Zugunglück in Biberist: Lok von Stahl Gerlafingen ist entgleist

Zugunglück Stahl Gerlafingen-Lok entgleist in Biberist – keine Verletzten und nur geringer Sachschaden Am Sonntagnachmittag entgleiste in Biberist auf einem internen Gleis der Stahl Gerlafingen eine Lok. Verletzt wurde dabei niemand. Die Bergungsarbeiten dauerten bis Montagabend. Online-Redaktion 05.04.2022, 10.29 Uhr

Mit einem Kran wurde die Lok geborgen. Die Diesellok vom Hersteller Voith hat ein Betriebsgewicht von rund 80 Tonnen. zvg

Mehrere Leserinnen und Leser bemerkten am vergangenen Montag, dass in Biberist Bergungsarbeiten bei einem internen Gleis der Stahl Gerlafingen im Gange waren. Wie Stahl Gerlafingen auf Anfrage erklärte, war es am späten Sonntagnachmittag aus noch ungeklärten Gründen zu einer Entgleisung einer Lok gekommen. Laut Stahl Gerlafingen wurde dabei aber niemand verletzt und auch der Sachschaden sei gering. Mittlerweile wurde der Betrieb auf dem Gleis wiederhergestellt.