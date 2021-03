Vier Beraterinnen tätig

Die kostenlose Mütter- und Väterberatung ist das ganze Jahr geöffnet. Das Viererteam mit Vreni Anliker, Maya Bohren, Priska Riggenbach und Myriam Schibli bietet in den Bezirken Bucheggberg und in 13 Gemeinden des Wasseramts während der Woche täglich Termine an, pandemiebedingt nur nach Voranmeldung.

Als Dienstleistung im sozial- und präventivmedizinischen Bereich bietet die Mütter- und Väterberatung Unterstützung und Begleitung, «auch wenn kein konkretes Problem vorliegt», so Vreni Anliker. In allen Bezirken des Kantons stehen den Eltern von Kindern zwischen null und vier Jahren Teams mit ausgebildeten Beraterinnen zur Verfügung.

Die Ausbildung zur Beraterin ist ein berufsbegleitendes Nachdiplomstudium und dauert je nach Intensität zwei bis fünf Jahre. Es wird vom Careum Weiterbildung in Aarau angeboten. Mütter- und Väterberaterinnen müssen ein fundiertes Wissen in den Themenbereichen der frühen Kindheit haben und dieses in der Beratung von Eltern, bei schwierigen Fragen und Familienkonstellationen, in der Zusammenarbeit mit spezifischen Fachstellen und in der Triage anwenden können, ist vom Schweizerischen Fachverband Mütter- und Väterberatung zu ­erfahren.

Auch die Mütter- und Väterberatung in Zuchwil verfügt über ein grosses Netzwerk und unterstützt bei Fragen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Beraterinnen arbeiten bei Bedarf sowohl mit den Hebammen der Region zusammen als auch mit Institutionen wie dem Roten Kreuz, dem Heilpädagogischen Dienst, der Familienberatung Bucheggberg Wasseramt sowie der Fachstelle Kompass in Solothurn.

Letztere hat einen Teil ihres Kursangebots rund um Erziehung in den digitalen Raum verschoben, was interessierten Eltern eine Online-Teilnahme von Zuhause aus ermöglicht. (vs)