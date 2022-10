Zuchwil: Todestag Tadeusz Kościuszko

Zuchwil Zum Todestag des polnischen Nationalhelden Tadeusz Kościuszko: Botschafter der USA und Polens in Zuchwil Mit dabei an der traditionellen Kranzniederlegung bei der Kirche St. Martin in Zuchwil war auch Landammann Remo Ankli, Präsident der Kościuszko-Gesellschaft. Ergänzt wurde der Anlass mit einer Buchvernissage des Bildbandes «Polnische Spuren in Solothurn und Zuchwil». mgt/Patrick Borer (Kosciuszko-Gesellschaft) Jetzt kommentieren 19.10.2022, 17.00 Uhr

Der Botschafter der USA, Scott C. Miller, bei seinem Referat. Patrick Borer

Tadeusz Kościuszko (1746-1817) kämpfte nicht nur für Polens Freiheit, sondern auch im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg an der Seite George Washingtons. Aus diesem Grund wird der am 15. Oktober 1817 in Solothurn verstorbene Kościuszko alljährlich zu seinem Todestag bei einer Kranzniederlegung bei der Kirche St. Martin in Zuchwil auch von Vertretern der amerikanischen und der polnischen Botschaft geehrt.

In diesem Jahr war der von der Kościuszko-Gesellschaft Solothurn und der katholischen Kirchgemeinde Zuchwil organisierte Anlass besonders prominent besucht. Nach der Begrüssung durch den Präsidenten der Kościuszko-Gesellschaft, Landammann Remo Ankli, hielten der Botschafter der USA in der Schweiz, Scott C. Miller, und die polnische Botschafterin Iwona Kozłowska kurze Ansprachen.

Kranzniederlegung. Patrick Borer

Sie betonten darin die Bedeutung des Andenkens an Tadeusz Kościuszko in der heutigen Zeit und stellten eine Verbindung von Kościuszko, der als Europäer den jungen USA in ihrem Freiheitskampf beistand, zur Präsenz der USA im heutigen Europa her, insbesondere in Polen. Anwesend war auch eine Delegation von Parlamentariern des Sejms (eine Kammer des polnischen Parlaments) der Republik Polen.

Musikalisch begleitet wurden die Feierlichkeiten von der Blasmusik Zuchwil, die die Nationalhymnen Polens, der USA und der Schweiz erklingen liess. Nach einer gemeinsam zelebrierten Messe in polnischer und deutscher Sprache schloss der traditionelle Apéro den morgendlichen Anlass ab.

Die Blasmusik Zuchwil begleitete den Anlass musikalisch. Patrick Borer

Polnische Spuren in Solothurn und Zuchwil

Gefeiert wurde an diesem Tag aber auch das 80. Jubiläum der 1942 von internierten polnischen Soldaten der 2. Schützendivision gestalteten Polenkapelle. Aus diesem Anlass ist ein Bildband «Polnische Spuren in Solothurn und Zuchwil» erschienen, dessen Vernissage am Nachmittag im Kościuszko-Museum an der Gurzelngasse stattfand. Diese war besonders von Vertretern der polnischen Gemeinschaft in der Schweiz sehr gut besucht.

Das Buch gibt in zwei Teilen Einblick in die letzten Jahre von Tadeusz Kościuszko in Solothurn sowie in das Schicksal der 2. Schützendivision und ihre Arbeiten in der Schweiz. Es ist eine Publikation des Archivs des Instituts für Nationales Gedenken in Warschau in Zusammenarbeit mit dem Kościuszko-Museum in Solothurn. Erarbeitet wurde es von Paweł Zielony, Teresa Ackermann und Radosław Pawłowski.

