Verhältnis zum Ertrag zu halten.»

«Wir sind ein Schlafdorf und haben kein Gewerbe»

Heinz Wälti, früher Besitzer der «Seerose» in Bolken, sieht ebenfalls in den Gemeindefinanzen ein grosses Problem. «Wir sind ein Schlafdorf und haben kein Gewerbe.» Zudem würde es immer problematischer, die Ämter zu besetzen, so Wälti.

«Wir haben jetzt seit langem wieder einmal eine Auswahl gehabt für das Gemeindepräsidium. Aber der Normalfall ist schon lange, dass die Leute nachrutschen und keine echte Wahl stattfindet.»

Da hat der neue Gemeindepräsident eine andere Optik. «Wir haben keinen Druck. Wir haben genug Einwohnerinnen und Einwohner, die sich für ein Amt interessieren. Wir konnten alle Ämter besetzen, nachdem wir eine Infoanlass durchgeführt hatten.» Aber auch er weiss: «Es wird nicht einfacher, kompetente Leute zu finden. Die Ansprüche gesetzlicher Art und die Wünsche aus der Bevölkerung wachsen. Es braucht Spezialisten. Diese im Milizsystem zu finden, wird immer ­anspruchsvoller.»

«Wir brauchen Fakten und nicht Vermutungen»

Deshalb soll die Spezialkommission die Zukunft vorbereiten und mögliche Varianten vertieft prüfen. «Dazu brauchen wir Fakten und nicht Vermutungen, etwa einen Finanzplan,» ist der Gemeindepräsident überzeugt. Er will aber auch wissen, was die Einwohnerinnen und Einwohner von Bolken wollen. «Ich muss den Puls fühlen.» Und würden die Gedanken in eine überkommunale Richtung gehen, müsse auch in den Nachbargemeinden der Puls gefühlt werden.

«Wir wollen nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden, ob wir weiterhin in Zusammenarbeiten investieren sollen oder ob es eine Fusion braucht», sagt Meier. «Dafür muss ich den Rückhalt der Bevölkerung spüren und allenfalls eine Übereinstimmung mit anderen Gemeinden finden.» Dem stimmt auch Heinz Wälti zu: «Ich bin dafür, dass es genau angeschaut wird. Und wenn es gute Gründe gegen eine Fusion gibt, dann können wir die Sache von mir aus auch ad acta legen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen